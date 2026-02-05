Ιράν: Απεργία πείνας πραγματοποιεί η έγκλειστη ακτιβίστρια – κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

Η Ιρανή ακτιβίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί, βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης του 2023, η οποία βρίσκεται φυλακισμένη από τον Δεκέμβριο, ξεκίνησε απεργία πείνας, τη Δευτέρα «σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παράνομη φυλάκισή της και τις άθλιες συνθήκες υπό τις οποίες κρατείται, πραγματικότητες που αντιμετωπίζουν πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι στο Ιράν», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδρύματός της που εδρεύει στο Παρίσι και διοικείται από την οικογένειά της, μεταδίδει το CNN.

Ο γιος της, Ali Rahmani, δήλωσε ότι είναι «βαθιά ανήσυχος» για τη μητέρα του και για όλους όσοι κρατούνται από το καθεστώς.

Το ίδρυμα ανέφερε ότι, λόγω του ιατρικού ιστορικού της Μοχαμαντί —το οποίο περιλαμβάνει καρδιακά επεισόδια, πόνο στο στήθος, υψηλή αρτηριακή πίεση, προβλήματα με μεσοσπονδύλιους δίσκους και άλλες ασθένειες— «η συνεχιζόμενη κράτησή της είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και συνιστά παραβίαση των νόμων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης έχει επίσης περιορισμένη πρόσβαση στην οικογένειά της, σύμφωνα με το Ίδρυμα, και είχε μόνο ένα τηλεφώνημα με τον αδελφό της στις 14 Δεκεμβρίου, χωρίς καμία επαφή από τότε.

Η Μοχαμαντί, συνελήφθη κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στην πόλη Μασάντ του ανατολικού Ιράν στις 12 Δεκεμβρίου.

«Φοβούνται τη φωνή της»

Ο σύζυγός της,Taghi Rahmani, δήλωσε ότι οι αρχές απαιτούν από τη σύζυγό του, όταν τηλεφωνεί, να λέει πως όλα είναι καλά. «Όμως η Ναργκίς που γνωρίζουμε αρνείται να υποταχθεί σε τέτοιες πιέσεις· επιμένει να λέει την αλήθεια της», είπε.

«Γνωρίζουν επίσης ότι αν αποφυλακιστεί, θα συνεχίσει τη δράση της, καθώς θεωρεί καθήκον της να σταθεί ξανά στο πλευρό του λαού», πρόσθεσε. «Η Ναργκίς δεν θα φιμωθεί ποτέ, και είναι η φωνή της που φοβούνται περισσότερο», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο AFP, η Σιρίν Αρντακανί δικηγόρος της οικογένειάς της, η Μοχαμαντί διεκδικεί το δικαίωμά της να κάνει τηλεφωνικές κλήσεις, να επικοινωνεί με τους δικηγόρους της στο Ιράν και να δέχεται επισκέψεις.

Η Αρντακανί σημείωσε ότι ενημερώθηκαν για την απεργία πείνας της ακτιβίστριας, από έναν αποφυλακισμένο κρατούμενο.