Ειδική αγωγή υπό… κατάρρευση στη Σάμο

Αγανακτισμένοι δηλώνουν οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στο ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό Σάμου, καθώς όπως δηλώνουν οι συνθήκες του σχολικού κτηρίου είναι ακατάλληλες. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες ντοκουμέντα μέσα από το σχολικό κτήριο, σοβάδες πέφτουν από τους τοίχους και τα ταβάνια, ενώ στο χώρο έχουν κάνει την εμφάνισή τους τρωκτικά τα περιττώματα των οποίων είναι διασκορπισμένα σε όλους τους χώρους:

«Το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο, προϋπήρχε, αλλά εμείς είμαστε τώρα καινούργιοι στο σχολείο. Υπήρξε μία αποθήκη όπου αφήνει μέσα η καθαρίστρια τα πράγματά της, άφησε μία μπανάνα και την βρήκε φαγωμένη και δίπλα περιττώματα, οπότε αντιλήφθηκαν ότι τα τρωκτικά είχαν ήδη κάνει την εμφάνισή τους. Σιγά – σιγά άρχισαν να βρίσκουν περιττώματα στις τουαλέτες, πάνω στους νιπτήρες, στις αίθουσες που είναι τα παιδιά, στους κοινόχρηστους χώρους, στους διαδρόμους κλπ. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτό το πρόβλημα: ήδη από τον Δεκέμβριο έχουμε κάνει συναντήσεις και με τον Δήμαρχο αλλά και με πολλούς αντιδημάρχους. Το πρόβλημα είναι το κτήριο: το κτήριο μπορεί να λειτουργεί ως ειδικό σχολείο τα τελευταία 23 χρόνια, αλλά δεν συντηρείται σωστά, είναι λογικό να βγάζει προβλήματα. Πράγματι γίνονται προσπάθειες και μικροεπεμβάσεις, αλλά δεν είναι αρκετές. Πέφτουν σοβάδες από τα ταβάνια, φουσκώνουν οι ψευδοροφές και πέφτουν κάτω, δεν υπάρχει πυρασφάλεια επίσης. Δηλαδή σε περίπτωση φωτιάς δηλαδή τα παιδιά είναι εκτεθειμένα» αναφέρει στο in η Μαρία Πασχάλη, μητέρα ενός 4χρονου αγοριού που φοιτά στο Ειδικό νηπιαγωγείο Σάμου.

Στο συγκεκριμένο σχολικό κτήριο, φοιτούν 25 παιδιά και εργάζονται 50 εκπαιδευτικοί. Πρόκειται για ένα κτήριο που το 2003 παραχωρήθηκε από το Νοσοκομείο στο Δήμο Σάμου για να στεγάσει το ειδικό σχολείο. Ενώ όπως λένε οι γονείς 23 χρόνια τώρα, βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Οι γονείς έχουν στείλει καταγγελίες σε εισαγγελία, υγειονομικό, πυροσβεστική αλλά και στο συνήγορο του πολίτη, ζητώντας, έστω την προσωρινή μετεγκατάσταση, ακόμη και σε κοντέινερ, αρκεί τα παιδιά τους να είναι ασφαλή.

