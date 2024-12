Ίαν ΜακΚέλεν: Επέστρεψε στη σκηνή έξι μήνες μετά το ατύχημά του και το κοινό τον αποθέωσε

Ο αγαπημένος ηθοποιός Ίαν ΜακΚέλεν υπέστη πολλούς τραυματισμούς μετά την πτώση του από τη σκηνή κατά τη διάρκεια μιας παράστασης στην οποία υποδυόταν τον βασιλιά Ριχάρδο τον Ιούνιο.

Sir Ian McKellen, 85, delights fans as he makes surprise return to the stage as King Richard for Palladium pantomime – months after horror fall forced him to withdraw from play https://t.co/q4VdOJN250

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 15, 2024