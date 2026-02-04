sports betsson
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 15:51
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι 92-100: Οι Αμαρουσιώτες συμπλήρωσαν το Final 8 του Κυπέλλου – Τα ζευγάρια
Μπάσκετ 04 Φεβρουαρίου 2026, 23:10

Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι 92-100: Οι Αμαρουσιώτες συμπλήρωσαν το Final 8 του Κυπέλλου – Τα ζευγάρια

Το Μαρούσι τσέκαρε το τελευταίο εισιτήριο για το Final 8 Κυπέλλου Ανδρών (17-21, Ηράκλειο) με το 100-92 επί του Προμηθέα στο κλειστό γυμναστήριο «Δ. Τόφαλος» στην Πάτρα. - Δείτε τα ζευγάρια.

Σύνταξη
Το Μαρούσι εξασφάλισε το τελευταίο εισιτήριο για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ, επικρατώντας του Προμηθέα στην Πάτρα με 100-92, σε νοκ άουτ αγώνα των Play In. Επόμενος αντίπαλος της ομάδας του Ηλία Παπαθεοδώρου ο Άρης, στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η ομάδα των βορείων προαστίων αξιοποίησε την εξαιρετική απόδοση του Τζόρνταν Κινγκ, ο οποίος είχε 30 πόντους με 8/11 τρίποντα, ενώ οι απουσίες των γηπεδούχων επηρέασαν σημαντικά την αντίδρασή τους στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. Εκτός του Τζόρνταν με διψήφιο αριθμό πόντων τελείωσαν τον αγώνα οι Γουίλιαμς (17π.), Πάπας (15π.) και Μέικον (14π.), ενώ από τους Αχαιούς πάλεψαν οι Τζόρνταν και Κλοντέλ με 25 και 24 πόντους, αντίστοιχα.

Από την αρχή, οι δύο ομάδες επέδειξαν γρήγορο ρυθμό και υψηλά ποσοστά ευστοχίας. Το Μαρούσι προηγήθηκε αρχικά με 19-13, όμως ο Προμηθέας αντέδρασε και έμεινε σε απόσταση αναπνοής μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου (23-27). Στη δεύτερη περίοδο η αναμέτρηση ήταν σκληρή, με πολλές φάσεις στα όρια των φάουλ. Οι φιλοξενούμενοι, πάντως, κατάφεραν να χτίσουν διαφορά έξι πόντων και να πάρουν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια κρατώντας μικρό προβάδισμα (45-44).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, το Μαρούσι εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των γηπεδούχων και την αστοχία τους, με τον Κινγκ να δίνει νέο προβάδισμα στην ομάδα του (71-73). Στην τελευταία περίοδο, οι εμφανείς απουσίες και η κόπωση του Προμηθέα επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να εξασφαλίσουν μία διψήφια διαφορά (75-85) και να φτάσουν άνετα στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 23-27, 44-45, 71-73, 92-100

Προμηθέας Π. Βίκος Cola (Σεγούρα): Χάρις 24 (1), Τάκερ 25 (6), Κόουλμαν 14 (1τρ., 12ρ.), Πλώτας 6, Μπαζίνας 11 (3), Λάγιος, Μπέλο 12, Πρέκας, Κομνιανίδης,

Μαρούσι Chery (Παπαθεοδώρου): Πάπας 15 (1), Καρακώστας 2, Μέικον 14 (1), Σάλας 6, Κινγκ 30 (8), Καλαϊτζάκης Γ. 7 (1), Ουίλιαμς 17, Κουζέλογλου 3, Ντε Σόουζα 6, Γιαννόπουλος

Μπορείτε να δείτε την στατιστική της αναμέτρησης ΕΔΩ

*Τα εισιτήρια για το Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών έχουν ήδη τεθεί στη διάθεση του κοινού και μπορείτε να τα προμηθευτείτε ΕΔΩ. Υπενθυμίζουμε πως την πρόκρισή τους για το Allwyn Final 8 εξασφάλισαν η ΑΕΚ, ο Άρης Betsson, ο Ηρακλής, το Μαρούσι Chery, η Μύκονος Betsson, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο ΠΑΟΚ.

Το πρόγραμμα του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών είναι το εξής:

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

17.00 Μαρούσι Chery – Άρης Betsson (1)
20.00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ (2)

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

17.00 Ηρακλής – Μύκονος Betsson (3)

20.00 Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR-ΠΑΟΚ (4)

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

17.00 A’ Ημιτελικός, Νικητής 1-Νικητής 2 (5)

20.00 Β’ Ημιτελικός, Νικητής 3-Νικητής 4 (6)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

20.00 Τελικός, Νικητής 5-Νικητής 6

World
Urbain (Euroclear): Τα διεθνή κεφάλαια μετακινούνται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη λόγω… Τραμπ

Urbain (Euroclear): Τα διεθνή κεφάλαια μετακινούνται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη λόγω… Τραμπ

Business
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα λύσεις για ETS και ενέργεια

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα λύσεις για ETS και ενέργεια

inWellness
inTown
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Το 3-0 από τον Ζέλσον Μαρτίνς με προβολή (vid)
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Το 3-0 από τον Ζέλσον Μαρτίνς με προβολή (vid)

Ο Ολυμπιακός έδωσε «πανηγυρικό» τόνο στην επικράτησή του στην Τρίπολη επί του Αστέρα, καθώς στο 59ο λεπτό ο Ζέλσον Μαρτίνς έκανε το 3-0 για τους ερυθρόλευκους. Δείτε το βίντεο.

Σύνταξη
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-3: «Τριάρα» και κορυφή για τους Πειραιώτες! (vids)
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-3: «Τριάρα» και κορυφή για τους Πειραιώτες! (vids)

Ο Ολυμπιακός διέλυσε τον Αστέρα και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά από 45 μέρες – Γκαρθία (3’), Ταρέμι (27’) και Ζέλσον (59′) τα γκολ, μεγάλη εμφάνιση από τον Ποντένσε που είχε συμμετοχή και στα τρία τέρματα των Πειραιωτών.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 04.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Ζελέζνιτσαρ – Ολυμπιακός
CEV Champions League 04.02.26

LIVE: Ζελέζνιτσαρ – Ολυμπιακός

LIVE: Ζελέζνιτσαρ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζελέζνιτσαρ – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 6HD.

Σύνταξη
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Ο Ντάνι Γκαρθία κάνει το 1-0 για τους «ερυθρόλευκους» (vid)
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Ο Ντάνι Γκαρθία κάνει το 1-0 για τους «ερυθρόλευκους» (vid)

Ο Ντάνι Γκαρθία άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό, μόλις στο 3ο λεπτό της εξ αναβολής αναμέτρησης με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Πρώτο τέρμα με τα ερυθρόλευκα για τον Ισπανό χαφ μετά από 59 συμμετοχές.

Σύνταξη
ΟΦΗ-Λεβαδειακός 1-1: Άντεξαν με δέκα οι Βοιωτοί και πήραν προβάδισμα για τον τελικό Κυπέλλου (vid)
Ποδόσφαιρο 04.02.26

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 1-1: Άντεξαν με δέκα οι Βοιωτοί και πήραν προβάδισμα για τον τελικό Κυπέλλου (vid)

Το δοκάρι (90+5') σταμάτησε τον ΟΦΗ και έτσι το εισιτήριο του τελικού Κυπέλλου θα κριθεί την Τετάρτη 11/2 στην Λιβαδειά. Ο Λεβαδειακός από το 75’ έπαιζε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Λοντίγκιν

Σύνταξη
Έρχονται ισχυρές καταιγίδες, λασποβροχές και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ
Πρόγνωση 04.02.26

Έρχονται ισχυρές καταιγίδες, λασποβροχές και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

Επιδείνωση θα παρουσιάσει εκ νέου ο καιρός από την Πέμπτη, με βροχές και καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στη χώρα.

Σύνταξη
Ηλικιωμένος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό
Ελλάδα 04.02.26

Ηλικιωμένος οδηγός πήγαινε ανάποδα για 10 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό

Στην πορεία του 89χρονου οδηγού βρέθηκε μία 50χρονη η οποία στην προσπάθειά της να τον αποφύγει, προσέκρουσε με το αυτοκίνητό της στο διαχωριστικό στηθαίο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Βέροιας

Σύνταξη
Το Ιράν ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή
Κόσμος 04.02.26

Το Ιράν ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαγιέντ Αμπάς Αραγκτσί, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή, διαψεύδοντας αμερικανικό δημοσίευμα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Φόβος, εξάντληση, δύναμη, καλοσύνη» – Συγκινητικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου
«Δεν είστε μόνοι» 04.02.26

«Φόβος, εξάντληση, δύναμη, καλοσύνη» – Συγκινητικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψε τον Ιανουάριο του 2025 ότι βρισκόταν σε ύφεση μετά τη διάγνωση καρκίνου που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2024

Σύνταξη
Δουδωνής: Αποδείξαμε ότι έχουμε τα κότσια με τις τροπολογίες για να μην πληρώνει ο λαός μπροστινούς του Κασιδιάρη
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Δουδωνής: Αποδείξαμε ότι έχουμε τα κότσια με τις τροπολογίες για να μην πληρώνει ο λαός μπροστινούς του Κασιδιάρη

Την οργή του Παναγιώτη Δουδωνή του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε ο Καιρίδης αμφισβητώντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση του Συντάγματος. «Τα κότσια κ. Καιρίδη τα είχαμε όταν τρέξαμε να φέρουμε τις τροπολογίες, στις οποίες ούτε καν απαντούσε η ΝΔ για να μην πληρώνει ο λαός τους μπροστινούς του Κασιδιάρη» ήταν η αποστομωτική απάντηση Δουδωνή.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας – Πτώσεις δέντρων και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος
Επιδείνωση του καιρού 04.02.26

Σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κέρκυρα - Πτώσεις δέντρων και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Δύσκολη νύχτα για την Κέρκυρα με την κακοκαιρία να δοκιμάζει τις αντοχές των υποδομών του νησιού. Πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και δεμένα τα πλοία ανοιχτού τύπου.

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι ρωσικές επιθέσεις κατά τρένων σκοτώνουν τη γραμμή ζωής – Απομονώνουν περιοχές από την υπόλοιπη χώρα
Πόλεμος 04.02.26

Ουκρανία: Οι ρωσικές επιθέσεις κατά τρένων σκοτώνουν τη γραμμή ζωής – Απομονώνουν περιοχές από την υπόλοιπη χώρα

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ο σιδηρόδρομος στην Ουκρανία παίζει ρόλο ζωτικής σημασίας στην εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων, τη μεταφορά των στρατευμάτων και των εμπορευμάτων

Σύνταξη
Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων επειδή δεν της δάνειζαν χρήματα
Ελλάδα 04.02.26

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων επειδή δεν της δάνειζαν χρήματα

Η τελευταία επίθεση της 56χρονης δασκάλας γιόγκα έγινε την περασμένη Πέμπτη στην Κηφισιά έξω από το σπίτι μιας φίλη της. Το αυτοκίνητο της ανατινάχτηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σύνταξη
Βουλή: Βαρύ το κλίμα στη συζήτηση για το μεταναστευτικό ν/σ – Αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα στον απόηχο της τραγωδίας
Βουλή 04.02.26 Upd: 22:42

Βαρύ το κλίμα στη συζήτηση για το μεταναστευτικό ν/σ - Αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα στον απόηχο της τραγωδίας

Πυρ ομαδόν στη Βουλή κατά της κυβέρνησης, στη σκιά της πολύνεκρης τραγωδίας στη Χίο στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη «νόμιμη μετανάστευση» που «κλείνει το μάτι» στους ψηφοφόρους, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Ξεκίνησε το σκάκι στα 5 της, ήταν βασίλισσα στα 12 – Το «πείραμα» που νίκησε Καρπόφ και Κασπάροφ
Ρουά ματ 04.02.26

Ξεκίνησε το σκάκι στα 5 της, ήταν βασίλισσα στα 12 – Το «πείραμα» που νίκησε Καρπόφ και Κασπάροφ

Η Judit Polgar (Γιούντιτ Πόλγκαρ) έπρεπε να προπονείται μέρα και νύχτα από την ηλικία των πέντε ετών. Παρά το «δολοφονικό» της ένστικτο, παραμένει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα - η νέα ταινία του Netflix καταδύεται στην ιδιοφυΐα από την Ουγγαρία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απάνθρωπη δήλωση Βελόπουλου στη Βουλή για παράτυπους μετανάστες: Αλτ, Τις ει; και μπουμπουνάς!
Αντιδράσεις 04.02.26

Απάνθρωπη δήλωση Βελόπουλου στη Βουλή για παράτυπους μετανάστες: Αλτ, Τις ει; και μπουμπουνάς!

«Η προτροπή του κ. Βελόπουλου να πυροβολήσουμε, να σκοτώσουμε τους παρανόμως εισελθόντες, επιβεβαιώνει ότι δεν είστε ούτε… Ελληνική ούτε Λύση…», σχολίασε ο Δημήτρης Καιρίδης - «Είναι ντροπή, είναι αποκρουστική αυτή η δήλωση», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Σε ισόβια καταδικάστηκε ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας Τραμπ στη Φλόριντα
Ράιαν Ρουθ 04.02.26

Σε ισόβια καταδικάστηκε ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας Τραμπ στη Φλόριντα

Ο Ράιαν Ρουθ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Ο κατηγορούμενος εκπροσώπησε τον εαυτό του στη δίκη και αργότερα του ανατέθηκε δικηγόρος από το δικαστήριο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Επιμένει ο Πλεύρης στο δόγμα «φυλακή ή επιστροφή» για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα
Μεταναστευτικό 04.02.26

Επιμένει ο Πλεύρης στο δόγμα «φυλακή ή επιστροφή» για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα

«Με βάση το πλαίσιο που ψηφίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αφίξεις ήταν 13.000 λιγότερες», όλες το τελευταίο πεντάμηνο που εφαρμόζονται τα σκληρά μέτρα. «Ήταν λοιπόν μια συνειδητή επιλογή που οδήγησε σε μείωση 21% των ροών, 40% το τελευταίο πεντάμηνο και 21% στο σύνολο του έτους», δήλωσε ο Θάνος Πλεύρης

Σύνταξη
Τα «είπε όλα» με μια κίνηση ο Ταρέμι
On Field 04.02.26

Τα «είπε όλα» με μια κίνηση ο Ταρέμι

Ο Ιρανός έκανε εξαιρετική εμφάνιση και στην Τρίπολη κι έχει ενδιαφέρον να σταθούμε σε μια κίνηση που είχε κάνει στην αρχή της σεζόν στο Ρέντη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
