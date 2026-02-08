Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για τα 600 πλαστά διαβατήρια – Είχαν συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση
Στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι, αρνήθηκαν τις κατηγορίες σε βάρος τους στο σύνολό τους και ζήτησαν την εξέταση των ταξιδιωτικών εγγράφων από την διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών
- «Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Επστάιν» - Οργή Παπανδρέου για δημοσίευμα
- Συνελήφθη στο Ντουμπάι ύποπτος για την επίθεση κατά αντιστράτηγου στη Μόσχα - Παραδόθηκε στη Ρωσία
- Συνήγοροι 31χρονου Μαροκινού στη Χίο: «Έξι επιβαίνοντες κατέθεσαν ότι δεν τον αναγνωρίζουν ως διακινητή»
- Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στη Θεσσαλονίκη – Καταδίωξη και σύλληψη 17χρονου οδηγού δικύκλου
Ελεύθεροι αφέθηκαν χθες αργά το βράδυ μετά τις απολογίες τους οι δύο συλληφθέντες ηλικίας 30 και 21 ετών, που είχαν συλληφθεί στις 4 Φεβρουαρίου.
Η ΕΛ.ΑΣ. είχε εντοπίσει, 917 κλεμμένα ταξιδιωτικά έγγραφα, 21 κινητά τηλέφωνα, 3 tablets ενώ μετά από έρευνες στο σπίτι του ενός κατηγορούμενου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 615 διαβατήρια, 307 ταυτότητες, διπλώματα οδήγησης και άδειες παραμονής, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας αλλά και 890 ευρώ.
Παρά τις βαρύτατες κατηγορίες σε βάρος τους, για εγκληματική οργάνωση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και πλαστογραφία, χθες βράδυ μετά τις πολύωρες απολογίες τους αφέθησαν και οι δύο ελεύθεροι καθώς ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν πως δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να διατάξουν την προσωρινή τους κράτηση.
Στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι, αρνήθηκαν τις κατηγορίες σε βάρος τους στο σύνολό τους και ζήτησαν την εξέταση των ταξιδιωτικών εγγράφων από την διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών.
Μετά το πέρας της απολογίας του εντολέα του ο δικηγόρος του ενός εκ των κατηγορουμένων Ηλίας Διανάς δήλωσε στο in:
«Σχετικά με την σύλληψη εντολέων μας σε δικογραφία η οποία σχηματίσθη από το Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα, κάνουμε γνωστό ότι δεν έχουν ουδεμία σχέση με τα φερόμενα αδικήματα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος στα πλαίσια μάλιστα συμμορίας.
Σε κάθε δε περίπτωση αναμένουμε τα αποτελέσματα της ΔΕΕ τα οποία φυσικά θα σχετίζονται με τα αντιστοιχα ευρήματα αλλά και την ανεύρεση σε κάθε περίπτωση των πραγματικών υπόπτων οι οποίοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες πράξεις.»
Τους δύο κατηγορούμενους εκπροσώπησαν οι δικηγόροι Γιώργος Κριεμάδης και Ηλίας Διανάς
