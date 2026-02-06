Κορωπί: Αστυνομικός διέσωσε ηλικιωμένο ζευγάρι από ορμητικά νερά
Με αυτοσχέδιο «σκοινί» από σεντόνια και με τη συνδρομή αστυνομικών διασώθηκε ηλικιωμένο ζευγάρι στο Κορωπί
- Ο «Άδωνις» και το «Αρτίτσι», τα μεγαλύτερα σε ηλικία δέντρα στην Ευρώπη, ξεπέρασαν τη χιλιετία
- Στον ανακριτή 20χρονος φαντάρος που «γάζωσε» σπίτι και αυτοκίνητο στο Ηράκλειο
- Επέστρεψαν στη Ρωσία πολίτες που είχαν απαχθεί από το Κουρσκ μετά την εισβολή της Ουκρανίας
- Νέος βομβαρδισμός των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον Ειρηνικό - Δύο νεκροί
Στιγμές αγωνίας έζησε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο Κορωπί το οποίο είχε εγκλωβιστεί λόγω καταρρακτωδών βροχών και αδυνατούσε να επιστρέψει στον οίκο ευγηρίας.
Ο άντρας και η γυναίκα έδεσαν μεταξύ τους δύο σεντόνια και σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα
Το περιστατικό συνέβη στις 21 Ιανουαρίου, αλλά μόλις χθες ήρθε στο φως της δημοσιότητας βίντεο από τη διάσωση των δύο ηλικιωμένων που κινδύνεψαν να πνιγούν.
Με αυτοσχέδιο «σκοινί» από σεντόνια και με τη συνδρομή αστυνομικών της Άμεσης Δράσης, διασώθηκε ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο είχε εγκλωβιστεί λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας της 21ης Ιανουαρίου.
Υπό τις οδηγίες αστυνομικού, ο άντρας και η γυναίκα έδεσαν μεταξύ τους δύο σεντόνια και σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα, ενώ ο ίδιος πέρασε από τον δρόμο που είχε μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο για φτάσει το ζευγάρι.
Πρώτα μεταφέρθηκε με ασφάλεια η γυναίκα και στη συνέχεια ο σύζυγός της, ο οποίος περιέγραψε πως έπεσε κατά την προσπάθειά του να διασχίσει το δρόμο, όμως ο αστυνομικός τον κράτησε, λέγοντας του «δεν σε αφήνω». Το ζευγάρι μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τους ενοίκους του οίκου ευγηρίας.
- Κορωπί: Αστυνομικός διέσωσε ηλικιωμένο ζευγάρι από ορμητικά νερά
- Βέροια: Έπεσε με το αυτοκίνητό της σε χαντάκι για να αποφύγει 89χρονο που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα
- «Θρίλερ» κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι πρόδωσε τον Σμήναρχο – Τι έλεγε ο Δένδιας στη Βουλή
- Γερμανία: Το αεροδρόμιο του Βερολίνου παραμένει κλειστό λόγω μαύρου πάγου
- Δύο Ελληνίδες στην καλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
- Τα θύματα μιλούν για τις κτηνωδίες Έπσταϊν εδώ και δεκαετίες – Και ακόμα και τώρα εξακολουθούν να αγνοούνται
- Όταν ζητήθηκε στον Τζέιμς Κάμερον να μοιράσει κοκαΐνη στο κινηματογραφικό συνεργείο – «Έτσι γινόταν τότε»
- Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις