Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
04.02.2026 | 23:13
Απειλές Τραμπ εναντίον Χαμενεΐ: «Θα έλεγα ότι πρέπει να ανησυχεί πολύ»
Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι – Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε»
Ποδόσφαιρο 05 Φεβρουαρίου 2026, 00:12

Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι – Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε»

Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ με 1-0 για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου, ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε πως η ομάδα του είχε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά πλήρωσαν ένα αχρείαστο πέναλτι.

O Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στον ΠΑΟΚ και ηττήθηκε με 1-0 εντός έδρας, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε μετά τον αγώνα τονίζοντας ότι οι Πράσινοι είχαν τον έλεγχο του ματς, αλλά πλήρωσαν ένα αχρείαστο πέναλτι.

Οι πρώτες δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:

«Στο πρώτο ημίχρονο είχαν περισσότερες ευκαιρίες από δικά μας λάθη, εύκολα λάθη που θα μπορούσαμε να αποφύγουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε καλύτερα και είχαμε τον έλεγχο, όμως έγινε ένα πέναλτι που δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε, κι εκεί κρίθηκε το παιχνίδι.

Στο πρώτο μέρος είναι προφανές ότι δεν είχαμε τον έλεγχο του αγώνα και ο αντίπαλος ήταν πιο επικίνδυνος. Θέλησα να βάλω έναν δεύτερο επιθετικό για τις εναέριες μονομαχίες, για να γίνουμε κι εμείς πιο επικίνδυνοι, όμως ένα αχρείαστο πέναλτι τα άλλαξε όλα. Θα πρέπει να πάμε στη Θεσσαλονίκη και να κερδίσουμε».

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Μπενίτεθ πρόσθεσε:

Για το αν το σημείο που κρίθηκε το σημερινό ματς ήταν η ομοιογένεια: «Κατά κάποιο τρόπο συμφωνώ. Είναι μαζί εδώ και χρόνια. Εμείς θέλουμε χρόνο. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να αγωνιζόμαστε απέναντι σε τέτοιες ομάδες, όπως ο ΠΑΟΚ. Είμαι ο πρώτος που είμαι απογοητευμένος από απόψε. Στο πρώτο μέρος κάναμε κάποια λάθη που επέτρεψαν στον αντίπαλο να κάνει κάποιες ευκαιρίες. Στο δεύτερο αλλάξαμε λίγο. Γίναμε πιο επιθετικοί με τον δεύτερο φορ που μπήκε για να πάρουμε δεύτερες μπάλες. Το παιχνίδι είχε ισορροπήσει. Δυστυχώς ήρθε η φάση του πέναλτι που άλλαξε το ρου του αγώνα. Ήμασταν άτυχοι από το τάιμινγκ που δεχθήκαμε το γκολ γιατί είχαμε επαναφέρει το παιχνίδι, αλλά γενικά κάναμε πολλά λάθη στο ματς».

Για την εικόνα της ομάδας κι ένα μήνυμα για τη ρεβάνς: «Το βασικό που πρέπει να καταλάβουμε είναι αυτό. Το μήνυμα στους παίκτες είναι ότι έχουμε ένα ματς ακόμα. Το 1-0 είναι ένα προβάδισμα, όμως δεν λέει και κάτι, δεν πρέπει να τα παρατήσουμε. Με ένα γκολ στην έδρα του αντιπάλου είναι όλα ανοιχτά πάλι».

Για την δυσαρέσκεια του κοινού και τις μεταγραφές: «Όσον αφορά την δυσαρέσκεια, είμαστε κι εμείς απογοητευμένοι και υποφέρουμε μαζί με τους οπαδούς. Καταλαβαίνουμε την δυσαρέσκεια των φιλάθλων, εκείνοι μας στήριξαν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό κι εμείς δεν μπορέσαμε να το ανταποδώσουμε.

Από την άλλη πρέπει να καταλάβουμε πως τα πράγματα είναι δύσκολα με δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Οι παίκτες τα δίνουν όλα, όμως μερικές φορές αυτό δεν είναι αρκετό εξαιτίας των λαθών που κάνουμε.

Όσον αφορά τις μεταγραφές από την στιγμή που μιλάμε για ένα πρότζεκτ, δεν μπορούμε να κάνουμε όλες τις μεταγραφές σ’ ένα παράθυρο, πόσο μάλλον τον χειμώνα. Έχουμε κάνει πολλές αλλαγές και θεωρούμε πως αυτό θα ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε όλους τους παίκτες μέσα σε μία μεταγραφική περίοδο».

Για τις αλλαγές στην ρεβάνς: «Προφανώς το πρώτο πράγμα είναι να μην κάνουμε τα λάθη που κάναμε σήμερα. Παίξανε καλά αλλά οι ευκαιρίες τους προήλθαν από λάθη μας. Έχουμε χάσει 1-0, έχουν το προβάδισμα, αλλά ένα γκολ στη ρεβάνς μπορεί να αλλάξει τα πάντα και να πάρουμε την πρόκριση».

Αθλητική Ροή
