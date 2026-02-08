Λήξη συναγερμού στο Καϊμακτσαλάν: Εντοπίστηκε ο σκιέρ που είχε εξαφανιστεί

Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση ενός 30χρονου σκιέρ στο Καϊμακτσαλάν.

Λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής οι οικείοι του ενημέρωσαν τις Αρχές και στήθηκε η επιχείρηση αναζήτησής του στην ορεινή περιοχή.

Στις έρευνες συνέδραμαν 12 πυροσβέστες, η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ, 1 ερπυστριοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής, 2 ερπυστριοφόρα του χιονοδρομικού καθώς και οι υπεύθυνοι του κέντρου.

Λίγη ώρα αργότερα, ο 30χρονος εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν καλά στην υγεία του, ενώ υπογράμμισε ότι δεν μπόρεσε να επιστρέψει στη βάση του γιατί έχασε τον προσανατολισμό του.