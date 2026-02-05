Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι – Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε»
Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ με 1-0 για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου, ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε πως η ομάδα του είχε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά πλήρωσαν ένα αχρείαστο πέναλτι.
- Ηλικιωμένος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό
- Ίλιον: Τροχαίο με ανατροπή ταξί – Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα στη μέση του δρόμου
- Τέμπη: «Υπήρχε φωτιά κοντά μας, αδιανόητα τυχερή που ζω» – Η ανατριχιαστική μαρτυρία της Ελευθερίας Δρίγκα
- Πρωτοποριακό κολλύριο υπόσχεται λύση στην πρεσβυωπία - Έλαβε έγκριση από την FDA
O Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στον ΠΑΟΚ και ηττήθηκε με 1-0 εντός έδρας, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.
Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε μετά τον αγώνα τονίζοντας ότι οι Πράσινοι είχαν τον έλεγχο του ματς, αλλά πλήρωσαν ένα αχρείαστο πέναλτι.
Οι πρώτες δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:
«Στο πρώτο ημίχρονο είχαν περισσότερες ευκαιρίες από δικά μας λάθη, εύκολα λάθη που θα μπορούσαμε να αποφύγουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε καλύτερα και είχαμε τον έλεγχο, όμως έγινε ένα πέναλτι που δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε, κι εκεί κρίθηκε το παιχνίδι.
Στο πρώτο μέρος είναι προφανές ότι δεν είχαμε τον έλεγχο του αγώνα και ο αντίπαλος ήταν πιο επικίνδυνος. Θέλησα να βάλω έναν δεύτερο επιθετικό για τις εναέριες μονομαχίες, για να γίνουμε κι εμείς πιο επικίνδυνοι, όμως ένα αχρείαστο πέναλτι τα άλλαξε όλα. Θα πρέπει να πάμε στη Θεσσαλονίκη και να κερδίσουμε».
Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Μπενίτεθ πρόσθεσε:
Για το αν το σημείο που κρίθηκε το σημερινό ματς ήταν η ομοιογένεια: «Κατά κάποιο τρόπο συμφωνώ. Είναι μαζί εδώ και χρόνια. Εμείς θέλουμε χρόνο. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να αγωνιζόμαστε απέναντι σε τέτοιες ομάδες, όπως ο ΠΑΟΚ. Είμαι ο πρώτος που είμαι απογοητευμένος από απόψε. Στο πρώτο μέρος κάναμε κάποια λάθη που επέτρεψαν στον αντίπαλο να κάνει κάποιες ευκαιρίες. Στο δεύτερο αλλάξαμε λίγο. Γίναμε πιο επιθετικοί με τον δεύτερο φορ που μπήκε για να πάρουμε δεύτερες μπάλες. Το παιχνίδι είχε ισορροπήσει. Δυστυχώς ήρθε η φάση του πέναλτι που άλλαξε το ρου του αγώνα. Ήμασταν άτυχοι από το τάιμινγκ που δεχθήκαμε το γκολ γιατί είχαμε επαναφέρει το παιχνίδι, αλλά γενικά κάναμε πολλά λάθη στο ματς».
Για την εικόνα της ομάδας κι ένα μήνυμα για τη ρεβάνς: «Το βασικό που πρέπει να καταλάβουμε είναι αυτό. Το μήνυμα στους παίκτες είναι ότι έχουμε ένα ματς ακόμα. Το 1-0 είναι ένα προβάδισμα, όμως δεν λέει και κάτι, δεν πρέπει να τα παρατήσουμε. Με ένα γκολ στην έδρα του αντιπάλου είναι όλα ανοιχτά πάλι».
Για την δυσαρέσκεια του κοινού και τις μεταγραφές: «Όσον αφορά την δυσαρέσκεια, είμαστε κι εμείς απογοητευμένοι και υποφέρουμε μαζί με τους οπαδούς. Καταλαβαίνουμε την δυσαρέσκεια των φιλάθλων, εκείνοι μας στήριξαν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό κι εμείς δεν μπορέσαμε να το ανταποδώσουμε.
Από την άλλη πρέπει να καταλάβουμε πως τα πράγματα είναι δύσκολα με δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Οι παίκτες τα δίνουν όλα, όμως μερικές φορές αυτό δεν είναι αρκετό εξαιτίας των λαθών που κάνουμε.
Όσον αφορά τις μεταγραφές από την στιγμή που μιλάμε για ένα πρότζεκτ, δεν μπορούμε να κάνουμε όλες τις μεταγραφές σ’ ένα παράθυρο, πόσο μάλλον τον χειμώνα. Έχουμε κάνει πολλές αλλαγές και θεωρούμε πως αυτό θα ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε όλους τους παίκτες μέσα σε μία μεταγραφική περίοδο».
Για τις αλλαγές στην ρεβάνς: «Προφανώς το πρώτο πράγμα είναι να μην κάνουμε τα λάθη που κάναμε σήμερα. Παίξανε καλά αλλά οι ευκαιρίες τους προήλθαν από λάθη μας. Έχουμε χάσει 1-0, έχουν το προβάδισμα, αλλά ένα γκολ στη ρεβάνς μπορεί να αλλάξει τα πάντα και να πάρουμε την πρόκριση».
- Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 3-1: Οι «Πολίτες» αντίπαλοι της Άρσεναλ στον τελικό του League Cup
- Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι – Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε»
- Στα ημιτελικά του Κυπέλλου με buzzer beater η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε (2-1) – Πρόκριση και για Σοσιεδάδ (3-2)
- Ίντερ – Τορίνο 2-1: Αγχωτική πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου για τους Νερατζούρι
- Λουτσέσκου: «Δίκαιο αποτέλεσμα, δεν κρίθηκε τίποτα» – Τι είπε για πιθανή μεταγραφή του ΠΑΟΚ
- Άρης Betsson – Νεπτούνας 83-64: Συνέτριψε τους Λιθουανούς και πάει για «τελικό» πρόκρισης στη Ρουμανία
- Άρης: Στο Μεξικό για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χουάρες ο Μόντσου
- Ολυμπιακός: Ο Ποντένσε είναι εδώ ξανά…
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις