Ανδρουλάκης: Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση στην Επιθεώρηση Εργασίας
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρθηκε στην τραγωδία στη Βιολάντα και στηλίτευσε την υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας «που σήμερα είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης»
- Η Nestle διευρύνει τις ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος
- Αυτοκίνητα του Street View βγαίνουν για περιοδεία στην Ελλάδα – Πώς μπορείτε να ζητήσετε θόλωση των εικόνων
- Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες κατόχους οχημάτων - Σε ποιες περιπτώσεις αφορούν
- Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων
Με τον σύλλογο εργαζομένων επιθεώρησης εργασίας συναντήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 4 Φεβρουαρίου, στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.
«Πριν από μερικές μέρες όλη η Ελλάδα συγκλονίστηκε από την τραγωδία στα Τρίκαλα, στο εργοστάσιο Βιολάντα, όπου με άδικο τρόπο έχασαν τις ζωές τους πέντε εργαζόμενες γυναίκες. Το κράτος έχει χρέος να εγγυάται την ασφάλεια σε θέματα που αφορούν στις εργασιακές συνθήκες αλλά και στα εργασιακά δικαιώματα» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.
«Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση»
Ακολούθως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισήμανε πως «πολύ κρίσιμος κρίκος σε αυτήν τη διαδικασία είναι η Επιθεώρηση Εργασίας. Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση, που σήμερα είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, διότι αυτό σημαίνει καθυστερήσεις σε πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες, αλλά και απουσία έγκαιρων παρεμβάσεων εκεί που πραγματικά χρειάζονται».
Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στη συνάντηση μετείχαν ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας Παύλος Χρηστίδης, ο γραμματέας τομέα Εργασίας Νίκος Δήμας, ο γραμματέας του δικτύου Ατόμων με Αναπηρία Βασίλης Κουλούρης και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς.
- Ανδρουλάκης: Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε υποστελέχωση στην Επιθεώρηση Εργασίας
- Χατζηδάκης: Δεκατέσσερα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας
- «Ξέρω πόσο βαρύ είναι»: Ο Ρίκι Μάρτιν συγκινήθηκε με τη δήλωση του Bad Bunny στα Grammy υπέρ των μεταναστών
- Κουτσούμπας για μήνυση «φασίστα» Πλεύρη: Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και αυτό φαίνεται από το τι ψηφίζουμε
- Ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το περιστατικό του Μπαρτζώκα στο Ντουμπάι
- Ρωσία: Θα συνεχίσει να πολεμάει στην Ουκρανία έως ότου το Κίεβο πάρει «αποφάσεις»
- Ολυμπιακός: Τι γράφουν στην Ιταλία για τον Νιλικίνα
- Η Nestle διευρύνει τις ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις