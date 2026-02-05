Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 23:13
Απειλές Τραμπ εναντίον Χαμενεΐ: «Θα έλεγα ότι πρέπει να ανησυχεί πολύ»
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πυρκαγιές: Οι καπνοί τους σκοτώνουν πάνω από 24.000 πολίτες κάθε χρόνο στις ΗΠΑ
Υγεία 05 Φεβρουαρίου 2026, 05:30

Πυρκαγιές: Οι καπνοί τους σκοτώνουν πάνω από 24.000 πολίτες κάθε χρόνο στις ΗΠΑ

Πάνω από 24.000 πολίτες χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στις ΗΠΑ από τους καπνούς των πυρκαγιών, ένα πρόβλημα «πολύ ανησυχητικό για τη δημόσια υγεία».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Spotlight

Οι καπνοί των πυρκαγιών στοίχιζαν τη ζωή σε 24.100 Αμερικανούς σε ετήσια βάση μεταξύ του 2006 και του 2020, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε χθες Τετάρτη, με τους συγγραφείς της να υπογραμμίζουν την ανάγκη να υπάρξει επείγουσα αλλαγή της κλιματικής πολιτικής των ΗΠΑ (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο του Reuters).

«Αυτός είναι μεγάλος αριθμός», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μιν Τζανγκ, κύρια συγγραφέας της μελέτης — που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Science Advances — και ερευνήτρια στη σχολή ιατρικής Mount Sinai της Νέας Υόρκης.

Οι πιο συναφείς παθολογίες είναι η άνοια, η νόσος Πάρκινσον, ή ακόμη ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος

Πρόκειται για «πολύ ανησυχητικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία», πρόσθεσε.

Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, οι δασικές πυρκαγιές γίνονται ολοένα πιο πελώριες, ολοένα πιο μακράς διάρκειας, ολοένα πιο συχνές. Οι συνέπειες της παρατεταμένης έκθεσης στον καπνό για την ανθρώπινη υγεία είναι ωστόσο συγκριτικά άγνωστες.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ουσιαστικά εγκαταλείψει τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, προτιμά να στηρίξει τις βιομηχανίες εξόρυξης υδρογονανθράκων, που φέρουν την κυριότερη ευθύνη για το φαινόμενο.

Μολαταύτα η κυβέρνηση «ξέρει τι να κάνει για να αγωνιστεί εναντίον της κλιματικής αλλαγής: να προωθήσει την καθαρή ενέργεια, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, να αυξήσει τη χρηματοδότηση της έρευνας», τόνισε στο AFP ο Γιαγκουάνγκ Ουέι, βοηθός καθηγητής στη σχολή ιατρικής Ορος Σινά της Νέας Υόρκης.

Σε τοπικό επίπεδο, συνέχισε, οι αρχές πρέπει να αναπτύξουν συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης που θα υποδεικνύουν πως καταφθάνει τοξικός καπνός και φορητά φίλτρα καθαρισμού του αέρα σε σπίτια, γραφεία, σχολεία και νοσοκομεία.

Kαθαρή αύξηση της θνησιμότητας

Για τη μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μέθοδο που επιτρέπει να γίνεται διάκριση των σωρευτικών συνεπειών των μικροσωματιδίων που εκλύονται εξαιτίας των πυρκαγιών.

Μολονότι οι σοβαρές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία είναι εύκολα ανιχνεύσιμες, και ορισμένες μπορεί να οδηγήσουν ως ακόμη και στον θάνατο, είναι πιο δύσκολη η διακρίβωση των αιτίων όταν οι τοξίνες παραμένουν στον οργανισμό και μπορεί να προκαλέσουν αργότερα αναπνευστικές, καρδιαγγειακές ή νευρολογικές παθήσεις.

Οι ερευνητές ανέλυσαν ετήσια δεδομένα για τη θνησιμότητα σε 3.068 κομητείες, πλην Αλάσκας και Χαβάης, κάνοντας κατόπιν συσχετίσεις με δορυφορικές εικόνες.

Κατόπιν απέκλεισαν από την ανάλυση εξωτερικούς παράγοντες που μπορούσαν να εξηγήσουν τις διακυμάνσεις των δεικτών θνησιμότητας.

Τα αποτελέσματα υπέδειξαν καθαρή αύξηση της θνησιμότητας εξαιτίας των καπνών των πυρκαγιών. Οι πιο συναφείς παθολογίες ήταν η άνοια, η νόσος Πάρκινσον, ή ακόμη ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος.

Ο εγκέφαλος πιο ευάλωτος

«Γενικά, ο κόσμος κοιτά τις καρδιαγγειακές και αναπνευστικές νόσους που προκαλούνται από τους καπνούς των δασικών πυρκαγιών», όμως «διαπιστώσαμε ότι οι νευρολογικές παθήσεις» είναι συχνότερη συνέπεια, σημείωσε ο Γιαγκουάνγκ Ουέι.

«Ο εγκέφαλός μας μοιάζει να είναι το πιο ευάλωτο όργανο» του ανθρώπινου οργανισμού, εξήγησε.

Οι συνέπειες είναι πιο χτυπητές σε αγροτικές περιοχές, συχνά πιο κοντά στις τοποθεσίες όπου ξεσπούν πυρκαγιές. Οι νεότεροι πλήττονται περισσότερο, πιθανόν επειδή περνούν περισσότερο χρόνο έξω.

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες αυξάνουν επίσης τη θνησιμότητα. Ο κόσμος βγαίνει περισσότερο έξω όταν τα καλοκαίρια είναι πιο δροσερά, ενώ οι ψυχροί χειμώνες δεν επιτρέπουν τη διάλυση των καπνών και των μικροσωματιδίων, αναφέρουν οι συγγραφείς.

Ο αριθμός στον οποίο κατέληξε η μελέτη, οι 24.100 θάνατοι ετησίως, είναι υπερδιπλάσιος από τους 11.415 θανάτους για τον οποίο γινόταν λόγος προηγουμένως, τουλάχιστον σε επιστημονικό άρθρο που είχε δημοσιευθεί το 2024 στην επιστημονική επιθεώρηση PNAS.

Σύμφωνα με τον Γιαγκουάνγκ Ουέι, ωστόσο, ακόμη και ο νέος αριθμός πιθανόν είναι υποτιμημένος, καθώς βασίζεται σε ανάλυση δεδομένων σε επίπεδο κομητειών, δεν είναι συνεπώς τόσο ακριβής όσο θα ήταν αν βασιζόταν σε μελέτη κατά ταχυδρομικό κώδικα, ή κατά συνοικία.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Urbain (Euroclear): Τα διεθνή κεφάλαια μετακινούνται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη λόγω… Τραμπ

Urbain (Euroclear): Τα διεθνή κεφάλαια μετακινούνται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη λόγω… Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Business
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα λύσεις για ETS και ενέργεια

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα λύσεις για ETS και ενέργεια

inWellness
inTown
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Υγεία
Ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και ανύπαρκτη ανακουφιστική φροντίδα στους ογκολογικούς ασθενείς
Συνέδριο Ασθενών 03.02.26

Ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και ανύπαρκτη ανακουφιστική φροντίδα στους ογκολογικούς ασθενείς

Σε 10 ημέρες τα φάρμακα του ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά φαρμακεία – Χρειάζεται επέκταση της νοσηλείας στο σπίτι και καλύτερη διαχείριση του πόνο

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
«Προλαμβάνω»: Προληπτικός έλεγχος νεφρικής λειτουργίας για 1,5 εκατ. πολίτες
Πολλαπλή νοσηρότητα 02.02.26

«Προλαμβάνω»: Προληπτικός έλεγχος νεφρικής λειτουργίας για 1,5 εκατ. πολίτες

Πάνω από 36.000 πολίτες με νοσογόνο παχυσαρκία, τα δύο τρίτα σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία – Τα δύο προγράμματα συνδέονται με το πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό
Καρδιά 31.01.26

Νέα εξέταση δείχνει τις υποτροπές σε έμφραγμα και εγκεφαλικό

Η φλεγμονή που επιμένει, δείχνει καλύτερα τον κίνδυνο για υποτροπή σε καρδιαγγειακά νοσήματα από τη χοληστερίνη και την πίεση – Οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ο κρυφός μακροπρόθεσμος κίνδυνος της ΔΕΠΥ για την υγεία
Μελέτη 27.01.26

Ποιοι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι μπορεί να συνοδεύουν τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής

Μεγάλη μελέτη δείχνει ότι τα άτομα που στην παιδική ηλικία έχουν ισχυρά χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας στη μέση ηλικία.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα ο φορέας»
Ελλάδα 26.01.26

SOS για τη γρίπη: «Μεταδίδεται ακόμη και δύο 24ωρα πριν τα συμπτώματα»

Σε έξαρση βρίσκονται η γρίπη και οι εποχικές ιώσεις στη χώρα, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας - «Θυμίζει την εποχή που είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά η H1N1»

Σύνταξη
Οι γυναίκες στο περιθώριο της υγειονομικής περίθαλψης: Χάνουν 75 εκατ. χρόνια υγιούς ζωής ετησίως
6% των επενδύσεων 25.01.26

Οι γυναίκες στο περιθώριο της υγειονομικής περίθαλψης: Χάνουν 75 εκατ. χρόνια υγιούς ζωής ετησίως

Συνολικά, οι γυναίκες χάνουν περίπου 75 εκατομμύρια χρόνια υγιούς ζωής κάθε χρόνο – το οποίο ισοδυναμεί με μία εβδομάδα υγείας που χάνεται ανά γυναίκα ετησίως, σύμφωνα με μια νέα έκθεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σικάγο: Συμμορία «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με πάνω 50 σφαίρες – Νεκρή η μητέρα [Βίντεο]
Κόσμος 05.02.26

Συμμορία στο Σικάγο «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με τουλάχιστον 50 σφαίρες - Νεκρή η μητέρα

Οι πρώτες σφαίρες μάλλον υπήρξαν μοιραίες για την οδηγό με το όχημα να χτυπά σε ένα φορτηγάκι, ύστερα η συμμορία ολοκλήρωσε το έργο της «γαζώνοντας» το όχημα με υποπολυβόλα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυρηνικά όπλα: Παγκόσμια ανησυχία καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας για τον έλεγχό τους
Αντόνιο Γκουτέρες 05.02.26

Παγκόσμια ανησυχία για τα πυρηνικά καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας

«Ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών όπλων βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες», προειδοποιεί ο Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας για τον έλεγχο των πυρηνικών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αποφυλάκισε άλλους 17 πολιτικούς κρατούμενους
Σε 4 φυλακές 05.02.26

Αλλες 17 αποφυλακίσεις πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Αποφυλακίστηκαν άλλοι τουλάχιστον 17 πολιτικοί κρατούμενοι από τέσσερις φυλακές στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο των απελευθερώσεων που υλοποιεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Roblox: Η Αίγυπτος προστέθηκε στη λίστα των χωρών που μπλοκάρουν την πρόσβαση στην πλατφόρμα
«Προστασία ανηλίκων» 05.02.26

Η Αίγυπτος μπλοκάρει την πρόσβαση στο Roblox

Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Αιγύπτου ανακοίνωσε την απαγόρευση της πρόσβασης στην πλατφόρμα Roblox μετά τις εκκλήσεις γερουσιαστών για αυστηρότερο έλεγχο.

Σύνταξη
Παγκράτι: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα
Παγκράτι 05.02.26

Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα

Υποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε έξω από υποκατάστημα τράπεζας στο Παγκράτι σήμανε συναγερμό στην αστυνομία, δυνάμεις της οποίας απέκλεισαν τον δρόμο προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 3-1: Οι «Πολίτες» αντίπαλοι της Άρσεναλ στον τελικό του League Cup
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 3-1: Οι «Πολίτες» αντίπαλοι της Άρσεναλ στον τελικό του League Cup

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν άφησε κανένα περιθώριο Νιούκαστλ και μετά το 2-0 του πρώτου ημιτελικού, τη νίκησε και στη ρεβάνς που έγινε στην έδρα της. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ.

Σύνταξη
Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας
90 δισ. 05.02.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επικύρωσε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας χωρίς ομόφωνη απόφαση. Οι 24 χώρες συμφώνησαν να παρέχουν 2 έως 3 δισ. ευρώ τον χρόνο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι – Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε»
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι – Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε»

Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ με 1-0 για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου, ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε πως η ομάδα του είχε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά πλήρωσαν ένα αχρείαστο πέναλτι.

Σύνταξη
Στα ημιτελικά του Κυπέλλου με buzzer beater η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε (2-1) – Πρόκριση και για Σοσιεδάδ (3-2)
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Στα ημιτελικά του Κυπέλλου με buzzer beater η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε (2-1) – Πρόκριση και για Σοσιεδάδ (3-2)

Ο Γουίλιαμς πέτυχε «χρυσό» γκολ στο 96′ και η Αθλέτικ Μπιλμπάο προκρίθηκε στα ημιτελικά του Copa Del Rey με το 2-1 επί της Βαλένθια – Πέρασε και η Σοσιεδάδ με φοβερή ανατροπή στο τέλος κόντρα στην Αλαβές (3-2).

Σύνταξη
Άρης Betsson – Νεπτούνας 83-64: Συνέτριψε τους Λιθουανούς και πάει για «τελικό» πρόκρισης στη Ρουμανία
Μπάσκετ 04.02.26

Άρης Betsson – Νεπτούνας 83-64: Συνέτριψε τους Λιθουανούς και πάει για «τελικό» πρόκρισης στη Ρουμανία

Με επιμέρους 25-8 στο 3ο δεκάλεπτο, ο Άρης Betsson συνέτριψε τη Νεπτούνας με 83-64, και την τελευταία αγωνιστική θέλει νίκη στη Ρουμανία επί της Κλουζ για να περάσει στην επόμενη φάση του EuroCup.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η σύζυγος του Γούντι Άλεν επιτίθεται στο MeToo και σε 15χρονη θύμα σεξουαλικής κακοποίησης – «Αηδιαστική»
Victim blaming 04.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η σύζυγος του Γούντι Άλεν επιτίθεται στο MeToo και σε 15χρονη θύμα σεξουαλικής κακοποίησης – «Αηδιαστική»

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φέρνει στο φως μια σειρά από προκλητικές επικοινωνίες της Σουν-Γι Πρεβέν, συζύγου του Γούντι Άλεν, που σοκάρουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η σύγχρονη κιβωτός του Νώε: Το μυστηριώδες «θησαυροφυλάκιο» που επιδιώκει να διατηρήσει τη ζωή στον πλανήτη
BioVault 04.02.26

Η σύγχρονη κιβωτός του Νώε: Το μυστηριώδες «θησαυροφυλάκιο» που επιδιώκει να διατηρήσει τη ζωή στον πλανήτη

Η Colossal Biosciences δημιουργεί το πρώτο παγκόσμιο BioVault, μια σύγχρονη κιβωτό που φιλοδοξεί να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα και να αποτρέψει την εξαφάνιση ειδών στον πλανήτη μας

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ο Ποντένσε είναι εδώ ξανά…
On Field 04.02.26

Ο Ποντένσε είναι εδώ ξανά...

Ο Ολυμπιακός, ο Ποντένσε που «επιστρέφει», ο Ταρέμι που δεν σταματάει και ένα ντέρμπι στην πιο δύσκολη μέρα του χρόνου

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι 92-100: Οι Αμαρουσιώτες συμπλήρωσαν το Final 8 του Κυπέλλου – Τα ζευγάρια
Μπάσκετ 04.02.26

Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι 92-100: Οι Αμαρουσιώτες συμπλήρωσαν το Final 8 του Κυπέλλου – Τα ζευγάρια

Το Μαρούσι τσέκαρε το τελευταίο εισιτήριο για το Final 8 Κυπέλλου Ανδρών (17-21, Ηράκλειο) με το 100-92 επί του Προμηθέα στο κλειστό γυμναστήριο «Δ. Τόφαλος» στην Πάτρα. - Δείτε τα ζευγάρια.

Σύνταξη
Έρχονται ισχυρές καταιγίδες, λασποβροχές και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ
Πρόγνωση 04.02.26

Έρχονται ισχυρές καταιγίδες, λασποβροχές και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

Επιδείνωση θα παρουσιάσει εκ νέου ο καιρός από την Πέμπτη, με βροχές και καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στη χώρα.

Σύνταξη
Ηλικιωμένος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό
Ελλάδα 04.02.26

Ηλικιωμένος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό

Στην πορεία του 89χρονου οδηγού βρέθηκε μία 50χρονη η οποία στην προσπάθειά της να τον αποφύγει, προσέκρουσε με το αυτοκίνητό της στο διαχωριστικό στηθαίο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Βέροιας

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο