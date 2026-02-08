Ιδού η απορία: Πολλά και μικρά ή λίγα και μεγάλα γεύματα μέσα στη μέρα;

Αν μεγαλώσατε σε μία οικογένεια, που ο άτυπος κανόνας ήταν να τρώτε τρία βασικά γεύματα την ημέρα, πιθανότατα προσπαθούσατε να περιορίσετε τα σνακ ανάμεσα τους. Ήταν σωστό άραγε αυτό το μοντέλο διατροφής; Έχει να κάνει με την ηλικία; Σε τι ωφελεί και ποιες εναλλακτικές υπάρχουν;

Πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Nutrition δείχνει ότι μετά την ηλικία των 40, η κατανάλωση πολλών μικρότερων γευμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να ωφελήσει τον εγκέφαλο, βελτιώνοντας τη μνήμη και τις γνωστικές ικανότητες.

Ποιο είναι καλύτερο; Τρία μεγάλα ή πέντε με έξι μικρά γεύματα;

Οι διατροφολόγοι λένε ότι η απάντηση δεν είναι απλή και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Η συχνότητα γευμάτων είναι περίπλοκο θέμα και η συμβουλή πρέπει πάντα να εξατομικεύεται ανάλογα με τον οργανισμό και τις ανάγκες κάθε ατόμου. Για μερικούς ανθρώπους, το να τρώνε περισσότερες φορές μέσα σε μία μέρα μπορεί να οδηγήσει σε υπερκατανάλωση θερμίδων, ενώ για άλλους μπορεί να βοηθήσει στο να καλύψουν τις διατροφικές τους ανάγκες.

Τα οφέλη που έχουν τα πολλά μικρά γεύματα για τον εγκέφαλο

Τα οφέλη των πολλών μικρών γευμάτων για τον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι τα ακόλουθα:

1. Μείωση διακυμάνσεων σακχάρου στο αίμα

Ο εγκέφαλος χρειάζεται σταθερή τροφοδοσία γλυκόζης. Μεγάλα γεύματα -ειδικά πλούσια σε υδατάνθρακες- μπορούν να προκαλέσουν ανόδους και πτώσεις σακχάρου, επηρεάζοντας τη συγκέντρωση και την εγκεφαλική ενέργεια. Τα μικρότερα γεύματα μειώνουν αυτές τις διακυμάνσεις.

2. Γεύματα και καλύτερη κατανομή θρεπτικών συστατικών

Ορισμένα θρεπτικά συστατικά, όπως οι βιταμίνες Β και τα ω-3 λιπαρά, χρησιμοποιούνται καλύτερα όταν καταναλώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αντί σε ένα ή δύο γεύματα.

3. Μείωση γνωστικής κόπωσης

Τα μεγάλα γεύματα κατευθύνουν τη ροή του αίματος στη πέψη, κάνοντάς μας να νιώθουμε νωθροί και επηρεάζοντας την εγρήγορση. Τα μικρότερα γεύματα μπορούν να μετριάσουν αυτό το φαινόμενο.

4. Σημασία έχει η ποιότητα

Δεν έχει σημασία μόνο η συχνότητα γευμάτων, αλλά και το τι τρωμε. Τα γεύματα πρέπει να είναι ισορροπημένα. Να περιέχουν πρωτεΐνη, φυτικές ίνες, υγιή λιπαρά και υδατάνθρακες.

Τι είναι η διατροφή MIND

Η διατροφή MIND (Mediterranean-DASH Diet Intervention for Neurodegenerative Delay) συνδυάζει τη μεσογειακή και DASH διατροφή και προτείνει:

Λαχανικά, μούρα, ολικής άλεσης δημητριακά, ξηρούς καρπούς, όσπρια

Θαλασσινά (ειδικά λιπαρά ψάρια), πουλερικά, ελαιόλαδο

Περιορισμό υπερ-επεξεργασμένων τροφών, ζάχαρης, αλατιού και κορεσμένων λιπαρών

Σε μελέτη στο Neurology, διαπιστώνεται ότι η τήρηση της MIND διατροφής, μεταξύ άλλων, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο νόσου Αλτσχάιμερ.

Tips για να τρέφεστε σωστά

Κατανοήστε τον τρόπο που θα μοιράσετε τα γεύματα και τις θερμίδες σας ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Προσαρμόζετε ανάλογα τις ποσότητες. Ένα μεγαλύτερο πρωινό ή δείπνο μπορεί να σημαίνει μικρότερα άλλα γεύματα.

Το καλύτερο είναι η εξατομίκευση και η εστίαση στην ποιότητα των θρεπτικών συστατικών, την κατανομή της πρωτεΐνης και τη σταθερότητα του μεταβολισμού, όχι μόνο στον αριθμό γευμάτων.

Όσο καλύπτετε τις συνολικές διατροφικές και θερμιδικές σας ανάγκες, μπορείτε να επιλέξετε τρία μεγάλα ή πολλά μικρά, ανάλογα με το πρόγραμμά σας και την ικανότητά σας να τρέφεστε σωστά.

* Πηγή: Vita