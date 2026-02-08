Έβρος: Δύο νεκροί μετανάστες στο Διδυμότειχο
Οι πρώτες πληροφορίες
- Άνοιξαν οι κάλπες στην Ταϊλάνδη με τρεις υποψηφίους που δεν μπορούν να εκλεγούν αυτοδύναμα
- Η Σανάε Τακαΐτσι έχει ρεαλιστικές ελπίδες για αυτοδυναμία στις εκλογές της Κυριακής με νέο κυβερνητικό εταίρο
- Επιθέσεις σε χωριά στη Νιγηρία – Τρεις νεκροί και περισσότεροι από 50 απαχθέντες
- Ελεγχόμενη έκρηξη σε κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας στο Ιράκ
Δύο νεκροί μετανάστες εντοπίστηκαν στο Διδυμότειχο του Έβρου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, τα θύματα επιχείρησαν να περάσουν το ποτάμι.
Οι δύο άτυχοι άνδρες, ηλικίας 30 έως 40 ετών, εντοπίστηκαν σε παρέβρια περιοχή παγωμένοι, εξαιτίας των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν.
Ο ένας από τους δύο κατέληξε στο νοσοκομείο
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις τους.
Ο ένας διακομίστηκε ήδη νεκρός, ενώ ο δεύτερος έφερε αρχικά σημεία ζωής.
Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών για ανάνηψη, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.
Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η Αστυνομία, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου των δύο ανδρών.
Περισσότερα σε λίγο…
- Έβρος: Δύο νεκροί μετανάστες στο Διδυμότειχο
- Έτοιμος να κλείσει ραντεβού για κούρεμα: Ο οπαδός της Γιουνάιτεντ είναι μία νίκη μακριά και «σπάει» τη σιωπή του!
- Συνήγοροι 31χρονου Μαροκινού στη Χίο: «Έξι επιβαίνοντες κατέθεσαν ότι δεν τον αναγνωρίζουν ως διακινητή»
- Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;
- Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε ως μέτοχος στην ομάδα Γυναικών της Τσέλσι!
- Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Προμηθέα στο ΣΕΦ, στην Καρδίτσα ο Παναθηναϊκός
- Κρίση σε εξέλιξη η λειψυδρία – Παρά τις βροχές τα αποθέματα νερού συνεχίζουν να μειώνονται
- ΑΑΔΕ: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για διορθώσεις λαθών σε αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις