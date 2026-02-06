Ο Ίαν ΜακΚέλεν καταγγέλλει τον ρατσισμό με έναν συγκλονιστικό μονόλογο Σαίξπηρ

Ο Ίαν ΜακΚέλεν, αγαπημένος ανοιχτά γκέι ηθοποιός, συγκίνησε το κοινό σε τηλεοπτική συνέντευξη απαγγέλλοντας έναν μονόλογο από το «Sir Thomas Moore», καταδικάζοντας με τρόπο αφοπλιστικό τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία — ένα μήνυμα που αντηχεί στις τρέχουσες διαμαρτυρίες κατά της ICE στις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή «The Late Show with Stephen Colbert» αυτήν την εβδομάδα, ο Κόλμπερ ρώτησε τον ηθοποιό για τον ρόλο του ως Τόμας Μουρ στη δεκαετία του 1960, έναν χαρακτήρα που έκανε τον ΜακΚέλεν τον μοναδικό εν ζωή ηθοποιό που υποδύθηκε έναν ρόλο γραμμένο από τον Σαίξπηρ

Ο ΜακΚέλεν απήγγειλε έναν μονόλογο από το έργο αφού έθεσε το σκηνικό. «Όλα συμβαίνουν πριν από 400 χρόνια, και στο Λονδίνο γίνονται ταραχές, υπάρχει όχλος στους δρόμους», εξήγησε.

«Διαμαρτύρονται για την παρουσία ξένων στο Λονδίνο, εννοώντας τους πρόσφατους μετανάστες που έχουν φτάσει εκεί».

«Οι ταραξίες συνεχίζουν να φωνάζουν και να διαμαρτύρονται ότι οι μετανάστες πρέπει “να σταλούν πίσω στην πατρίδα τους, από όπου και αν προέρχονται”, όταν οι αρχές στέλνουν έναν δικηγόρο, τον Τόμας Μουρ, για να καταστείλει την εξέγερση, “απευθυνόμενος στην ανθρωπιά τους“», σημειώνει ο ΜακΚέλεν.

Ο μονόλογος, ο οποίος καταγγέλλει την «απάνθρωπη συμπεριφορά» των ρατσιστικών διαμαρτυριών, προκάλεσε το έντονο χειροκρότημα και την επιδοκιμασία του κοινού.

Με τη σειρά του, ο παρουσιαστής ευχαρίστησε τον ηθοποιό για τον συγκινητικό τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία.