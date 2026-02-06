Πολωνία: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης – Έχει λάβει πολιτικό άσυλο από τον Όρμπαν
Τον Νοέμβριο του 2025 το κοινοβούλιο στην Πολωνία ήρε τη βουλευτική ασυλία του του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο και ενέκρινε την προφυλάκισή του
- Πώς θα γλιτώσουν φόρο τα μπλοκάκια
- «Δεν πήρα τίποτα, θα έπρεπε να μου δίνουν βραβεία» λέει ο γιατρός στο «Ιπποκράτειο» που έπαιρνε «φακελάκια»
- Την απαλλαγή για τις κατηγορίες βιασμού του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη πρότεινε η εισαγγελέας - Τι είπε
- Kινητοποίηση φοιτητών έξω από το υπουργείο Παιδείας για το άρθρο 16
Η εισαγγελία στην Πολωνία εξέδωσε σήμερα ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, της προηγούμενης, εθνικιστικής κυβέρνησης, ο οποίος διώκεται στη χώρα του για κατάχρηση εξουσίας και έχει λάβει πολιτικό άσυλο στην Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν.
Η απόφαση της εισαγγελίας ανακοινώθηκε αφού δικαστήριο της Βαρσοβίας διέταξε την Πέμπτη την προφυλάκιση του πρώην υπουργού Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο.
«Ο τόπος διαμονής του υπόπτου είναι άγνωστος. Δεν κατοικεί σε καμία γνωστή διεύθυνση της χώρας», σημείωσε η εισαγγελία, σημειώνοντας ότι ο πρώην υπουργός «ανέφερε με σαφήνεια σε μέσα ενημέρωσης ότι απέφευγε σκόπιμα να συμμετάσχει σε δικαστικές διαδικασίες ως ύποπτος».
Με τις αποφάσεις αυτές ανοίγει ο δρόμος για ένα πιθανό αίτημα έκδοσης πανευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 55χρονου Ζιόμπρο, ο οποίος κατηγορείται από τη Βαρσοβία για κατάχρηση εξουσίας και σύσταση συμμορίας ενώ ήταν υπουργός και γενικός εισαγγελέας στις κυβερνήσεις του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (Pis) μεταξύ 2015-2023.
Ο δικηγόρος του, Άνταμ Γκόμολα, είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι σκόπευε να ασκήσει έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου για την προφυλάκιση του πελάτη του.
Dziś w Budapeszcie spotkali się premier Wiktor Orbán i były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro — politycy, których łączy obrona suwerenności narodowej i sprzeciw wobec dyktatu Brukseli.
Polska prawica odniosła ogromne zwycięstwo w wyborach prezydenckich. W odpowiedzi… pic.twitter.com/JuCiMwSPsL
— Marcin Romanowski (@RomanowskiPL) October 30, 2025
Η πορεία της υπόθεσης
Τον Νοέμβριο του 2025 το κοινοβούλιο ήρε τη βουλευτική ασυλία του Ζιόμπρο και ενέκρινε την προφυλάκισή του.
Αρνούμενος να απαντήσει στις κλήσεις της δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι διώκεται για πολιτικούς λόγους από την κυβέρνηση του κεντρώου πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, ο Ζιόμπρο κατέφυγε στη Βουδαπέστη μαζί με τη σύζυγό του. Ένας από τους υφυπουργούς του, ο Μάρσιν Ρομανόφσκι, που κατηγορείται για παρόμοια αδικήματα, έλαβε πολιτικό άσυλο στην Ουγγαρία τον Δεκέμβριο του 2024.
Οι σχέσεις της Πολωνίας με την Ουγγαρία, που είναι και οι δύο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τεταμένες αφότου η Βουδαπέστη έδωσε άσυλο στους δύο πολιτικούς που διώκονται από τη δικαιοσύνη της χώρας τους.
Ο Ζιόμπρο κατηγορείται κυρίως ότι ενορχήστρωσε την κατάχρηση χρημάτων από ένα ειδικό ταμείο που προοριζόταν για τη στήριξη θυμάτων εγκληματικών ενεργειών και ότι χρησιμοποίησε αυτούς τους πόρους για πολιτικούς σκοπούς αλλά και για να χρηματοδοτήσει παρανόμως την αγορά του ισραηλινού κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus. Σύμφωνα με τη σημερινή κυβέρνηση, το λογισμικό αυτό χρησιμοποιήθηκε τότε για την παρακολούθηση πολιτικών αντιπάλων.
Εάν κριθεί ένοχος ο Ζιόμπρο, ο οποίος αυτήν την περίοδο υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο, κινδυνεύει να καταδικαστεί σε κάθειρξη 25 ετών.
- Πολωνία: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης – Έχει λάβει πολιτικό άσυλο από τον Όρμπαν
- Συνελήφθη ύποπτος για την επίθεση το 2012 στο προξενείο των ΗΠΑ στη Βεγγάζη
- Κυριάκος Βελόπουλος: Εθνικό παραλήρημα σε ζωντανή μετάδοση – Κολωνός, PSI, Tρόικα, Έπσταϊν και η Lady Gaga σε ρόλο έκπληξη
- Davis Cup: Έτοιμη η Εθνική για το tie με το Μεξικό – Το πρόγραμμα των αγώνων
- Οι διπλωματικές απαντήσεις είναι passé, γι’αυτό και ο Μαρκ Ράφαλο λέει στον Κέβιν Ο’Λίρι να «το βουλώσει»
- Μπλοκάκια: Πώς θα φορολογηθούν φέτος οι ελεύθεροι επαγγελματίες
- Έρικ Λάμπρεχτς: Ο ελίτ διαιτητής του ντέρμπι στο Βέλγιο έχει λιγότερα ματς από τον VAR και τον AVAR!
- «Δεν πήρα τίποτα, θα έπρεπε να μου δίνουν βραβεία» λέει ο γιατρός στο «Ιπποκράτειο» που έπαιρνε «φακελάκια»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις