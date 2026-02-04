Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι 92-100: Οι Αμαρουσιώτες συμπλήρωσαν το Final 8 του Κυπέλλου – Τα ζευγάρια

Το Μαρούσι εξασφάλισε το τελευταίο εισιτήριο για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ, επικρατώντας του Προμηθέα στην Πάτρα με 100-92, σε νοκ άουτ αγώνα των Play In. Επόμενος αντίπαλος της ομάδας του Ηλία Παπαθεοδώρου ο Άρης, στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η ομάδα των βορείων προαστίων αξιοποίησε την εξαιρετική απόδοση του Τζόρνταν Κινγκ, ο οποίος είχε 30 πόντους με 8/11 τρίποντα, ενώ οι απουσίες των γηπεδούχων επηρέασαν σημαντικά την αντίδρασή τους στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. Εκτός του Τζόρνταν με διψήφιο αριθμό πόντων τελείωσαν τον αγώνα οι Γουίλιαμς (17π.), Πάπας (15π.) και Μέικον (14π.), ενώ από τους Αχαιούς πάλεψαν οι Τζόρνταν και Κλοντέλ με 25 και 24 πόντους, αντίστοιχα.

Από την αρχή, οι δύο ομάδες επέδειξαν γρήγορο ρυθμό και υψηλά ποσοστά ευστοχίας. Το Μαρούσι προηγήθηκε αρχικά με 19-13, όμως ο Προμηθέας αντέδρασε και έμεινε σε απόσταση αναπνοής μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου (23-27). Στη δεύτερη περίοδο η αναμέτρηση ήταν σκληρή, με πολλές φάσεις στα όρια των φάουλ. Οι φιλοξενούμενοι, πάντως, κατάφεραν να χτίσουν διαφορά έξι πόντων και να πάρουν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια κρατώντας μικρό προβάδισμα (45-44).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, το Μαρούσι εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των γηπεδούχων και την αστοχία τους, με τον Κινγκ να δίνει νέο προβάδισμα στην ομάδα του (71-73). Στην τελευταία περίοδο, οι εμφανείς απουσίες και η κόπωση του Προμηθέα επέτρεψαν στους φιλοξενούμενους να εξασφαλίσουν μία διψήφια διαφορά (75-85) και να φτάσουν άνετα στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 23-27, 44-45, 71-73, 92-100

Προμηθέας Π. Βίκος Cola (Σεγούρα): Χάρις 24 (1), Τάκερ 25 (6), Κόουλμαν 14 (1τρ., 12ρ.), Πλώτας 6, Μπαζίνας 11 (3), Λάγιος, Μπέλο 12, Πρέκας, Κομνιανίδης,

Μαρούσι Chery (Παπαθεοδώρου): Πάπας 15 (1), Καρακώστας 2, Μέικον 14 (1), Σάλας 6, Κινγκ 30 (8), Καλαϊτζάκης Γ. 7 (1), Ουίλιαμς 17, Κουζέλογλου 3, Ντε Σόουζα 6, Γιαννόπουλος

*Τα εισιτήρια για το Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών έχουν ήδη τεθεί στη διάθεση του κοινού και μπορείτε να τα προμηθευτείτε ΕΔΩ. Υπενθυμίζουμε πως την πρόκρισή τους για το Allwyn Final 8 εξασφάλισαν η ΑΕΚ, ο Άρης Betsson, ο Ηρακλής, το Μαρούσι Chery, η Μύκονος Betsson, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο ΠΑΟΚ.

Το πρόγραμμα του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών είναι το εξής:

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

17.00 Μαρούσι Chery – Άρης Betsson (1)

20.00 Ολυμπιακός – ΑΕΚ (2)

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου



17.00 Ηρακλής – Μύκονος Betsson (3)

20.00 Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR-ΠΑΟΚ (4)

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου



17.00 A’ Ημιτελικός, Νικητής 1-Νικητής 2 (5)

20.00 Β’ Ημιτελικός, Νικητής 3-Νικητής 4 (6)

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου



20.00 Τελικός, Νικητής 5-Νικητής 6