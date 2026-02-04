Τα «είπε όλα» με μια κίνηση ο Ταρέμι

Ο Ολυμπιακός πέτυχε άνετη και συνάμα σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του Αστέρα με 3-0 και οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν ξανά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας πλέον το μυαλό τους στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη.

Οι πρωταθλητές έκαναν το καθήκον τους στην Τρίπολη, πήραν τους βαθμούς και θα πρέπει εδώ να εστιάσουμε στο καλό ξεκίνημα που είχε στο ματς η ομάδα του λιμανιού.

Ο Ολυμπιακός βρήκε γκολ με τον Ντάνι Γκαρθία στο τρίτο μόλις λεπτό της αναμέτρησης κι εν συνεχεία όλα έγιναν πιο εύκολα για τους «ερυθρόλευκους», με την ομάδα του λιμανιού να κάνει μια «γεμάτη» εμφάνιση, με τρία γκολ και πολλές ακόμα καλές ευκαιρίες για να διευρύνει τον δείκτη του σκορ.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε και ο Μεχντί Ταρέμι ήταν οι πρωταγωνιστές της επικράτησης του Ολυμπιακού επί του Αστέρα κι αξίζει εδώ ν’ αναφερθούμε σε μια κίνηση του Ιρανού σέντερ φορ στο ξεκίνημα της σεζόν, απ’ την οποία κατάλαβαν όλοι στο Ρέντη, τον σημαντικό ρόλο που θα έπαιζε ο διεθνής στράικερ στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ.

Τι έκανε ο Ταρέμι και άφησε έκπληκτο ακόμα και τον προπονητή του; Ο Ιρανός σέντερ φορ πήγε στο τεχνικό τιμ και ζήτησε να του δώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα dvd με παιχνίδια της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται ο Ολυμπιακός και τι έχει στο μυαλό του ο Μέντι.

Λίγες μέρες μετά επέστρεψε τα dvd λέγοντας στο προπονητικό τιμ των πρωταθλητών ότι τα είδε όλα, εντυπωσιάζοντας τους πάντες.

Κι αυτό μετά από μόλις μια εβδομάδα στους «ερυθρόλευκους» αλλά φανερώνει την επιθυμία που είχε ο Ταρέμι για να μπει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο κλίμα της νέας του ομάδας κι αν μη τι άλλο η πορεία του Ιρανού την φετινή σεζόν, δικαίωσε όλους όσοι ήταν σίγουροι στο Ρέντη, πως ο διεθνής επιθετικός θα κάνει την διαφορά με την ποιότητα που έχει.

Κι εδώ θα πρέπει βεβαίως να επαναλάβουμε, πως ο Ταρέμι είναι στράικερ που δημιουργεί φάσεις για γκολ στους συμπαίκτες του, όπως είδαμε και στο παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη, με τον Ιρανό να δίνει έτοιμο γκολ στον Ζέλσον για το 3-0 των πειραιωτών.

Είπαμε, η ικανότητα του Ιρανού στην τελική πάσα είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του και το έχει δείξει και στην πρώτη του σεζόν με την ομάδα του Πειραιά.