«Μετά από υπηρεσιακή συνάντηση που είχαν, αποφάσισαν ότι το σχολείο θα λειτουργήσει ξανά κανονικά (μετά τις τρεις ημέρες που είχε κλείσει για να γίνουν μυοκτονίες κλπ) και δεν είμαι καθόλου χαρούμενη για αυτό. Θέλουμε μετεγκατάσταση. Έστω προσωρινά, μέχρι να φτιαχτεί αυτό το κτήριο. Δεν είναι συνθήκες αυτές να εκπαιδεύονται παιδιά, τα οποία είναι με ειδικές ανάγκες και με βαριές αναπηρίες, τα οποία δεν καταλαβαίνουν τον κίνδυνο που μπορεί να αντιμετωπίζουν. Και δεν μπορούμε εμείς ως γονείς να βάλουμε στη ζυγαριά την ασφάλεια με την εκπαίδευση. Ο Δήμαρχος φυσικά και έχει κάνει αυτοψία στο κτήριο. Θα ζητήσει όπως μας είπε να τους παραχωρηθεί το κτήριο στο Δήμο για να μπορέσει να κάνει τις απαραίτητες παρεμβάσεις. Στην μετεγκατάσταση συμφωνούν και οι εκπαιδευτικοί, και μπορεί να γίνει ακόμη και σε κοντέινερ, προσωρινά, έστω και μέσα σε τυπικά σχολεία. Όμως η απαξίωση στο ειδικό σχολείο είναι πλήρης γιατί υπάρχει και υποστελέχωση. Ζητάμε και εκπαιδευτικούς, υπάρχει μία νηπιαγωγός και σε περίπτωση που κάτι της συμβεί, το σχολείο κλείνει. Θα έπρεπε τα σχολικά κτήρια να είναι τα στολίδια μας. Εμάς ο στόχος μας και το δικό μας όνειρο ως γονείς, είναι ένα κτήριο που θα καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών με αίθουσες και συνθήκες υγιεινής αξιοπρεπείς, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στη σωματική τους ακεραιότητα» καταλήγει μιλώντας στο in, η Μαρία Πασχάλη.

Η απάντηση του Δήμου Ανατολικής Σάμου

Ο Δήμος από την πλευρά του έκλεισε με απόφασή του το ειδικό σχολείο για τρεις ημέρες, για να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες για την βελτίωση των συνθηκών και των εγκαταστάσεων. Το in, επικοινώνησε με τον Παρασκευά Παπαγεωργίου, Δήμαρχο Σάμου, ο οποίος ανέφερε: «Έχει παραχωρηθεί εδώ και 20 χρόνια και λειτουργεί σα σχολείο για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Προφανώς και δεν έχει γίνει δομικά για σχολείο. Παρ’ όλα αυτά ο δήμος το συντηρεί όλα αυτά τα χρόνια, το βελτιώνει και προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που υπάρχουν στο σχολείο αυτό. Όσον αφορά για το θέμα των τρωκτικών γιατί κι αυτό έχει αναφερθεί, εμείς έχουμε μία μόνιμη σύμβαση μυοκτονίας με εξειδικευμένο πιστοποιημένο συνεργείο. Προληπτικά κάναμε και κάποιες άλλες ενέργειες όπως είναι απολυμάνσεις, γιατί αναφέρθηκε η ύπαρξη τρωκτικών. Το συνεργείο που μπήκε μέσα δεν βρήκε ούτε καν υπολείμματα τρωκτικού. Εμείς, εάν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε έστω και προσωρινά μία μετεγκατάσταση για να λύσουμε τα θέματα του συγκεκριμένου κτηρίου παρ’ όλο που δεν μας ανήκει και παρ’ όλο που θα μπούμε σε μία διαδικασία μακροχρόνια για να βρούμε χρηματοδότηση για αναβάθμιση του συγκεκριμένου κτηρίου και να το κάνουμε όπως πραγματικά πρέπει να είναι οι προδιαγραφές ενός ειδικού σχολείου. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, είμαστε ένα νησί, το οποίο έχει πληγεί από το σεισμό. Τα μισά μας σχολεία είναι σε κοντέινερ. Σα δημοτικό συμβούλιο, θα βγάλουμε πρόσκληση ενδιαφέροντος αν βρεθεί ένα ιδιωτικό κτήριο να το ενοικιάσουμε. Δεν υπάρχει λύση μετεγκατάστασης άμεσα».

Αποκάλυψη in – Επίσημο έγγραφο επιβεβαιώνει ότι το κτήριο που στεγάζει το ειδικό σχολείο Σάμου δεν διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας

Το in παρουσιάζει επίσημο έγγραφο που επιβεβαιώνει τις καταγγελίες των γονέων ότι το εν λόγω κτήριο δεν έχει καμία από τις απαραίτητες προδιαγραφές που θα έπρεπε σε περίπτωση πυρκαγιάς: