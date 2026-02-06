LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια

Ελλάδα

Τραγωδία στη Χίο: Σε ιδιωτικό χώρο φυλάσσεται το μοιραίο σκάφος του Λιμενικού – Θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονες

Η ΕΔΕ για το δυστύχημα στη Χίο είναι σε εξέλιξη με το σκάφος του Λιμενικού να ελέγχεται από εμπειρογνώμονες για τα σημάδια κατά τη σύγκρουση, ενώ την ίδια ώρα σφοδρή είναι η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει σε πολιτικό επίπεδο.