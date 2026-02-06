ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα

«Ορόσημο για τη διαλεύκανση αυτής της δυσώδους υπόθεσης» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την εισήγηση του εισαγγελέα για την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορούμενων στην υπόθεση των υποκλοπών, μέσω του Predator.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζει ότι, κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας Δ. Παυλίδης τόνισε πως η χρήση του Predator «παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα. Αποτελεί απειλή για τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος, γιατί δίνει εξουσίες σε άτομα που δεν θα έπρεπε να τις έχουν» και πρόσθεσε: «Και τυχόν χρήση της από κρατικές υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελεί σημείο αφύπνισης».

«Οι πάντες θυμούνται πως ο Μητσοτάκης φρόντισε να μπαζώσει τις προφανείς ευθύνες του»

«Ο εισαγγελέας επισήμανε ακόμη τη συσχέτιση των στόχων της ΕΥΠ με αυτούς του Predator, σημειώνοντας πως πρόκειται για ‘σύμπτωση που έχει σημασία’», υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου.

Τονίζει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, από την πρώτη στιγμή, είχε καταγγείλει πως η παρακολούθηση υπουργών, πολιτικών στελεχών, οικονομικών παραγόντων, δημοσιογράφων, αλλά και της ηγεσίας του Στρατού δεν μπορεί παρά να είναι μια αμιγώς πολιτική ενέργεια. Οι πάντες θυμούνται πως ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να μπαζώσει τις προφανείς ευθύνες του για αυτή τη δυσώδη υπόθεση, οι οποίες απορρέουν και από το γεγονός ότι ήταν και παραμένει πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ, κάνοντας λόγο για ιδιωτικές ευθύνες. Ωστόσο, ό,τι κι αν κάνει, η αλήθεια δεν πρόκειται να κρυφτεί», σημειώνει καταληκτικά.