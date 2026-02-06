newspaper
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 20:00
Τρεις σεισμικές δονήσεις μέσα σε δέκα λεπτά στην Κρήτη
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 20:53
Παράσυρση πεζού στη Μαραθώνος - Δύο τραυματίες στο «Γεννηματάς»
ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα
Επικαιρότητα 06 Φεβρουαρίου 2026, 22:28

ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα

«Ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να μπαζώσει τις προφανείς ευθύνες του για αυτή τη δυσώδη υπόθεση. Ωστόσο, ό,τι κι αν κάνει, η αλήθεια δεν πρόκειται να κρυφτεί», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

«Ορόσημο για τη διαλεύκανση αυτής της δυσώδους υπόθεσης» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την εισήγηση του εισαγγελέα για την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορούμενων στην υπόθεση των υποκλοπών, μέσω του Predator.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζει ότι, κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας Δ. Παυλίδης τόνισε πως η χρήση του Predator «παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα. Αποτελεί απειλή για τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος, γιατί δίνει εξουσίες σε άτομα που δεν θα έπρεπε να τις έχουν» και πρόσθεσε: «Και τυχόν χρήση της από κρατικές υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελεί σημείο αφύπνισης».

«Οι πάντες θυμούνται πως ο Μητσοτάκης φρόντισε να μπαζώσει τις προφανείς ευθύνες του»

«Ο εισαγγελέας επισήμανε ακόμη τη συσχέτιση των στόχων της ΕΥΠ με αυτούς του Predator, σημειώνοντας πως πρόκειται για ‘σύμπτωση που έχει σημασία’», υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου.

Τονίζει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, από την πρώτη στιγμή, είχε καταγγείλει πως η παρακολούθηση υπουργών, πολιτικών στελεχών, οικονομικών παραγόντων, δημοσιογράφων, αλλά και της ηγεσίας του Στρατού δεν μπορεί παρά να είναι μια αμιγώς πολιτική ενέργεια. Οι πάντες θυμούνται πως ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να μπαζώσει τις προφανείς ευθύνες του για αυτή τη δυσώδη υπόθεση, οι οποίες απορρέουν και από το γεγονός ότι ήταν και παραμένει πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ, κάνοντας λόγο για ιδιωτικές ευθύνες. Ωστόσο, ό,τι κι αν κάνει, η αλήθεια δεν πρόκειται να κρυφτεί», σημειώνει καταληκτικά.

World
Ευρώ: Προς τα 1,20 δολ. «βλέπει» το ευρωπαϊκό νόμισμα η HSBC – Αστερίσκος για ισχυρότερο ρόλο

Ευρώ: Προς τα 1,20 δολ. «βλέπει» το ευρωπαϊκό νόμισμα η HSBC – Αστερίσκος για ισχυρότερο ρόλο

Business
Metlen: Σταθερά θετική και η Citi – Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος

Metlen: Σταθερά θετική και η Citi – Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβλημένη η παραίτηση Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση
Επικαιρότητα 06.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβλημένη η παραίτηση Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση

Οι εξελίξεις καθιστούν υπόλογη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως το Μαξίμου και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί αδρανούσαν εδώ και πέντε χρόνια ως προς τον έλεγχο των προγραμμάτων κατάρτισης

Σύνταξη
Κικίλιας: Το Λιμενικό έχει διασώσει χιλιάδες ζωές – Θα χυθεί άπλετο φως στην τραγωδία της Χίου
Πολιτική 06.02.26

Κικίλιας: Το Λιμενικό έχει διασώσει χιλιάδες ζωές – Θα χυθεί άπλετο φως στην τραγωδία της Χίου

Ο Βασίλης Κικίλιας σημείωσε στη Βουλή, ότι το Λιμενικό έχει υποχρέωση να φυλάσσει τα θαλάσσια σύνορα της χώρας και της Πολιτείας να αντιμετωπίζει κρίσεις και να φροντίζει να χύνεται άπλετο φως.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Βαγγέλης Βλάχος: «Τα άκρα εισέβαλλαν στα Τέμπη», μια ανάρτηση γεμάτη νόημα για την πολιτική κατάσταση
Επικαιρότητα 06.02.26

Βαγγέλης Βλάχος: «Τα άκρα εισέβαλλαν στα Τέμπη», μια ανάρτηση γεμάτη νόημα για την πολιτική κατάσταση

Σε μια ανάρτηση που αφορά ολόκληρο το προοδευτικό τόξο και όχι μόνο προχώρησε ο Βαγγέλης Βλάχος, ο αδελφός του οποίου βρήκε φρικτό θάνατο στα Τέμπη. Η προειδοποίηση για την εισβολή των άκρων στην τραγωδία και η εργαλειοποίησή της.

Σύνταξη
Συλλυπητήρια ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου – «Το αποτύπωμα που αφήνει θα μείνει ανεξίτηλο»
Θλίψη 05.02.26

Συλλυπητήρια ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου – «Το αποτύπωμα που αφήνει θα μείνει ανεξίτηλο»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζει πως «ο Θανάσης Σκουρτόπουλος υπηρέτησε το μπάσκετ και τον αθλητισμό με γνώση, συνέπεια, αφοσίωση και αγάπη, συνδυάζοντας τις επιδόσεις του στα γήπεδα και στους πάγκους με το ήθος και την καλοσύνη του χαρακτήρα του»

Σύνταξη
Παναγόπουλος στη Βουλή για τη δέσμευση των λογαριασμών του: Δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με εντιμότητα
Αιχμές 05.02.26

Παναγόπουλος στη Βουλή για τη δέσμευση των λογαριασμών του: Δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με εντιμότητα

Μιλώντας στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής, ο Γιάννης Παναγόπουλος άφησε αιχμές για τους λόγους γιατί τους οποίους διώκεται

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αποστολάκη: Δικαίωση για τους δανειολήπτες ΑμεΑ η ένταξή τους στην ευνοϊκή ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο
Πολιτική 05.02.26

Αποστολάκη: Δικαίωση για τους δανειολήπτες ΑμεΑ η ένταξή τους στην ευνοϊκή ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο

Η Μιλένα Αποστολάκη, σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε χθες υπογράμμιζε «την αδικία εις βάρος των συμπολιτών μας με αναπηρία εξαιτίας της πλήρους απουσίας οποιασδήποτε ειδικής πρόβλεψης» σχετικά με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Σύνταξη
Βουλή: Βαρύ το κλίμα στη συζήτηση για το μεταναστευτικό ν/σ – Αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα στον απόηχο της τραγωδίας
Βουλή 04.02.26 Upd: 22:42

Βαρύ το κλίμα στη συζήτηση για το μεταναστευτικό ν/σ - Αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα στον απόηχο της τραγωδίας

Πυρ ομαδόν στη Βουλή κατά της κυβέρνησης, στη σκιά της πολύνεκρης τραγωδίας στη Χίο στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη «νόμιμη μετανάστευση» που «κλείνει το μάτι» στους ψηφοφόρους, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Κουτσούμπας για μήνυση «φασίστα» Πλεύρη: Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και αυτό φαίνεται από το τι ψηφίζουμε
Πολιτική 04.02.26

Κουτσούμπας για μήνυση «φασίστα» Πλεύρη: Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και αυτό φαίνεται από το τι ψηφίζουμε

Ο Κουτσούμπας αναφερόμενος στην κατάργηση του βουλευτικού ακαταδίωκτου είπε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να σέρνεται να στα δικαστήρια με κάθε ανυπόστατη μήνυση του κάθε σεσημασμένου φασίστα οποιοσδήποτε βουλευτής.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ
Πολιτική 04.02.26

Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ

«Σε αυτή τη στρατηγική εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον να διαφωνεί έως τώρα» επισήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς - Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει «μία ολοκληρωμένη πρόταση αναθεώρησης» και δεν θα δώσει «λευκή επιταγή στην πρόταση της κυβέρνησης»

Σύνταξη
Ο Π. Μαρινάκης κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για διαστρέβλωση της αλήθειας
Για το SAFE 04.02.26

Ο Π. Μαρινάκης κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για διαστρέβλωση της αλήθειας

Ο Παύλος Μαρινάκης, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «χονδροειδή ψέματα», ενοχλημένος από τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα SAFE

Σύνταξη
Βιολάντα: Τραντάχτηκε χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά – Στο «σημείο μηδέν» της φονικής έκρηξης εστιάζουν οι Αρχές
Ελλάδα 06.02.26

Βιολάντα: Τραντάχτηκε χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά – Στο «σημείο μηδέν» της φονικής έκρηξης εστιάζουν οι Αρχές

Σε νέο βίντεο από το χωριό Αγναντερό, σε απόσταση σχεδόν 5 χιλιομέτρων από το σημείο της φονικής έκρηξης, καταγράφεται η δόνηση από κάμερα ασφαλείας κλειστού καταστήματος.

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Πώς στρατολογήθηκε ο σμήναρχος – Τα βιογραφικά στα social media και το ταξίδι στην Κίνα
Ελλάδα 06.02.26

Κατασκοπεία: Πώς στρατολογήθηκε ο σμήναρχος – Τα βιογραφικά στα social media και το ταξίδι στην Κίνα

Εκτός από την ποινική δίωξη που έχει ασκήσει ο εισαγγελέας και τη διαθεσιμότητα στην οποία έχει τεθεί ο σμήναρχος, έχει διαταχθεί ΕΔΕ και είναι σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθεί η έκταση και η βαρύτητα των πληροφοριών που είχε μεταδώσει προς την Κίνα.

Σύνταξη
Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του γιου του Μουαμάρ Καντάφι, Σαΐφ στη Λιβύη
Κόσμος 06.02.26

Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του γιου του Μουαμάρ Καντάφι, Σαΐφ στη Λιβύη

Λίγες χιλιάδες νοσταλγοί του Μουαμάρ Καντάφι, αλλά και πολιτικοί φίλοι του ίδιου του Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, συγκεντρώθηκαν στο Μπάνι Ουαλίντ, στη Λιβύη για να θρηνήσουν για τον δολοφονημένο ηγέτη.

Σύνταξη
Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ
Παρασκήνιο 06.02.26

Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ

Όταν δεν εκφράζει ακροδεξιές απόψεις, συντάσσεται με τη δεξιά και τη ΝΔ ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, που όμως παραμένει βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη φορά έπλεξε το εγκώμιο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Αθανασίου, μιλώντας για «κοινό πνεύμα» και συνεργασία, δημιουργώντας νέα ερωτήματα για τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

LIVE: Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 25η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Περισσότερα από 4 εκατομμύρια κορίτσια κινδυνεύουν με ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
ΟΗΕ 06.02.26

Περισσότερα από 4 εκατομμύρια κορίτσια κινδυνεύουν με ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων το 2026

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών

Σύνταξη
Εθνική πόλο Γυναικών: Αποθεωτική υποδοχή για τα κορίτσια της ελληνικής υδατοσφαίρισης (vids+pics)
Άλλα Αθλήματα 06.02.26

Εθνική πόλο: Αποθεωτική υποδοχή για τα «χάλκινα» κορίτσια (vids+pics)

Την αποθέωση γνώρισε η αποστολή της Εθνικής ομάδας πόλο Γυναικών στο «Ελ. Βενιζέλος», κατά την επιστροφή της από τη Μαδέιρα της Πορτογαλίας όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Όπλα στους τάφους, μνήμη στο χώμα: Τι μας λένε τα αγγλοσαξονικά σπαθιά στις παιδικές ταφές του Μεσαίωνα
Ανακάλυψη 06.02.26

Όπλα στους τάφους, μνήμη στο χώμα: Τι μας λένε τα αγγλοσαξονικά σπαθιά στις παιδικές ταφές του Μεσαίωνα

Τέσσερα πρώιμα αγγλοσαξονικά σπαθιά και οι τάφοι δύο παιδιών, θαμμένων με όπλα και σύμβολα εξουσίας, αποκαλύπτουν ότι στον πρώιμο Μεσαίωνα τα όπλα δεν όριζαν μόνο τη μάχη, αλλά τη μνήμη, τη γενεαλογία και τις ανεκπλήρωτες ζωές που χαράσσονταν στο τοπίο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραγωδία στη Χίο: Σε ιδιωτικό χώρο φυλάσσεται το μοιραίο σκάφος του Λιμενικού – Θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονες
Ελλάδα 06.02.26

Τραγωδία στη Χίο: Σε ιδιωτικό χώρο φυλάσσεται το μοιραίο σκάφος του Λιμενικού – Θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονες

Η ΕΔΕ για το δυστύχημα στη Χίο είναι σε εξέλιξη με το σκάφος του Λιμενικού να ελέγχεται από εμπειρογνώμονες για τα σημάδια κατά τη σύγκρουση, ενώ την ίδια ώρα σφοδρή είναι η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει σε πολιτικό επίπεδο.

Σύνταξη
Αμετακίνητες οι θέσεις Ιράν και ΗΠΑ – Μια «καλή αρχή» βλέπει ο Ιρανός ΥΠΕΞ – Νέες κυρώσεις από την Ουάσινγκτον
Μέση Ανατολή 06.02.26

Αμετακίνητες οι θέσεις Ιράν και ΗΠΑ – Μια «καλή αρχή» βλέπει ο Ιρανός ΥΠΕΞ – Νέες κυρώσεις από την Ουάσινγκτον

Οι θέσεις του Ιράν και των ΗΠΑ παρέμειναν αμετακίνητες μετά τις παράλληλες διαπραγματεύσεις στο Ομάν. «Καλή αρχή» είδε ο Αμπάς Αραγκτσί, με νέες κυρώσεις και επίδειξη δύναμης απάντησαν οι ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ «κατέβασε» το βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους – «Λάθος υπαλλήλου» απάντησε ο Λευκός Οίκος
Κόσμος 06.02.26

Ο Τραμπ «κατέβασε» το βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους – «Λάθος υπαλλήλου» απάντησε ο Λευκός Οίκος

Το εν λόγω μονταρισμένο υλικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από τους Ρεπουμπλικάνους. Κατέβηκε μετά από 12 ώρες με τον Λευκό Οίκο να λέει «λάθος υπαλλήλου»

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια
Μπάσκετ 06.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»
Sold out 06.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»

Η κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών νομισμάτων για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Αυστραλίας έφερε αντιδράσεις

Σύνταξη
Fake news υποκινούμενα από ρωσικούς παράγοντες προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Μακρόν στην υπόθεση Έπσταϊν
Γαλλία 06.02.26

Fake news υποκινούμενα από ρωσικούς παράγοντες προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Μακρόν στην υπόθεση Έπσταϊν

Μια μεγάλης κλίμακας εκστρατεία παραπληροφόρησης που υποστηρίζεται από ρωσικά bots χρησιμοποιεί παραποιημένα γαλλικά δημοσιεύματα για να συνδέσει τον Εμανουέλ Μακρόν με τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Παρακλάδι της ρωσόφωνης μαφίας που αυτονομήθηκε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα – Εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη
Ελλάδα 06.02.26

Παρακλάδι της ρωσόφωνης μαφίας που αυτονομήθηκε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα – Εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη

Εξαρθρώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα λαθρεμπορίου τσιγάρων στην Ελλάδα, με ηγετικά μέλη δύο αδέρφια ομογενείς με καταγωγή από την Ουκρανία

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη και η ουρά του σκανδάλου με τα «σκόιλ ελικίκου»
Πολιτική 06.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη και η ουρά του σκανδάλου με τα «σκόιλ ελικίκου»

Πως εμπλέκεται η κυρία Στρατινάκη στην υπόθεση Παναγόπουλου. Ο ρόλος της στο υπουργείο Εργασίας και εκείνος του συντρόφου της Ανδρέα Γεωργίου που φέρεται να αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
