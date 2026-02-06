Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Τι κρύβει το θρίλερ στις Ενοπλες Δυνάμεις

Κατασκοπεία υπέρ της Κίνας

• Πώς εντοπίστηκε και συνελήφθη ο σμήναρχος

• Ποιοι και πώς τον στρατολόγησαν

• Πώς μετέδιδε απόρρητες πληροφορίες, έχοντας πρόσβαση και σε στοιχεία του ΝΑΤΟ

• Πώς επιχείρησε να στρατολογήσει συναδέλφους του

• Ομολόγησε την εμπλοκή του

===========

Η Oλομέλεια του Αρείου Πάγου για τον «νόμο Κατσέλη»

Απόφαση – ανάσα με παρενέργειες

• Οι τρεις μαύρες τρύπες που δημιουργούνται

• Αναμένεται το σκεπτικό

===========

Αποκαλύψεις

Ηταν ο Επστιν πράκτορας των Ρώσων;

• Θεωρίες συνωμοσίας και όχι μόνο σε Ευρώπη και Ουάσιγκτον

• Γιατί τρίζει η καρέκλα του Στάρμερ

===========

Χειμερινοί Ολυμπιακοί

Οσα κρύβει το χιόνι

===========

Γιαν. Παναγόπουλος

Αποκαθήλωση με πολύ βαριές κατηγορίες

• Γιατί εγκαλείται από την Αρχή για το Ξέπλυμα ο «αιώνιος πρόεδρος» της ΓΣΕΕ

• Για συκοφαντίες μιλάει ο κατηγορούμενος

===========

Πολιτικό παρασκήνιο

Τετάρτη το ραντεβού του Μητσοτάκη στην Τουρκία

Η περίεργη ερώτηση και η πιο περίεργη απάντηση της Μόσχας

===========

Ενρίκο Λέτα

Μιλάει στα «ΝΕΑ»

Να πάμε γρήγορα στην ενιαία αγορά

• Ο ιταλός πρώην πρωθυπουργός στη Μαρία Βασιλείου

===========

Ακίνητα

Ούτε ενοικίαση, ούτε μεταβίβαση χωρίς αναβάθμιση

===========

Κυκλώματα

Από την Αλικαρνασσό στη Χίο με εισιτήριο 4.500 – 5.000 ευρώ

===========

autoNEA

4 νέα υβριδικά SUV με αυτονομία 1.000 χλμ.

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Εθνικό πόλο

Χάλκινες γοργόνες στο Ευρωπαϊκό, «βύθισαν» την Ιταλία