Κρήτη: Στον ανακριτή 20χρονος φαντάρος που «γάζωσε» σπίτι και αυτοκίνητο στο Ηράκλειο
Το ένοπλο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στο χωριό Παράνυμφοι στο Ηράκλειο Κρήτης - Εις βάρος του 20χρονου έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος
Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγείται σήμερα, Παρασκευή, ο 20χρονος φαντάρος από χωριό του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, στο Ηράκλειο Κρήτης, προκειμένου να απολογηθεί για το ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή.
Ο 20χρονος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία και φέρεται να επιμένει στην αθωότητά του
Όπως αναφέρει το ekriti.gr, εις βάρος του νεαρού έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει σοβαρά αδικήματα που διερευνώνται στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης.
Ο 20χρονος, ο οποίος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, φέρεται να επιμένει στην αθωότητά του, αρνούμενος ότι ήταν εκείνος που «γάζωσε» το σπίτι και το αυτοκίνητο του 35χρονου.
Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ανακριτής και εισαγγελέας αναμένεται να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.
Ηράκλειο: Το χρονικό
Όπως αναφέρει το patris.gr, την περασμένη Κυριακή τα ξημερώματα κάτοικοι του χωριού Παράνυμφοι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους, ακούγοντας πυροβολισμούς έξω από τις πόρτες τους.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος της επίθεσης ήταν το σπίτι αλλά και το αυτοκίνητο ενός κατοίκου του χωριού, ο οποίος είναι κτηνοτρόφος στο επάγγελμα και δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σπίτι του 35χρονου πυροβολήθηκε δύο φορές με πιστόλι, ενώ ο δράστης έστρεψε μία φορά το όπλο του και προς το σταθμευμένο αγροτικό όχημα του 35χρονου.
Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, οι οποίοι κατάσχεσαν πειστήρια από τον χώρο της επίθεσης.
