Στιγμές αγωνίας έζησε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο Κορωπί το οποίο είχε εγκλωβιστεί λόγω καταρρακτωδών βροχών και αδυνατούσε να επιστρέψει στον οίκο ευγηρίας.

Ο άντρας και η γυναίκα έδεσαν μεταξύ τους δύο σεντόνια και σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα

Το περιστατικό συνέβη στις 21 Ιανουαρίου, αλλά μόλις χθες ήρθε στο φως της δημοσιότητας βίντεο από τη διάσωση των δύο ηλικιωμένων που κινδύνεψαν να πνιγούν.

Με αυτοσχέδιο «σκοινί» από σεντόνια και με τη συνδρομή αστυνομικών της Άμεσης Δράσης, διασώθηκε ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο είχε εγκλωβιστεί λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας της 21ης Ιανουαρίου.

Υπό τις οδηγίες αστυνομικού, ο άντρας και η γυναίκα έδεσαν μεταξύ τους δύο σεντόνια και σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα, ενώ ο ίδιος πέρασε από τον δρόμο που είχε μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο για φτάσει το ζευγάρι.

Πρώτα μεταφέρθηκε με ασφάλεια η γυναίκα και στη συνέχεια ο σύζυγός της, ο οποίος περιέγραψε πως έπεσε κατά την προσπάθειά του να διασχίσει το δρόμο, όμως ο αστυνομικός τον κράτησε, λέγοντας του «δεν σε αφήνω». Το ζευγάρι μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους ενοίκους του οίκου ευγηρίας.