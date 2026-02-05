newspaper
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
«Έρχονται χρόνια δύσκολα» για το δολάριο – Γιατί υποχωρεί
Διεθνής Οικονομία 05 Φεβρουαρίου 2026, 20:37

«Έρχονται χρόνια δύσκολα» για το δολάριο – Γιατί υποχωρεί

Η υποτίμηση του αμερικανικού νομίσματος καθιστά την απόδοση των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων σε όρους ξένου νομίσματος χαμηλή

Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη
Το ένα δέκατο της αξίας του έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων έχει χάσει το δολάριο από τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στο Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία.

Η υποτίμηση του αμερικανικού νομίσματος καθιστά την απόδοση των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων σε όρους ξένου νομίσματος χαμηλή. Τους τελευταίους 12 μήνες, ο δείκτης αναφοράς της Wall Street S&P 500 αυξήθηκε κατά 14% αλλά αν η αποτίμηση των μετοχών εκφραστεί σε ευρώ η αύξηση θα είναι μικρότερη, αναφέρει ανάλυση του Economist.

Γιατί υποχωρεί το δολάριο

Η υποχώρηση του νομίσματος αντανακλά εν μέρει τη μείωση των διαφορών στα επιτόκια μεταξύ των ΗΠΑ και του υπόλοιπου κόσμου.

Ωστόσο οι αναλυτές εκτιμούν ότι η πτώση του δολαρίου είναι ένα σημάδι ανησυχίας της αγοράς για τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ και για την ανεξαρτησία της Federal Reserve. Οι αγορές στέλνουν ένα μήνυμα στο νούμερο ένα αποθεματικό νόμισμα ότι η κυριαρχία του απειλείται.

Οι κρίσεις πανικού των επενδυτών έχουν γίνει πιο συχνές, όπως τον Απρίλιο του 2025, μετά την ανακοίνωση του κ. Τραμπ για τους δασμούς της «Ημέρας της Απελευθέρωσης». Σε αυτές τις στιγμές, οι επενδυτές εγκαταλείπουν τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, προκαλώντας πτώση της αξίας των ομολόγων, των μετοχών και του νομίσματος. Αυτό το φαινόμενο, που είναι πιο συνηθισμένο στις αναδυόμενες αγορές, έχει συμβεί σε επτά από τις τελευταίες 52 εβδομάδες, περίπου τρεις φορές πιο συχνά από ό,τι την προηγούμενη δεκαετία.

Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος αποσύρει τις πιο τρελές ιδέες του, η κανονικότητα επανέρχεται. Ωστόσο, οι κρίσεις αυτές προσφέρουν μια γεύση από έναν αναστατωμένο κόσμο, στον οποίο τα περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια δεν είναι πλέον ασφαλή.

Πρόκειται για μια ανησυχητική προοπτική, δεδομένου ότι το δολάριο είναι το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα και ότι οι ξένοι κατέχουν περισσότερα περιουσιακά στοιχεία στην Αμερική από ό,τι οι Αμερικανοί στο εξωτερικό, σε ποσοστό που φτάνει το 89% του ΑΕΠ των ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, η τιμή του χρυσού έχει ανέλθει στα 5.000 δολάρια περίπου, σημειώνοντας άνοδο 75% σε ένα χρόνο, προκαλώντας εικασίες ότι οι επενδυτές προστατεύονται από την υποτίμηση του δολαρίου και άλλους κινδύνους.

Η επιλογή Γουόρς για την Fed

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα μιας φαινομενικής επιστροφής στην κανονικότητα ήταν η ανακοίνωση του Τραμπ σότι θα προτείνει τον Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed. Διορίστηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Fed από τον Πρόεδρο Τζόρτζ Μπους το 2006, μετά από θητείες στον Λευκό Οίκο επί Μπους και, πριν από αυτό, στη Wall Street. Ενώ δεν ήταν ευρέως γνωστός όταν εντάχθηκε στην κεντρική τράπεζα, η εμπειρία και οι επαφές του στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στον τραπεζικό κόσμο αποδείχθηκαν καθοριστικές κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.

Το ιστορικό του στην νομισματική πολιτική είναι αυτό ενός «γερακιού», όχι ενός «περιστεριού». Ο διορισμός του προκάλεσε την άνοδο του δολαρίου και την πτώση της τιμής του χρυσού. Είναι πιο τεχνοκράτης και λιγότερο κομματικός από τον Κέβιν Χάσετ, σύμβουλο του Λευκού Οίκου και αρχικό φαβορί.

Ωστόσο, η μικρή ανάκαμψη δεν αλλάζει τη γενική εικόνα. Μόνο τον τελευταίο μήνα, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Τραμπ απείλησε τη Γροιλανδία, το δολάριο υποχώρησε κατά 1,5% και ο χρυσός σημείωσε άνοδο 14%.

H στροφή Γουόρς για τα επιτόκια

Ο Γουόρς έχει ιστορικό σκληροπυρηνικού, αλλά άλλαξε άποψη όσον αφορά τις μειώσεις των επιτοκίων, καθώς ο Τραμπ αναζητούσε υποψήφιο.

Έχει δύο βασικά επιχειρήματα υπέρ της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής. Το ένα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα προκαλέσει έκρηξη της παραγωγικότητας, η οποία θα επιτρέψει ταχεία ανάπτυξη με ταυτόχρονη μείωση του πληθωρισμού. Είναι αλήθεια ότι, αν όλα τα άλλα παραμείνουν σταθερά, η αύξηση της παραγωγής θα ασκήσει πτωτική πίεση στις τιμές και ότι τα πρόσφατα στοιχεία για την παραγωγικότητα είναι ενθαρρυντικά.

Ωστόσο, η αύξηση της παραγωγικότητας ενθαρρύνει επίσης τις επενδύσεις για παράδειγμα, σε κέντρα δεδομένων, ενώ η ραγδαία άνοδος των χρηματιστηριακών αγορών και ο οικονομικός αισιοδοξισμός υποστηρίζουν την αύξηση των καταναλωτικών δαπανών. Η φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης, αν συνεχιστεί, είναι πιο πιθανό να οδηγήσει σε υψηλότερα επιτόκια παρά σε χαμηλότερα. Κατά τη διάρκεια της έκρηξης των dotcom τη δεκαετία του 1990, η Fed πίστευε επίσης ότι η παραγωγικότητα θα διατηρούσε τα επιτόκια σε χαμηλά επίπεδα, πριν αλλάξει στάση στο τέλος της δεκαετίας.

Ο Γουόρς υποστηρίζει επίσης ότι η Fed μπορεί να αντισταθμίσει το κίνητρο των χαμηλότερων επιτοκίων με την πώληση μακροπρόθεσμων ομολόγων, πατώντας ταυτόχρονα το γκάζι και το φρένο. Η Fed μπορεί πράγματι να χρειαστεί να συρρικνώσει τον ισολογισμό της, αν και αυτό θα σήμαινε την αναδιάρθρωση του νομισματικού συστήματος.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2010, ο Γουόρς προειδοποίησε λανθασμένα ότι η αγορά περιουσιακών στοιχείων θα προκαλούσε υψηλό πληθωρισμό. Σήμερα υποστηρίζει ότι η πώλησή τους θα είχε αποπληθωριστικό αποτέλεσμα. Στην πραγματικότητα, θα είχε μόνο μικρή επίδραση, αναφέρει ο Economist.

Εάν ο νέος πρόεδρος της Fed πείσει τους συναδέλφους του να προχωρήσουν σε μεγάλες μειώσεις των επιτοκίων, αυτές πιθανότατα θα αποδειχθούν ακατάλληλες. Με 2,8%, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ εξακολουθεί να είναι πάνω από τον στόχο του 2%. Φέτος εφαρμόστηκαν φορολογικές μειώσεις και σύντομα θα γίνουν επιστροφές φόρων, που θα αποτελέσουν κίνητρο περίπου 0,3% του ΑΕΠ. Εάν, όπως είναι πιθανό, το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει παράνομες πολλές από τις δασμολογικές επιβαρύνσεις του κ. Τραμπ, θα ακολουθήσουν επιστροφές φόρων αξίας 0,5% του ΑΕΠ. Αυτό το συνδυασμένο νομισματικό και δημοσιονομικό κίνητρο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερο πληθωρισμό, δημιουργώντας περισσότερες αμφιβολίες για τα περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια.

Ωστόσο η έλλειψη εναλλακτικής για το δολάριο λειτουργεί προς το παρόν προς όφελος των ΗΠΑ. Τα πολύτιμα μέταλλα είναι ένα φτωχό υποκατάστατο του σκληρού νομίσματος και καμία αγορά ομολόγων δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον όγκο, τη ρευστότητα και τη νομική ασφάλεια των αμερικανικών ομολόγων.

Οι ξένοι είναι πιο πιθανό να αποφεύγουν τις ακριβές μετοχές της Αμερικής παρά τα ομόλογά της και το ξεπούλημα στις μετοχές τεχνολογίας αυτή την εβδομάδα δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η διάθεση. Αν και οι κεντρικές τράπεζες έχουν διαφοροποιήσει τα αποθέματά τους, το μερίδιο του δολαρίου στις διασυνοριακές τραπεζικές συναλλαγές, τις εμπορικές τιμολογήσεις, το παγκόσμιο χρέος και τις συναλλαγές συναλλάγματος παραμένει κυρίαρχο.

Πτώση του δολαρίου

Όλα αυτά αποτελούν προστασία έναντι της κατάρρευσης του δολαρίου. Ωστόσο, η ασταθής χάραξη πολιτικής και η πτώση της συναλλαγματικής ισοτιμίας καθιστούν την κατοχή του δολαρίου πιο επικίνδυνη από ό,τι ήταν εδώ και δεκαετίες. Ακόμη και αν Γουόρς έχει δίκιο σχετικά με τον πληθωρισμό, τα χαμηλότερα επιτόκια θα αποδυναμώσουν περαιτέρω το νόμισμα. Έχει πολύ δρόμο να διανύσει. Παρά την πρόσφατη πτώση του, το δολάριο βρίσκεται πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο σε πραγματικούς όρους και, σύμφωνα με τον δείκτη Big Mac, είναι υπερτιμημένο έναντι των περισσότερων νομισμάτων.

Η έλλειψη εναλλακτικών λύσεων έναντι του δολαρίου θα πρέπει να προειδοποιήσει τους Αμερικανούς επενδυτές για τον κίνδυνο να εμφανιστεί κάποια μέρα μια εναλλακτική λύση ενώ το άλλοτε ασφαλές καταφύγιο καταγράφει όλο και περισσότερες ρωγμές με ότι συνεπάγεται για τις ΗΠΑ και όλο τον κόσμο.

Πηγή: ot.gr

Συνάλλαγμα
Δολάριο: Ανέτειλε η εποχή της αστάθειας

Δολάριο: Ανέτειλε η εποχή της αστάθειας

ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;
Κόσμος 05.02.26

ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;

Η ΕΕ εγκρίνει πακέτο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία για την άμυνα και τις δημόσιες υπηρεσίες, με εξαιρέσεις, πρόσβαση «pay to play» για βρετανικές εταιρείες και ταχεία ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο

Σύνταξη
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βγάζει από τον «πάγο» την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 04.02.26

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βγάζει από τον «πάγο» την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Οι νομοθέτες της ΕΕ συμφώνησαν την Τετάρτη να επαναλάβουν την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν για το πώς θα μπορούσε να ανασταλεί η συμφωνία στο μέλλον, αλλά οι ευρωβουλευτές θα μπορούν να ψηφίσουν για τη συμφωνία ήδη από τον Μάρτιο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Στα άκρα η κόντρα Κίνας – Παναμά για τα λιμάνια της διώρυγας
Κόσμος 04.02.26

Στα άκρα η κόντρα Κίνας – Παναμά για τα λιμάνια της διώρυγας

Το Πεκίνο προειδοποιεί ότι η χώρα της Κεντρικής Αμερικής θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου να αποβάλει τον όμιλο από τους τερματικούς σταθμούς στην Διώρυγα του Παναμά

Σύνταξη
Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές
AI 04.02.26

Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές

Η στροφή προς τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις και τις μετοχές με οικονομική μόχλευση κέρδισε δυναμική, καθώς οι ανανεωμένοι φόβοι για αναταραχές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώθηκαν στις αγορές

Σύνταξη
Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες
Διεθνής Οικονομία 04.02.26

Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο ο πληθωρισμός και το κόστος διαβίωσης αναφέρονται ως "κορυφαία προτεραιότητα" που πρέπει να αντιμετωπιστεί, από το 41% των πολιτών στην ΕΕ και από το 53% στην Ελλάδα

Σύνταξη
Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ

Ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ δηλώνει ότι το ενδιαφέρον για το πολυμερές εμπόριο παραμένει ισχυρό παρά τους δασμούς και τονίζει πως η Ευρώπη πρέπει να λάβει υπόψη τις συστάσεις του πρώην προέδρου της ΕΚΤ για τη διατήρηση της «επιτυχίας» της ΕΕ

Σύνταξη
Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης
Σπάνιες γαίες 03.02.26

Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης

Οι σπάνιες γαίες έχουν έρθει στο προσκήνιο ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί στη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αντιπαλότητα μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου

Σύνταξη
Ευρώπη: Δυσβάσταχτο το κόστος των ενοικίων – Ποιοι πλήττονται περισσότερο και τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Δυσβάσταχτο το κόστος των ενοικίων στην Ευρώπη - Ποιοι πλήττονται περισσότερο και τι ισχύει στην Ελλάδα

Σχεδόν όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις βιώνουν αυξήσεις των ενοικίων και ως αποτέλεσμα, κάποια μορφή στεγαστικής κρίσης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σάρωσε η κακοκαιρία: Καταστροφές και μεγάλα προβλήματα σε πολλές περιοχές – Live η πορεία των φαινομένων
Στις λάσπες η χώρα 05.02.26

Σάρωσε η κακοκαιρία: Καταστροφές και μεγάλα προβλήματα σε πολλές περιοχές - Live η πορεία των φαινομένων

Υποδομές υπό κατάρρευση και αποκομμένοι πολίτες σε ένα εφιαλτικό 24ωρο - Γκρεμισμένες γέφυρες, αποκομμένα χωριά και εικόνες βιβλικής καταστροφής από την κακοκαιρία

Σύνταξη
Όμοιος τον όμοιο αγαπά – Ο Τραμπ ανακοίνωσε την «πλήρη και αμέριστη στήριξή» του στον Όρμπαν
«Πάρτο όλο δεξιά» 05.02.26

Όμοιος τον όμοιο αγαπά – Ο Τραμπ ανακοίνωσε την «πλήρη και αμέριστη στήριξή» του στον Όρμπαν

Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας από τους ελάχιστους Ευρωπαίους ηγέτες που διατηρούν στενές σχέσεις ταυτόχρονα με τον Ντόναλντ Τραμπ και με τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
Ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία
Ελλάδα 05.02.26

Ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία

Ο αξιωματικός ανακρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων και την ΕΥΠ και φέρεται να έχει αναγνωρίσει το παράνομο των πράξεών του με τη διαρροή προς τρίτους των άκρως απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών.

Σύνταξη
Το σεξουαλικό σκάνδαλο που διέλυσε την καριέρα του Τζέρεμι Θορπ και «σφράγισε» την πρωθυπουργία της Θάτσερ
«Η δίκη του αιώνα» 05.02.26

Το σεξουαλικό σκάνδαλο που διέλυσε την καριέρα του Τζέρεμι Θορπ και «σφράγισε» την πρωθυπουργία της Θάτσερ

Ένα θαμμένο για χρόνια σεξουαλικό σκάνδαλο, μια παράνομη σχέση, μια αποτυχημένη συνωμοσία και ένας νεκρός σκύλος οδήγησαν τον ηγέτη των Βρετανών Φιλελευθέρων στη «δίκη του αιώνα» και στην πολιτική του πτώση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο στην περιοχή Ήφαιστος
Τι συνέβη 05.02.26

Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο στην περιοχή Ήφαιστος

Ο άνδρας, 55 ετών, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού Βοζβόζη - Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής είχε ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του από το απόγευμα της Πέμπτης (5/2)

Σύνταξη
Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκαρέ
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκαρέ

Παίκτης του Άρη κι επίσημα ο Μπέντζαμιν Γκαρέ καθώς οι κίτρινοι τον ανακοίνωσαν με τη μορφή δανεισμού για ένα ημερολογιακό έτος από τη Βάσκο, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς.

Σύνταξη
Τζέφρι Έπσταϊν: Αποκαλύψεις «φωτιά» για την ενίσχυση ευρωπαϊκών ακροδεξιών κομμάτων
«Καταιγίδα» 05.02.26

Αποκαλύψεις «φωτιά» από τα αρχεία Έπσταϊν για την ενίσχυση ευρωπαϊκών ακροδεξιών κομμάτων

«Σεισμό» προκαλεί η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν. Οι νέες αποκαλύψεις φωτίζουν ακόμα περισσότερο τον ρόλο που έχει ο πρώην επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού του Ντόναλντ Τραμπ και γιατί είχε τακτικές επισκέψεις στην Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο άνθρωπος που οραματίστηκε τη νύχτα και όρισε τη διασκέδαση για τέσσερις δεκαετίες: Ο «θρύλος» Λάκης Ραπτάκης δεν μένει πια εδώ
Stories 05.02.26

Ο άνθρωπος που οραματίστηκε τη νύχτα και όρισε τη διασκέδαση για τέσσερις δεκαετίες: Ο «θρύλος» Λάκης Ραπτάκης δεν μένει πια εδώ

Για περισσότερα από 40 χρόνια συνέδεσε το όνομά του με τη διασκέδαση, τους διάσημους, τα μαγαζιά που έγραψαν ιστορία. Ο Λάκης Ραπτάκης, ο θρύλος της νυχτερινής ζωής της Ελλάδας, «έφυγε» από τη ζωή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
LIVE: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός
Euroleague 05.02.26

LIVE: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός

LIVE: Παρτιζάν – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρτιζάν – Παναθηναϊκός για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Τραμπ: λέει ότι έχει ανάγκη να κερδίζει τις εκλογές για το εγώ του – «Στον στρατό μας όλοι μοιάζουν με τον Τομ Κρουζ»
Ντελίριο 05.02.26

Ο Τραμπ λέει ότι έχει ανάγκη να κερδίζει τις εκλογές για το εγώ του - «Στον στρατό μας όλοι μοιάζουν με τον Τομ Κρουζ»

«Έπρεπε να τις κερδίσω. Το χρειαζόμουν για το εγώ μου. Τώρα έχω πραγματικά μεγάλο εγώ. Το να νικήσω αυτούς τους σνομπ ήταν απίστευτο», είπε για τις εκλογές του 2020 ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μία παραληρηματική ομιλία

Σύνταξη
Παυλίδης: «Θα έρθει και το χρυσό όταν πρέπει, εκεί που πρέπει» (vid)
Πόλο γυναικών 05.02.26

Παυλίδης: «Θα έρθει και το χρυσό όταν πρέπει, εκεί που πρέπει» (vid)

Η Εθνική ομάδα νίκησε την Ιταλία στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και μετά το τέλος του αγώνα, ο Χάρης Παυλίδης δήλωσε ότι η ομάδα του έχει πολύ μέλλον και πως το χρυσό θα έρθει στο κατάλληλο σημείο...

Σύνταξη
Ο Γιαπ Σταμ βρήκε τον ιδανικό προπονητή για την Γιουνάιτεντ
On Field 05.02.26

Ο Γιαπ Σταμ βρήκε τον ιδανικό προπονητή για την Γιουνάιτεντ

Ο παλαίμαχος κεντρικός αμυντικός έδωσε την… συμβουλή του στην διοίκηση του αγγλικού συλλόγου για τον προπονητή που πρέπει ν’ αναλάβει το καλοκαίρι, την τεχνική ηγεσία της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τζάνετ Τζάκσον: Χειραφέτηση, πατροκτονία και η ιστορία του άλμπουμ που άλωσε την ποπ – «40 χρόνια Control»
The Good Life 05.02.26

Τζάνετ Τζάκσον: Χειραφέτηση, πατροκτονία και η ιστορία του άλμπουμ που άλωσε την ποπ – «40 χρόνια Control»

40 χρόνια πριν, η Τζάνετ Τζάκσον κοίταξε κατάματα το παγκόσμιο στερέωμα της μουσικής βιομηχανίας και δήλωσε πως το μέλλον της ανήκει αποκλειστικά στην ίδια, μακριά από τη σκιά των αδελφών της και βέβαια του Μάικλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εθνική πόλο Γυναικών: Έφτασε τα 16 μετάλλια – Αναλυτικά οι «Γαλανόλευκες» διακρίσεις
Πόλο Γυναικών 05.02.26

Εθνική πόλο Γυναικών: Έφτασε τα 16 μετάλλια – Αναλυτικά οι «Γαλανόλευκες» διακρίσεις

Μετά τη νίκη επί της Ιταλίας στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, Εθνική ομάδα πόλο γυναικών έφτασε τα 16 μετάλλια σε επίσημες διοργανώσεις. Αναλυτικά τα μετάλλια της «γαλανόλευκης».

Σύνταξη
Βιολάντα: Βίντεο-ντοκουμέντα από το «σημείο μηδέν» της έκρηξης – Η ρωγμή στην ένωση των σωλήνων του προπανίου
Ελλάδα 05.02.26

Βιολάντα: Βίντεο-ντοκουμέντα από το «σημείο μηδέν» της έκρηξης – Η ρωγμή στην ένωση των σωλήνων του προπανίου

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού κατόρθωσε να εντοπίσει το ακριβές σημείο όπου έγινε η διαρροή η οποία προκάλεσε τη μοιραία έκρηξη στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα»

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τη δασκάλα γιόγκα – Οι περίεργες αναρτήσεις της στα social media για τις εμπρηστικές επιθέσεις
Ελλάδα 05.02.26

Νέες αποκαλύψεις για τη δασκάλα γιόγκα – Οι περίεργες αναρτήσεις της στα social media για τις εμπρηστικές επιθέσεις

Την ίδια ώρα, συγγενείς θύματος της γυναίκας περιγράφει πως η ίδια «καραδοκούσε στην γειτονιά» για να τοποθετήσει τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Σύνταξη
Μακρόν: Έστειλε τον διπλωματικό του σύμβουλο στη Μόσχα για να προετοιμάσει τον διάλογο με τον Πούτιν
Κόσμος 05.02.26

Μακρόν: Έστειλε τον διπλωματικό του σύμβουλο στη Μόσχα για να προετοιμάσει τον διάλογο με τον Πούτιν

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησαν τελευταία φορά στις αρχές Ιουλίου, κυρίως για τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίβλεψη του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος

Σύνταξη
Κομοτηνή: Οδηγός παρασύρθηκε από χείμαρρο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ελλάδα 05.02.26

Κομοτηνή: Οδηγός παρασύρθηκε από χείμαρρο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Έρευνες διεξάγει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής για τον εντοπισμό οδηγού ΙΧ που σύμφωνα με μαρτυρία προσπάθησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση, στην περιοχή του Ηφαίστου

Σύνταξη
Είναι οριστικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παραμένει στους Μπακς!
Μπάσκετ 05.02.26

Είναι οριστικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παραμένει στους Μπακς!

Με ανάρτησή του ο γνωστός αναλυτής του NBA Σαμς Σαράνια γνωστοποίησε ότι οι Μιλγουόκι Μπας ξεκαθάρισαν πως δεν προτίθενται να παραχωρήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τη δεδομένη μεταγραφική περίοδο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

