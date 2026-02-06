Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
06.02.2026
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή
Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού
06 Φεβρουαρίου 2026

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με καταγεγραμμένο μεταλλευτικό δυναμικό σε χαλκό, χρυσό και άλλα μέταλλα στρατηγικής σημασίας

Για χρόνια, ο χαλκός θεωρούνταν ένα σχετικά «παραδοσιακό» μέταλλο για τις κατασκευές και τη βιομηχανία, απαραίτητο για καλώδια, σωληνώσεις και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Σήμερα, ωστόσο, έχει μετατραπεί σε έναν από τους πλέον στρατηγικούς πόρους της παγκόσμιας οικονομίας. Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές, τα ηλεκτρικά οχήματα και τα data centers που αναπτύσσονται ραγδαία λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, στηρίζονται σε τεράστιες ποσότητες του μετάλλου, ενώ η γεωπολιτική διάσταση της διαθεσιμότητάς του επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο.

Η διεθνής συζήτηση γύρω από τις κρίσιμες πρώτες ύλες εντάθηκε τους τελευταίους μήνες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Γροιλανδία, όπου το ενδιαφέρον μεγάλων δυνάμεων για τον υπόγειο πλούτο των εν λόγω περιοχών, ανέδειξε πόσο καθοριστικός έχει γίνει ο έλεγχος των μεταλλευτικών πόρων στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού της, στρέφοντας το βλέμμα στην αξιοποίηση κοιτασμάτων εντός των συνόρων της και θεσπίζοντας τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (Critical Raw Materials Act), ένα κανονιστικό πλαίσιο που θέτει στόχους για την αύξηση της ευρωπαϊκής παραγωγής και επεξεργασίας στρατηγικών μετάλλων και προβλέπει ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης για έργα που χαρακτηρίζονται στρατηγικής σημασίας. Σε επόμενο στάδιο, η Κομισιόν παρουσίασε και την πρωτοβουλία RESourceEU, η οποία μεταφράζει αυτή τη στρατηγική σε πιο συγκεκριμένα εργαλεία εφαρμογής, χρηματοδότησης και επενδυτικής στήριξης, ανοίγοντας την πρόσβαση του εξορυκτικού κλάδου σε ευρωπαϊκά κεφάλαια στα οποία μέχρι τώρα δεν είχε πρόσβαση.

Έργο Σκουριών. Γεωλόγοι στο Υπόγειο Μεταλλείο

Ο χαλκός περιλαμβάνεται στο ευρύτερο σύνολο των μετάλλων που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η S&P Global εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση για χαλκό θα αυξηθεί αισθητά μέσα στα επόμενα δεκαπέντε χρόνια, από περίπου 28 εκατ. τόνους το 2025 σε σχεδόν 42 εκατ. τόνους έως το 2040. Την ίδια στιγμή, η παραγωγή του παραμένει γεωγραφικά συγκεντρωμένη, με μεγάλο μέρος των αποθεμάτων να βρίσκεται σε περιοχές του πλανήτη, πολιτικά ασταθείς ή γεωπολιτικά ευαίσθητες, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για την ανθεκτικότητα των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με καταγεγραμμένο μεταλλευτικό δυναμικό σε χαλκό, χρυσό και άλλα μέταλλα στρατηγικής σημασίας. Στη χώρα μας έχουν δρομολογηθεί ορισμένα μεγάλης κλίμακας έργα που στοχεύουν στην αξιοποίηση αυτού του δυναμικού. Το υπό κατασκευή μεταλλείο της Ελληνικός Χρυσός, θυγατρικής της Eldorado Gold, στις Σκουριές στη Χαλκιδική που θα τεθεί σε λειτουργία μέσα στο 2026, συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων μεταλλευτικών επενδύσεων που υλοποιούνται σήμερα στη χώρα.

Παράλληλα, η Eldorado Gold ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες την ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων χρυσού, αργύρου και χαλκού στη Χαλκιδική, ως αποτέλεσμα του ερευνητικού της προγράμματος, εξέλιξη που δημιουργεί προοπτικές για μελλοντικά έργα σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Έργο Σκουριών. Εργοστάσιο Επεξεργασίας Μεταλλεύματος

Το έργο στις Σκουριές εντάσσεται στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, που περιλαμβάνει και το ενεργό μεταλλείο της Ολυμπιάδας, ενώ στα σχέδια της Μεταλλεία Θράκης, επίσης θυγατρικής της Eldorado Gold, σχεδιάζεται το μεταλλευτικό έργο στο Πέραμα Έβρου. Συνολικά, οι επενδύσεις του ομίλου στη χώρα αποκτούν σημασία που υπερβαίνει τα όρια μιας εταιρικής στρατηγικής και τοποθετούνται χρονικά σε μια συγκυρία κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή στρατηγικών μετάλλων.

Στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης βρίσκεται και το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάπτυξη τέτοιου είδους έργων. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι διαδικασίες αδειοδότησης παραμένουν πολύπλοκες και χρονοβόρες, δημιουργώντας εμπόδια στην υλοποίηση σύγχρονων μεταλλευτικών επενδύσεων, οι οποίες καλούνται πλέον να συμμορφώνονται με αυστηρά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα. Παράλληλα, η ανάγκη προσέλκυσης κεφαλαίων για μεγάλης κλίμακας projects καθιστά κρίσιμη τη διαθεσιμότητα ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων που θα μπορούσαν να στηρίξουν έργα στρατηγικής σημασίας.

Τα έργα της Eldorado Gold στην Ελλάδα έχουν θέσει τις βάσεις για ένα νέο πρότυπο ρυθμιστικής και επενδυτικής ωριμότητας, αναβαθμίζοντας συνολικά την εμπειρία της χώρας στον συγκεκριμένο τομέα και δημιουργώντας προϋποθέσεις, ώστε αυτή η εμπειρία να αξιοποιηθεί και σε μελλοντικές μεταλλευτικές επενδύσεις, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πρόσβασης σε κρίσιμες πρώτες ύλες.

Χίος: «Θα πρέπει να κοιτάξουμε κάθε πιθανή εκδοχή», λέει ναύαρχος εν αποστρατεία για την τραγωδία
Ποιο είναι το πρωτόκολλο 06.02.26

«Θα πρέπει να κοιτάξουμε κάθε πιθανή εκδοχή», λέει ναύαρχος εν αποστρατεία για την τραγωδία στη Χίο

«Δεν γίνεται σε ένα περιστατικό με νεκρούς, τραυματίες και αποβολές να σπεύδει οποιοσδήποτε να μοιράζει συγχαρητήρια», είπε ο ναύαρχος του Λιμενικού εν αποστρατεία και πραγματογνώμονας, Νίκος Σπανός

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Και ο πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου στον ιστό του παιδοβιαστή – Η απάντησή του
Go Fun 06.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Και ο πρίγκιπας Λορέν του Βελγίου στον ιστό του παιδοβιαστή – Η απάντησή του

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πολύκροτη υπόθεση Έπσταϊν προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στις Βρυξέλλες, αναγκάζοντας τον πρίγκιπα Λορέν του Βελγίου σε μια σπάνια και αναλυτική παραδοχή

Σύνταξη
Δήμος ανησυχεί για την εμφάνιση λύκων και αγριόχοιρων στον αστικό ιστό και ζητάει την απομάκρυνση τους
Το αίτημα 06.02.26

Δήμος ανησυχεί για την εμφάνιση λύκων και αγριόχοιρων στον αστικό ιστό και ζητάει την απομάκρυνση τους

Ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές για την απομάκρυνση των αγριόχοιρων και των λύκων από τις κατοικημένες περιοχές, εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη.

Σύνταξη
Ρωσία: Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν αντιστράτηγο στη Μόσχα – Ποιος είναι ο ρόλος του στην ανταρσία της Wagner
Σήμανε συναγερμός 06.02.26

Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν αντιστράτηγο στη Μόσχα - Ποιος είναι, ο ρόλος του στην ανταρσία της Wagner

«Ένα πρόσωπο που δεν έχει ταυτοποιηθεί πυροβόλησε επανειλημμένα» τον αντιστράτηγο στη Μόσχα, σύμφωνα με την Ανακριτική Επιτροπή στη Ρωσία

Σύνταξη
Ο Άρης συμφώνησε με τη Φιορεντίνα για τον Κουαμέ – Πότε φτάνει ο παίκτης στη Θεσσαλονίκη
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Ο Άρης συμφώνησε με τη Φιορεντίνα για τον Κουαμέ – Πότε φτάνει ο παίκτης στη Θεσσαλονίκη

Άρης και Φιορεντίνα ήρθαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Κριστιάν Κουαμέ και ο επιθετικός από την Ακτή Ελεφαντοστού αναμένεται στη Θεσσαλονίκη μέσα στην Παρασκευή (6/2) προκειμένου να υπογράψει στους «κίτρινους».

Σύνταξη
Ναυάγιο στη Χίο: Live η ενημέρωση Κικίλια από τη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Ο Κικίλιας ενημερώνει για την τραγωδία στη Χίο - «Μόνες υπεύθυνες να κρίνουν είναι οι δικαστικές αρχές»

Το ναυάγιο στη Χίο κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους - Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ενημερώνει τη Βουλή

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την παραμονή του με… Λύκο της Wall Street: «Οι θρύλοι δεν κυνηγούν…» (vids)
Μπάσκετ 06.02.26

Ο Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την παραμονή του με… Λύκο της Wall Street: «Οι θρύλοι δεν κυνηγούν…» (vids)

Σαν άλλος Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σφράγισε οριστικά την παραμονή του στους Μιλγουόκι Μπακς, ανακοινώνοντας τη... δραματικά, με απόσπασμα από τον Λύκο της Wall Street.

Σύνταξη
Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του
Κάνε παιδιά... 06.02.26

Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του

Αν κάποιος πίστευε ότι η κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ θα τελείωνε σύντομα, τότε έκανε λάθος. Ο Μπρούκλιν πήγε τη διαμάχη σε άλλο επίπεδο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή
Υπομονή και προσοχή 06.02.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή - Τα σημεία και οι ώρες

Δείτε πού και πώς θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανά περιοχή - Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος

Σύνταξη
Λέικερς – Σίξερς 119-115: Νίκησαν οι «Λιμνάνθρωποι», τραυματίστηκε ο Ντόντσιτς (vids)
Μπάσκετ 06.02.26

Λέικερς – Σίξερς 119-115: Νίκησαν οι «Λιμνάνθρωποι», τραυματίστηκε ο Ντόντσιτς (vids)

Με τον Όστιν Ριβς να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση με 35 πόντους, οι Λος Άντζελες Λέικερς νίκησαν δύσκολα τους Φιλαδέλφεια Σίξερς στο σημαντικότερο ματς της βραδιάς στο NBA, αλλά ανησυχούν αφού είδαν τον Λούκα Ντόντσιτς να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού.

Σύνταξη
«Θρίλερ» κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι πρόδωσε τον Σμήναρχο – Τι έλεγε ο Δένδιας στη Βουλή
Πολιτική 06.02.26

«Θρίλερ» κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι πρόδωσε τον Σμήναρχο – Τι έλεγε ο Δένδιας στη Βουλή

Η υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις με ροή πληροφοριών προς την Κίνα φαίνεται να είχε μπει στο στόχαστρο της Αθήνας εδώ και καιρό, για μηδενική ανοχή μιλούν ανώτατες πηγές, ενώ ερευνάται η ύπαρξη κυκλώματος.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δύο Ελληνίδες στην καλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
Πόλο γυναικών 06.02.26

Δύο Ελληνίδες στην καλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη και Έλενα Ξενάκη συμπεριλήφθησαν στην καλύτερη επτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο της Πορτογαλίας, στο οποίο η Εθνική μας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Σύνταξη
Τα θύματα μιλούν για τις κτηνωδίες Έπσταϊν εδώ και δεκαετίες – Και ακόμα και τώρα εξακολουθούν να αγνοούνται
Καμία δικαιοσύνη 06.02.26

Τα θύματα μιλούν για τις κτηνωδίες Έπσταϊν εδώ και δεκαετίες – Και ακόμα και τώρα εξακολουθούν να αγνοούνται

Οι επιζώσες της κακοποίησης του Έπσταϊν μίλησαν ανοιχτά χρόνια πριν το κοινό γοητευτεί από τα εγκλήματα του ίδιου και των επιφανών ανδρών του δικτύου του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όταν ζητήθηκε στον Τζέιμς Κάμερον να μοιράσει κοκαΐνη στο κινηματογραφικό συνεργείο – «Έτσι γινόταν τότε»
1980 06.02.26

Όταν ζητήθηκε στον Τζέιμς Κάμερον να μοιράσει κοκαΐνη στο κινηματογραφικό συνεργείο - «Έτσι γινόταν τότε»

Ο Τζέιμς Κάμερον θυμήθηκε ότι η πρώτη του δουλειά σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό πλατό συνοδεύτηκε από μια ενδιαφέρουσα αποστολή: να διανέμει κοκαΐνη στο συνεργείο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Επέστρεψαν πολίτες που είχαν απαχθεί από το Κουρσκ μετά την εισβολή της Ουκρανίας
Νέα εξέλιξη 06.02.26

Επέστρεψαν στη Ρωσία πολίτες που είχαν απαχθεί από το Κουρσκ μετά την εισβολή της Ουκρανίας

Χθες ολοκληρώθηκαν οι τριμερείς συνομιλίες για τον πόλεμο όπου συμμετείχαν Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι - Ανακουφισμένοι οι πολίτες που επέστρεψαν στο Κουρσκ

Σύνταξη
Κρήτη: Στον ανακριτή 20χρονος φαντάρος που «γάζωσε» σπίτι και αυτοκίνητο στο Ηράκλειο
Σχηματίστηκε δικογραφία 06.02.26

Στον ανακριτή 20χρονος φαντάρος που «γάζωσε» σπίτι και αυτοκίνητο στο Ηράκλειο

Το ένοπλο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στο χωριό Παράνυμφοι στο Ηράκλειο Κρήτης - Εις βάρος του 20χρονου έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος

Σύνταξη
