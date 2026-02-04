Η ΒΑΒΟΥΡΑ «ξαναχτυπά» αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ
Το περιοδικό της πλάκας έρχεται - και δεν αστειεύεται! Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου μαζί με τα ΝΕΑ.
- Αυτοκίνητα του Street View βγαίνουν για περιοδεία στην Ελλάδα – Πώς μπορείτε να ζητήσετε θόλωση των εικόνων
- Σακελλαρίδης: Οι ισχυρισμοί του Λιμενικού είναι τόσο πειστικοί, όσο του Τραμπ για τις δολοφονίες της ICE
- Τι είναι η «Σαναμανία» στην Ιαπωνία - Μπορεί να χαρίσει την εκλογική νίκη στην Τακαΐτσι;
- HRW: Η παραβίαση των δικαιωμάτων στην ΕΕ υπονομεύει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου
Αυτό το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ κυκλοφορούν με ένα δώρο που θα σας πιάσει αδιάβαστους: το νέο τεύχος της θρυλικής ΒΑΒΟΥΡΑΣ.
Η ΒΑΒΟΥΡΑ έρχεται, και μάλιστα με τη φόρα (και την τρέλα) των ’80s και ’90s. Γιατί όταν ένα περιοδικό καταφέρνει να κάνει γενιές ολόκληρες να γελούν με σκίτσα, φάρσες και «οδούς Τρέλας», τότε δεν μιλάμε απλώς για κόμικς. Μιλάμε για πολιτιστική κληρονομιά με φούσκα τσίχλας και άρωμα αναμνήσεων.
Η ΒΑΒΟΥΡΑ είναι κάτι παραπάνω από χαρτί και μελάνι∙ είναι το «περιοδικό της πλάκας» όπου οι ήρωες μπαίνουν σε απίθανες περιπέτειες και το γέλιο βγαίνει αβίαστα.
Το νέο τεύχος υπόσχεται ακόμα περισσότερη «τρέλα» από ανανεωμένες ιστορίες και νοσταλγικούς ήρωες, μέχρι φρέσκο περιεχόμενο που θυμίζει γιατί η ΒΑΒΟΥΡΑ ήταν – και παραμένει – η πιο αστεία σοβαρή υπόθεση της ελληνικής ποπ κουλτούρας.
Στις σελίδες της θα συναντήσετε τη γνώριμη «Οδό Τρέλας 13», παρέα με νέες περιπέτειες που θα φέρουν το πνεύμα των ’80s στην εποχή των memes.
Οπότε αυτό το Σάββατο, αφήνουμε για λίγο τα timeline, ανοίγουμε την εφημερίδα και μπαίνουμε ξανά στον κόσμο της πιο θρυλικής φασαρίας των παιδικών μας χρόνων.
ΒΑΒΟΥΡΑ
Αυτό το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου με ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
- Η ΒΑΒΟΥΡΑ «ξαναχτυπά» αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ
- Τραγωδία στη Χίο: Συνεχίζονται οι έρευνες – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων – Δέκα παιδιά στους τραυματίες
- Θεσσαλονίκη: Έφτασε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ
- Πούτιν: Συνομιλία με τον Σι – «Σημαντικός σταθεροποιητικός παράγοντας» οι διμερείς σινορωσικές σχέσεις
- Κριστιάνο Ρονάλντο: Μια κρίση εξουσίας που ταράζει το σαουδαραβικό ποδόσφαιρο
- ΔΕΗ blue: 54 σημεία φόρτισης στα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας
- Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ
- Θεσσαλονίκη: Θρήνος για τον 17χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Ήταν ποδοσφαιριστής του Καμπανιακού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις