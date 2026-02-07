Αστέρας Τρίπολης-Βόλος 2-0: Γλυκόπικρη νίκη μετά από δυο μήνες, με… υπογραφή Μπαρτόλο (vid)

Γλυκόπικρη γεύση έχει η νίκη του Αστέρα Τρίπολης με 2-0 επί του Βόλου, με δυο γκολ του Χουλιάν Μπαρτόλο που ήταν ο πρωταγωνιστής του ματς της 20ής αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Οι Αρκάδες πανηγύρισαν μετά από δυο μήνες καθώς η προηγούμενη φορά ήταν στις 30 Νοεμβρίου 2025 στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο και μαζί με αυτή στο κύπελλο Betsson από τον ΟΦΗ προέρχονταν από έξι σερί ήττες.

Όμως, οι γηπεδούχοι δεν μπορούν να χαρούν όσο θα έπρεπε καθώς αποτελεί ψυχρολουσία για αυτούς η νίκη του Παναιτωλικού στη Λάρισα η οποία τους έριξε στη 13η θέση (με 16 βαθμούς), δηλαδή βρίσκονται κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Βόλος γνώρισε πέμπτη σερί ήττα στο πρωτάθλημα συν μια με την Κηφισιά στο Κύπελλο. Οι Θεσσαλοί βρίσκονται στην 7η θέση με 25 βαθμούς.

Δοκάρι στο α’ μέρος

Οι δυο ομάδες ξεκίνησαν επιθετικά και ο Αστέρας Τρίπολης είναι η πρώτη ομάδα που έχασε μεγάλη ευκαιρία. Θα μπορούσε να σκοράρει ο Κετού στο 21’ αν έπιανε καλή κεφαλιά, μετά από κεφαλιά-πάσα του Ιβάνοφ και ενώ όλα ξεκίνησαν από κόρνερ του Μίτροβιτς.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο και ο Βόλος ήταν φλύαρος, σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που ήταν πιο απειλητικοί. Έτσι στο 45’ βρέθηκαν κοντά στο γκολ με τον Μπαρτόλο, που πέρασε στον Μούμο, αυτός έκανε το πλασέ και η μπάλα έγλειψε το αριστερό κάθετο δοκάρι.

Ημέρα του Μπαρτόλο

Ίδιο σκηνικό και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 56’ ο Αστέρας έχασε ευκαιρία με κεφαλιά του Οκό που απέκρουσε ο Σιαμπάνης. Στο 60’ ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) κλήθηκε στο VAR και καταλόγισε πέναλτι σε ανατροπή του Κετού από τον Φορτούνα.

Το πέναλτι εκτέλεσε ο Μπαρτόλο και έκανε το 1-0. Στο 76’ ο Αστέρας κλείδωσε τη νίκη (2-0) με πλασέ του Μπαρτόλο από το ύψος του πέναλτι, μετά από κάθετη πάσα του Κετού στον Τζοακίνι που έδωσε την ασίστ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η νίκη ήταν μονόδρομος για τον Αστέρα Τρίπολης. Αλλιώς, οι Αρκάδες θα είχαν μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς ο Παναιτωλικός θα τους ξέφευγε στη βαθμολογία.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Μπαρτόλο ήταν σε καλή μέρα. Άνοιξε το σκορ με εύστοχο πέναλτι και κλείδωσε τη νίκη με δεύτερο γκολ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Φορτούνα έκανε πολλά λάθη, μεταξύ αυτών και το πέναλτι, με αποτέλεσμα να γίνει και αλλαγή.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) έδωσε το πέναλτι στον Αστέρα μετά από κλήση στο VAR. Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο βοηθός Νικολακάκης (Λασιθίου) είχε πρόβλημα στη γάμπα και αντικαταστάθηκε από τον τέταρτο διαιτητή Γιαννουκά (Δωδεκανήσου).

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Με παρέμβαση του Κουμπαράκη (Κυκλάδων) δόθηκε το πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων.

ΣΚΟΡΕΡ: 62’ (με πέναλτι), 76′ Μπαρτόλο

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑSTERAS AKTOR: Παπαδόπουλος, Άλχο, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Μουνιόθ (80’ Τσίκο), Γιαμπλόνσκι (90’ Τζανδάρης), Κετού, Μπαρτόλο (90’ Γκονζάλες), Μίτροβιτς (46’ Καλτσάς), Οκό (71’ Τζοακίνι)

ΒΟΛΟΣ: Σιαμπάνης. Τριανταφύλλου (77’ Τσοκάνης), Μύγας, Χέρμανσον, Σόρια, Μπουζούκης (61’ Κόμπα), Γροσδής, Φορτούνα (61’ Αμπάντα), Τζόκα, (77’ Ουρτάδο) Λάμπρου, Γκονζάλες (61’ Μακνί).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

14/2 Παναιτωλικός-Asteras Aktor (17:00)

14/2 Βόλος-Άρης (20:00)