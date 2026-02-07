newspaper
Η Ταϊβάν ζητά παράταση από τις ΗΠΑ για την παράδοση όπλων που δεν έχει αποπληρώσει
Κόσμος 07 Φεβρουαρίου 2026, 02:45

Η Ταϊβάν ζητά παράταση από τις ΗΠΑ για την παράδοση όπλων που δεν έχει αποπληρώσει

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η Ταϊβάν, καθώς το κοινοβούλιο του νησιού καταψήφισε την πληρωμής πατρίδας όπλων προς τις ΗΠΑ, προωθώντας φθηνότερες λύσεις, με τις τελευταίες να απειλούν να τα δώσουν αλλού.

Η Ταϊβάν θα ζητήσει παράταση της προθεσμίας υπογραφής της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την παράδοση παρτίδας όπλων, λόγω της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης στο κοινοβούλιο σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες, ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Άμυνας του νησιού.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, πρότεινε πέρυσι ειδικό αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης απειλής από την Κίνα, η οποία θεωρεί το νησί ως δικό της έδαφος. Ωστόσο, το κοινοβούλιο, το οποίο ελέγχεται από την αντιπολίτευση, προώθησε τις δικές του, λιγότερο δαπανηρές προτάσεις, οι οποίες χρηματοδοτούν μόνο ορισμένα αμερικανικά όπλα.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν προέτρεψε την αντιπολίτευση να εγκρίνει την πρόταση για τις δαπάνες, λέγοντας ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θα μπορούσε να αναβάλει τις τόσο αναγκαίες παραδόσεις όπλων, καθώς οι παραγγελίες από άλλες χώρες θα μπορούσαν να προχωρήσουν στην ουρά.

Το υπουργείο ανέφερε ότι έλαβε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ σχέδια προσφορών και αποδοχής (LOA) με προτάσεις τιμών που ισχύουν έως τις 15 Μαρτίου του τρέχοντος έτους για αντιαρματικά πυραύλους TOW, αντιαρματικούς πυραύλους Javelin κατασκευασμένους από την Lockheed Martin και αυτοκινούμενα πυροβόλα M109A7.

Στρατιώτης με αντιαρματικό Javelin.

Η πρόταση των ΗΠΑ δεν έχει περάσει από την αρμόδια επιτροπή

Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Μαρτίου, αλλά το κοινοβούλιο δεν έχει αποστείλει την πρόταση της κυβέρνησης για τις αμυντικές δαπάνες στην επιτροπή για εξέταση, πρόσθεσε.
«Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα ζητήσει ενεργά από την αμερικανική πλευρά παράταση της περιόδου ισχύος της υπογραφής της LOA, προκειμένου να αποφευχθεί η ακύρωση ολόκληρης της υπόθεσης λόγω μη υπογραφής εντός της προθεσμίας», ανέφερε.

Τα LOA είναι το νομικό μέσο που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ για την πώληση όπλων στο εξωτερικό. Το υπουργείο δήλωσε ότι έχει ήδη συντονιστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τα όπλα που επιθυμεί να αγοράσει στο πλαίσιο των σχεδίων δαπανών και έχει επιβεβαιώσει βασικούς παράγοντες, όπως τη διάθεση πώλησης, τις γραμμές παραγωγής και τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης.

Το κοινοβούλιο πρέπει να ολοκληρώσει την εξέταση του σχεδίου το συντομότερο δυνατό, πρόσθεσε, ώστε οι ένοπλες δυνάμεις να «αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και να προετοιμαστούν για μάχη, να αποτρέψουν επιθετικές ενέργειες και να διαφυλάξουν την εθνική ασφάλεια».

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ χαιρετίζει τις αυξήσεις εξοπλισμών

Το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης της Ταϊβάν, το Κουομιντάνγκ (KMT), το οποίο έστειλε αντιπροσωπεία στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα, δηλώνει ότι υποστηρίζει τις αμυντικές δαπάνες, αλλά έχει καθήκον να εξετάσει προσεκτικά τα σχέδια και δεν θα υπογράψει «λευκές επιταγές».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες της Ταϊβάν να αυξήσει τις δαπάνες, κάτι που η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από όλους τους συμμάχους των ΗΠΑ.

«Όπως έχουν επανειλημμένα δηλώσει δημοσίως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το AIT, και όπως έχουμε καταστήσει σαφές στους ομολόγους μας στην Ταϊβάν, χαιρετίζουμε την ανακοίνωση της Ταϊβάν για ειδικό προϋπολογισμό 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για αμυντικούς εξοπλισμούς», δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε δήλωση προς το Reuters.

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο στην Ταϊβάν (AIT) είναι η de facto πρεσβεία, ελλείψει επίσημων διπλωματικών σχέσεων.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει απογοήτευση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ

Οι γερουσιαστές των ΗΠΑ Jim Risch και Jeanne Shaheen, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος και η κορυφαία Δημοκρατική μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, εξέδωσαν κοινή δήλωση στην οποία ανέφεραν ότι ήταν «βαθιά απογοητευμένοι» από το γεγονός ότι ο ειδικός αμυντικός προϋπολογισμός παρέμενε σε αδιέξοδο.

«Καλούμε τα πολιτικά κόμματα της Ταϊβάν να συνεργαστούν με καλή πίστη, πέρα από τα κομματικά όρια, για την πλήρη χρηματοδότηση της αυτοάμυνας της Ταϊβάν», δήλωσαν.

«Οι απροκάλυπτες στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας που προσομοίαζαν αποκλεισμό της Ταϊβάν τον Δεκέμβριο υπενθύμισαν τις προθέσεις του Πεκίνου έναντι της Ταϊβάν και τις απειλές του για έναν ελεύθερο και ανοιχτό Ινδο-Ειρηνικό», πρόσθεσαν. «Καλούμε τους ηγέτες των κομμάτων στην Ταϊπέι να εγκρίνουν άμεσα ζωτικές επενδύσεις στην ασφάλεια της Ταϊβάν και τη συνέχιση της συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

