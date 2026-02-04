sports betsson
04.02.2026 | 15:51
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Σοβαρό ατύχημα για Νορβηγό σκιέρ, λίγο πριν την έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Σοβαρό ατύχημα για Νορβηγό σκιέρ, λίγο πριν την έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Ο Φρέντρικ Μέλερ τραυματίστηκε μετά από πτώση σε πλαγιά, στην διάρκεια προπόνησης και διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Μιλάνου

Σοβαρό ατύχημα λίγο πριν από την έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, είχε οι Νορβηγός σκιέρ, Φρέντρικ Μέλερ.

Ο Μέλερ, ο οποίος είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση χρυσού μεταλλίου στους Αγώνες, οι οποίοι θα διεξαχθούν στην Κορτίνα, έπεσε κατά την διάρκεια της προπόνησης και χτύπησε στην πλαγιά.

Χρειάστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο του Μιλάνου με ελικόπτερο και όλοι περιμένουν τα νέα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Νορβηγός πρωταθλητής.

Το ατύχημα προκλήθηκε όταν το πέδιλο έφυγε από το αριστερό πόδι του Μέλερ, με αποτέλεσμα ο Νορβηγός σκιέρ να χάσει την ισορροπία του, καθώς είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

Αποτέλεσμα ήταν η πρόσκρουση και ο τραυματισμός ενός εκ των κορυφαίων αθλητών της νορβηγικής ομάδας.

Ο Μέλερ είναι ένας από τους κορυφαίους σκιέρ στην πατρίδα του και αυτή την στιγμή υπάρχει κίνδυνος να χάσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, λόγω του σημερινού ατυχήματος.

Η αγωνία που επικρατεί στην αποστολή της νορβηγικής ομάδας είναι μεγάλη, αλλά κανείς δεν μπορούσε να πει το παραμικρό, για το αν τελικά ο 25χρονος σκιέρ θα καταφέρει ν’ αγωνιστεί και να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως ο Νορβηγός αθλητής στάθηκε πολύ άτυχος για δεύτερη φορά τους τελευταίους μήνες, καθώς τον περασμένο Δεκέμβριο είχε τροχαίο ατύχημα και υπήρχαν φόβοι πως δεν θα προλάβαινε να δώσει το παρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Μέλερ είχε υποστεί κατάγματα στα πλευρά και είχε σπάσει κάποια δόντια, αλλά κατάφερε να ξεπεράσει τα προβλήματα και είχε ξεκινήσει προπονήσεις, θέλοντας πολύ ν’ αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Τώρα όλοι περιμένουν τα νέα για την κατάσταση του Νορβηγού πρωταθλητή, με την ευχή βέβαια όλων να προλάβει τους Αγώνες.

Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει υπάρξει ιατρικό ανακοινωθέν, από το νοσοκομείο στο οποίο διακομίστηκε ο Μέλερ και ο εκπρόσωπος Τύπου της νορβηγικής αποστολής υποστήριξε πως δεν μπορεί να πει το παραμικρό, καθώς κανείς δεν έχει ενημέρωση από τους γιατρούς.

Xρηματιστήριο Αθηνών
