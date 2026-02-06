Τι είπε ο ατζέντης του Μάρκο Λιβάγια για Παναθηναϊκό: «Γιατί σας εκπλήσσει;»
Ο Παναθηναϊκός φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του Μάρκο Λιβάγια και ο ατζέντης του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, τοποθετήθηκε για το θέμα.
Τις προηγούμενες μέρες, δημοσίευματα στο εξωτερικό έκαναν λόγο για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μάρκο Λιβάγια.
Ο ατζέντης του Κροάτη επιθετικού, Βιντσέντζο Καβαλιέρε, μίλησε για το θέμα σε ιστοσελίδα της πατρίδας του ποδοσφαιριστή, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει…
Ο εκπρόσωπος του πρώην παίκτη της ΑΕΚ μίλησε για την πορεία του Λιβάγια στη Super League με την φανέλα της Ένωσης, αλλά και τα όσα πέτυχε μέχρι και σήμερα, κλείνοντας την τοποθέτησή του με το ερώτημα «γιατί σας εκπλήσσει αν ο Παναθηναϊκός τον σκέφτεται;»
Αναλυτικά, όσα είπε ο ατζέντης του Λιβάγια:
«Ο Λιβάγια είναι ένας θρύλος στην Ελλάδα, είναι εξαιρετικά σεβαστός ως παίκτης. Έφερε στην ΑΕΚ τον τίτλο μετά από 24 χρόνια. Ήταν υποψήφιος για τριάμισι συνεχόμενα χρόνια είτε ως ο καλύτερος παίκτης είτε ως ο καλύτερος επιθετικός ή για την καλύτερη 11άδα της σεζόν.
Το ίδιο και στα επόμενα τριάμισι χρόνια στην Κροατία. Έτσι, για επτά συνεχόμενα χρόνια, βρίσκεται στην κορυφή των καλύτερων παικτών σε δύο διαφορετικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Γιατί σας εκπλήσσει αν ο Παναθηναϊκός τον σκέφτεται;»
