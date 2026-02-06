newspaper
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 20:00
Τρεις σεισμικές δονήσεις μέσα σε δέκα λεπτά στην Κρήτη
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 20:53
Παράσυρση πεζού στη Μαραθώνος - Δύο τραυματίες στο «Γεννηματάς»
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στην κορυφή του Ακονκάγκουα η Κική Τσακαλδήμη – Η Ελληνίδα ορειβάτισσα που κατέκτησε το Ακονκάγκουα
Ελλάδα 06 Φεβρουαρίου 2026, 21:30

Στην κορυφή του Ακονκάγκουα η Κική Τσακαλδήμη – Η Ελληνίδα ορειβάτισσα που κατέκτησε το Ακονκάγκουα

Με συγκίνηση και περηφάνια, η Τσακαλδήμη ύψωσε την ελληνική σημαία στο υψηλότερο σημείο της Νότιας Αμερικής.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πρώτο ραντεβού: Το «κλειδί» για να υπάρξει & δεύτερο

Πρώτο ραντεβού: Το «κλειδί» για να υπάρξει & δεύτερο

Spotlight

Αντιμέτωπη με ακραίο ψύχος, ισχυρούς ανέμους και τις δύσκολες συνθήκες του μεγάλου υψομέτρου, η Κική Τσακαλδήμη κατάφερε να φτάσει στην κορυφή του Ακονκάγκουα, του υψηλότερου βουνού της Νότιας Αμερικής. Η ανάβαση αυτή τη φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση του στόχου των «7 Summits».

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, η ομάδα αντιμετώπισε θερμοκρασίες που έπεφταν κάτω από -35°C, ισχυρούς ανέμους και συνθήκες που οδήγησαν ακόμη και έμπειρους οδηγούς σε κρυοπαγήματα.

Η χαμηλή περιεκτικότητα οξυγόνου απαιτούσε αργό και σταθερό ρυθμό, ώστε να αποφευχθεί η νόσος του υψομέτρου. Από τα 12 άτομα που ξεκίνησαν, μόνο τρεις κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή.

Η ελληνική σημαία στην κορυφή

Με συγκίνηση και περηφάνια, η Τσακαλδήμη ύψωσε την ελληνική σημαία στο υψηλότερο σημείο της Νότιας Αμερικής. Όπως δήλωσε στην εκπομπή «Περίμετρος» της ΕΡΤ3, η στιγμή αυτή ήταν η επιβράβευση μιας επίπονης, αλλά βαθιά ουσιαστικής προσπάθειας.

Εντυπωσιακό είναι ότι μέχρι το 2015 δεν είχε καμία ορειβατική εμπειρία. Ένα TedX talk στάθηκε η αφορμή για να αλλάξει η ζωή της. Μέσα σε μόλις 16 μήνες κατάφερε να φτάσει από το μηδέν στην κορυφή του Έβερεστ, αποδεικνύοντας ότι όταν κάποιος ονειρεύεται κάτι μεγάλο και παλεύει γι’ αυτό, τίποτα δεν μπορεί να τον σταματήσει.

Η ανάβαση στο Ακονκάγκουα αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την ολοκλήρωση του μεγάλου της στόχου: την κατάκτηση και των επτά υψηλότερων κορυφών του κόσμου.

Με επιμονή, πειθαρχία και πίστη στο όραμά της, συνεχίζει να εμπνέει όσους πιστεύουν στη δύναμη των μεγάλων ονείρων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
Big Tech: Δαπάνες 650 δισ. φέτος, εντείνεται ο ανταγωνισμός στην ΑΙ

Big Tech: Δαπάνες 650 δισ. φέτος, εντείνεται ο ανταγωνισμός στην ΑΙ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρώτο ραντεβού: Το «κλειδί» για να υπάρξει & δεύτερο

Πρώτο ραντεβού: Το «κλειδί» για να υπάρξει & δεύτερο

Business
Metlen: Σταθερά θετική και η Citi – Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος

Metlen: Σταθερά θετική και η Citi – Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Τραγωδία στη Χίο: Σε ιδιωτικό χώρο φυλάσσεται το μοιραίο σκάφος του Λιμενικού – Θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονες
Ελλάδα 06.02.26

Τραγωδία στη Χίο: Σε ιδιωτικό χώρο φυλάσσεται το μοιραίο σκάφος του Λιμενικού – Θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονες

Η ΕΔΕ για το δυστύχημα στη Χίο είναι σε εξέλιξη με το σκάφος του Λιμενικού να ελέγχεται από εμπειρογνώμονες για τα σημάδια κατά τη σύγκρουση, ενώ την ίδια ώρα σφοδρή είναι η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει σε πολιτικό επίπεδο.

Σύνταξη
Παρακλάδι της ρωσόφωνης μαφίας που αυτονομήθηκε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα – Εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη
Ελλάδα 06.02.26

Παρακλάδι της ρωσόφωνης μαφίας που αυτονομήθηκε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα – Εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη

Εξαρθρώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα λαθρεμπορίου τσιγάρων στην Ελλάδα, με ηγετικά μέλη δύο αδέρφια ομογενείς με καταγωγή από την Ουκρανία

Σύνταξη
Νέα Πέραμος: Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του 27χρονου – Οι δύο πλαστές διαθήκες και η κόντρα με τον πατέρα του
Ελλάδα 06.02.26

Νέα Πέραμος: Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του 27χρονου – Οι δύο πλαστές διαθήκες και η κόντρα με τον πατέρα του

Ο πατέρας του 27χρονου κατά την τετράωρη κατάθεση του στα έμπειρα στελέχη του Ανθρωποκτονιών υποστήριξε ότι η μητέρα του θύματος ήταν εκείνη που γνώριζε ποιοι απειλούσαν το παιδί τους.

Σύνταξη
Βόλος: Συνελήφθη για παιδική πορνογραφία μητέρα τριών ανήλικων παιδιών – Θύμα η 7χρονη κόρη της
Βόλος 06.02.26

Σοκάρει υπόθεση παιδικής πορνογραφίας - Συνελήφθη 38χρονη μητέρα τριών παιδιών με θύμα την 7χρονη κόρη της

Σύμφωνα με πληροφορίες 38χρονη γυναίκα συνελήφθη έπειτα από βούλευμα που εκδόθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία είχε κινητοποιήσει τις αρχές εδώ και καιρό.

Σύνταξη
Τι απαντούν Κακούσης και Γεωργίου για την υπόθεση Παναγόπουλου
Ελλάδα 06.02.26 Upd: 18:57

Τι απαντούν Κακούσης και Γεωργίου για την υπόθεση Παναγόπουλου

Ο δημοσιογραφός της ΕΡΤ Γιώργος Κακούσης και ο Ανδρέας Γεωργίου τα ονόματα των οποίων φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση Παναγόπουλου απαντούν για τις αναθέσεις συμβάσεων της ΓΣΕΕ

Σύνταξη
Καλαμάτα: Σάλος με το σποτ για το καρναβάλι της πόλης – Αντιδράσεις για αναφορές σε trafficking και εμπορία γυναικών
Ελλάδα 06.02.26

Σάλος με το σποτ για το καρναβάλι της Καλαμάτας – Αντιδράσεις για αναφορές σε trafficking και εμπορία γυναικών

Στο βίντεο εμφανίζεται μια γυναίκα, η οποία κρατείται όμηρος και στη συνέχεια «ανταλλάσσεται» για τις ανάγκες του καρναβαλιού γεγονός που πυροδότησε έντονες επικρίσεις.

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: 24ωρη προθεσμία πήρε για να απολογηθεί ο Μαροκινός – Αρνείται ότι ήταν ο διακινητής των μεταναστών
Ελλάδα 06.02.26

Τραγωδία στη Χίο: 24ωρη προθεσμία πήρε για να απολογηθεί ο Μαροκινός – Αρνείται ότι ήταν ο διακινητής των μεταναστών

Τον Μαροκινό υπέδειξαν άλλοι επιβαίνοντες ως τον οδηγό του μοιραίου σκάφους που συγκρούστηκε με το σκάφος του Λιμενικού με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 15 μετανάστες στη Χίο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραγωδία στη Χίο: Σε ιδιωτικό χώρο φυλάσσεται το μοιραίο σκάφος του Λιμενικού – Θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονες
Ελλάδα 06.02.26

Τραγωδία στη Χίο: Σε ιδιωτικό χώρο φυλάσσεται το μοιραίο σκάφος του Λιμενικού – Θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονες

Η ΕΔΕ για το δυστύχημα στη Χίο είναι σε εξέλιξη με το σκάφος του Λιμενικού να ελέγχεται από εμπειρογνώμονες για τα σημάδια κατά τη σύγκρουση, ενώ την ίδια ώρα σφοδρή είναι η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει σε πολιτικό επίπεδο.

Σύνταξη
Αμετακίνητες οι θέσεις Ιράν και ΗΠΑ – Μια «καλή αρχή» βλέπει ο Ιρανός ΥΠΕΞ – Νέες κυρώσεις από την Ουάσινγκτον
Μέση Ανατολή 06.02.26

Αμετακίνητες οι θέσεις Ιράν και ΗΠΑ – Μια «καλή αρχή» βλέπει ο Ιρανός ΥΠΕΞ – Νέες κυρώσεις από την Ουάσινγκτον

Οι θέσεις του Ιράν και των ΗΠΑ παρέμειναν αμετακίνητες μετά τις παράλληλες διαπραγματεύσεις στο Ομάν. «Καλή αρχή» είδε ο Αμπάς Αραγκτσί, με νέες κυρώσεις και επίδειξη δύναμης απάντησαν οι ΗΠΑ

Σύνταξη
Ο Τραμπ «κατέβασε» το βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους – «Λάθος υπαλλήλου» απάντησε ο Λευκός Οίκος
Κόσμος 06.02.26

Ο Τραμπ «κατέβασε» το βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους – «Λάθος υπαλλήλου» απάντησε ο Λευκός Οίκος

Το εν λόγω μονταρισμένο υλικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από τους Ρεπουμπλικάνους. Κατέβηκε μετά από 12 ώρες με τον Λευκό Οίκο να λέει «λάθος υπαλλήλου»

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια
Μπάσκετ 06.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»
Sold out 06.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»

Η κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών νομισμάτων για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Αυστραλίας έφερε αντιδράσεις

Σύνταξη
Fake news υποκινούμενα από ρωσικούς παράγοντες προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Μακρόν στην υπόθεση Έπσταϊν
Γαλλία 06.02.26

Fake news υποκινούμενα από ρωσικούς παράγοντες προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Μακρόν στην υπόθεση Έπσταϊν

Μια μεγάλης κλίμακας εκστρατεία παραπληροφόρησης που υποστηρίζεται από ρωσικά bots χρησιμοποιεί παραποιημένα γαλλικά δημοσιεύματα για να συνδέσει τον Εμανουέλ Μακρόν με τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Παρακλάδι της ρωσόφωνης μαφίας που αυτονομήθηκε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα – Εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη
Ελλάδα 06.02.26

Παρακλάδι της ρωσόφωνης μαφίας που αυτονομήθηκε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα – Εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη

Εξαρθρώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα λαθρεμπορίου τσιγάρων στην Ελλάδα, με ηγετικά μέλη δύο αδέρφια ομογενείς με καταγωγή από την Ουκρανία

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη και η ουρά του σκανδάλου με τα «σκόιλ ελικίκου»
Πολιτική 06.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη και η ουρά του σκανδάλου με τα «σκόιλ ελικίκου»

Πως εμπλέκεται η κυρία Στρατινάκη στην υπόθεση Παναγόπουλου. Ο ρόλος της στο υπουργείο Εργασίας και εκείνος του συντρόφου της Ανδρέα Γεωργίου που φέρεται να αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πολωνία: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης – Έχει λάβει πολιτικό άσυλο από τον Όρμπαν
Κόσμος 06.02.26

Πολωνία: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης – Έχει λάβει πολιτικό άσυλο από τον Όρμπαν

Τον Νοέμβριο του 2025 το κοινοβούλιο στην Πολωνία ήρε τη βουλευτική ασυλία του του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο και ενέκρινε την προφυλάκισή του

Σύνταξη
Κυριάκος Βελόπουλος: Εθνικό παραλήρημα σε ζωντανή μετάδοση – Κολωνός, PSI, Tρόικα, Έπσταϊν και η Lady Gaga σε ρόλο έκπληξη
Τέλος λογικής μέρος 345 06.02.26

Κυριάκος Βελόπουλος: Εθνικό παραλήρημα σε ζωντανή μετάδοση – Κολωνός, PSI, Tρόικα, Έπσταϊν και η Lady Gaga σε ρόλο έκπληξη

Στο λαμπρό βασίλειο της ελληνικής τηλεοπτικής εσχατολογίας, εκεί όπου τα όρια μεταξύ πολιτικής ανάλυσης και επιθεώρησης έχουν προ πολλού καταργηθεί, ο Κυριάκος Βελόπουλος κατάφερε να εδραιώσει μια νέα σχολή σκέψης: τον «φωτογραφικό» σουρεαλισμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι διπλωματικές απαντήσεις είναι passé, γι’αυτό και ο Μαρκ Ράφαλο λέει στον Κέβιν Ο’Λίρι να «το βουλώσει»
«Γαμ@ την ICE» 06.02.26

Οι διπλωματικές απαντήσεις είναι passé, γι’αυτό και ο Μαρκ Ράφαλο λέει στον Κέβιν Ο’Λίρι να «το βουλώσει»

Ο Κέβιν Ο'Λίρι επιτέθηκε στην Μπίλι Άιλις, η οποία εκτόξευσε πυρά εναντίος της δολοφονικής δράσης της ICE ενόσω βρισκόταν στη σκηνή των Grammy και, ο Μαρκ Ράφαλο του έδωσε μια πληρωμένη απάντηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έρικ Λάμπρεχτς: Ο ελίτ διαιτητής του ντέρμπι στο Βέλγιο έχει λιγότερα ματς από τον VAR και τον AVAR!
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Έρικ Λάμπρεχτς: Ο ελίτ διαιτητής του ντέρμπι στο Βέλγιο έχει λιγότερα ματς από τον VAR και τον AVAR!

Τον περασμένο Δεκέμβριο, στα 41 του, ο Ερικ Λάμπρεχτς, ο διαιτητής του ντέρμπι της Κυριακής (8/2) Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, ανέβηκε στην ελίτ κατηγορία της UEFA

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο