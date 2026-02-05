Δεν είχα λύσει κάποια θέματα, δεν είχα πει τα «σ’ αγαπώ»: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη σχέση με τον πατέρα της

Για τη σχέση με τον πατέρα της μίλησε κατά την διάρκεια της εκπομπής της η Σταματίνα Τσιμτσιλή, παραδεχόμενη ότι δεν είχε προλάβει να λύσει κάποια θέματα μαζί του και να του πει τα «σ’αγαπώ» που ήθελε, προτού φύγει από τη ζωή.

Αφορμή για αυτή την εξομολόγηση στάθηκε η χθεσινή ανάρτηση στα social media της Άννας Μαρίας Λυκουρέζου για τα γενέθλια του πατέρα της Αλέξανδρου Λυκουρέζου.

Η κόρη του γνωστού ποινικολόγου, έγραψε μεταξύ άλλων «πολλές κόντρες μεταξύ μας. Πολλά που ενστερνίζεσαι και πιστεύεις δεν τα ενστερνίζομαι ούτε τα πιστεύω! Προσπάθησα πάρα πολλά χρόνια να συμφιλιωθώ με αυτό! Είμαι παιδί σου. Αλλά όχι εσύ. Ούτε τα θέλω σου, ούτε τα πιστεύω σου. Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω. Νομίζω το έχω καταφέρει».

Η εξομολόγηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή

«Εγώ και με τον δικό μου μπαμπά είχα μία ανταγωνιστική σχέση όσο ζούσε, Θεός σχωρέσ’ τον» είπε η γνωστή παρουσιάστρια.

«Όταν “έφυγε” ξαφνικά, το κύριο ζήτημα που μου έμεινε ως βάρος στην ψυχή μου είναι ότι δεν είχα προλάβει να συμφιλιωθώ με κάποια πράγματα, να τα λύσω, να πω τα “σ’ αγαπώ” και να πω ότι “μπορεί να είχαμε κάποιες αψιμαχίες και κάποιες κόντρες αλλά αυτό που ένιωθα κατά κύριο λόγο ήταν η αγάπη”, ακόμα κι αν δεν το έδειχνα, γιατί αντιδρούσα».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή συμπλήρωσε «Πολλές φορές “φεύγει” ένας άνθρωπος και δεν έχεις προλάβει να λύσεις τις διαφορές, να γεφυρώσεις τις εκκρεμότητες και το χάσμα. Μακάρι όλοι να είχαν την τέλεια σχέση πατέρα – κόρης και να λένε τα “σ’ αγαπώ” κάθε μέρα και κάθε στιγμή».