Δύο νεκροί μετανάστες εντοπίστηκαν στο Διδυμότειχο του Έβρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, τα θύματα επιχείρησαν να περάσουν το ποτάμι.

Οι δύο άτυχοι άνδρες, ηλικίας 30 έως 40 ετών, εντοπίστηκαν σε παρέβρια περιοχή παγωμένοι, εξαιτίας των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν.

Ο ένας από τους δύο κατέληξε στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις τους.

Ο ένας διακομίστηκε ήδη νεκρός, ενώ ο δεύτερος έφερε αρχικά σημεία ζωής.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών για ανάνηψη, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η Αστυνομία, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου των δύο ανδρών.

