Ανδρουλάκης: Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση στην Επιθεώρηση Εργασίας

Με τον σύλλογο εργαζομένων επιθεώρησης εργασίας συναντήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 4 Φεβρουαρίου, στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Πριν από μερικές μέρες όλη η Ελλάδα συγκλονίστηκε από την τραγωδία στα Τρίκαλα, στο εργοστάσιο Βιολάντα, όπου με άδικο τρόπο έχασαν τις ζωές τους πέντε εργαζόμενες γυναίκες. Το κράτος έχει χρέος να εγγυάται την ασφάλεια σε θέματα που αφορούν στις εργασιακές συνθήκες αλλά και στα εργασιακά δικαιώματα» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση»

Ακολούθως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισήμανε πως «πολύ κρίσιμος κρίκος σε αυτήν τη διαδικασία είναι η Επιθεώρηση Εργασίας. Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση, που σήμερα είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, διότι αυτό σημαίνει καθυστερήσεις σε πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες, αλλά και απουσία έγκαιρων παρεμβάσεων εκεί που πραγματικά χρειάζονται».

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στη συνάντηση μετείχαν ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας Παύλος Χρηστίδης, ο γραμματέας τομέα Εργασίας Νίκος Δήμας, ο γραμματέας του δικτύου Ατόμων με Αναπηρία Βασίλης Κουλούρης και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς.