Νέα ένδειξη αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας στην Ανατολική Μεσόγειο συνιστά η επανέκδοση από το Cyprus FIR της ναυτικής άσκησης (NOTAM 0100–0300Z) για τις 5 Φεβρουαρίου, μεταξύ 01:00 και 03:00 UTC, σε θαλάσσιο διάδρομο νότια της Κύπρου (στην εικόνα από το Χ, επάνω, η περιοχή για την οποία εκδόθηκε η ΝΟΤΑΜ).

Η ειδοποίηση παραπέμπει εκ νέου σε «πραγματικό τακτικό συντονισμό» με το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας (Nicosia ACC).

Συνδυασμός ΝΟΤΑΜ και παρουσίας των αμερικανικών αντιτορπιλικών USS Roosevelt και USS Bulkeley, εξοπλισμένων με το σύστημα Aegis

Cyprus FIR has reissued the maritime exercise NOTAM for Feb 5, 0100–0300Z, in the same corridor. The notice again references “real-time tactical coordination” with Nicosia ACC. https://t.co/i13Zunzma9 pic.twitter.com/UOPvEniRFj — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) February 3, 2026

Σύμφωνα με αναλύσεις, ο συνδυασμός των συγκεκριμένων NOTAM με την παρουσία αμερικανικών πολεμικών πλοίων διαμορφώνει ένα σκηνικό αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας με φόντο τις εξελίξεις στο Ιράν.

Στην περιοχή της άσκησης καταγράφεται η παρουσία των αμερικανικών αντιτορπιλικών USS Roosevelt (DDG-80) και USS Bulkeley (DDG-84), εξοπλισμένων με το σύστημα Aegis.

Τα πλοία αυτά θεωρούνται κρίσιμα τόσο για αποστολές αντιπυραυλικής άμυνας όσο και για επιθετικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας την εικόνα μιας ιδιαίτερα «φορτισμένης» φάσης στην περιφερειακή κρίση.

Φήμες… περί παρέμβασης

Ο υπουργός Αμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλης Πάλμας, ανέφερε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, ιδίως τις φήμες περί ενδεχόμενης αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι η αμερικανική NOTAM που εκδόθηκε για το FIR Λευκωσίας εντάσσεται στην αξιολόγηση των υφιστάμενων δεδομένων και λειτουργεί κυρίως ως μέσο άσκησης πίεσης προς την Τεχεράνη για προώθηση πολιτικού διαλόγου και όχι στρατιωτικής κλιμάκωσης, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συγκεκριμένη ενημέρωση για άμεση απειλή στην περιοχή.

Επιβεβαίωσε παράλληλα ότι υπάρχει επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών με τις Βρετανικές Βάσεις και τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τα κατά διαστήματα κενά ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας πως οποιαδήποτε επίθεση εναντίον των Βάσεων, παρά το ειδικό τους καθεστώς, θα είχε άμεσες συνέπειες για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Και κατέληξε, λέγοντας ότι η Κύπρος διαθέτει τα μέσα και τις δυνατότητες για να ανταποκριθεί σε ενδεχόμενο απειλητικό σενάριο, σημειώνοντας πως η ετοιμότητα δεν ταυτίζεται με την κλιμάκωση.

Πηγή: simerini.sigmalive.com