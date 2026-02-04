Μια νύχτα μόνο: Οργή και παγίδες
Όλα όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο της δραματικής σειράς Μια νύχτα μόνο. Στις 21.00, στο MEGA.
Το 34ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», απόψε στις 21:00.
Ο θάνατος του εργάτη από την έκρηξη συγκλονίζει τους πάντες στην ERGAN. Η Αρετή δέχεται μία πρόταση για δουλειά και πηγαίνει, ανυποψίαστη, σε μία καλοστημένη παγίδα.
Ο θάνατος του εργάτη συγκλονίζει την ERGAN και φέρνει τους πάντες αντιμέτωπους με τις ευθύνες τους. Ο Οδυσσέας προσπαθεί να κρατήσει την εταιρεία όρθια, ο Σταύρος, οργισμένος, ζητά απαντήσεις και τα ΜΜΕ στήνουν πόλεμο. Ο Νταγιάννος πιέζει τον Σάββα να επιστρέψει στο σπίτι κι εκείνος παλεύει ανάμεσα στη Μίνα και στο βάρος της οικογένειας.
Ο Σταύρος κι ο Οδυσσέας πάνε στο σπίτι του νεκρού εργάτη τους, ενώ η Αρετή δέχεται να κάνει το ραντεβού για τη δουλειά στο νεοκλασικό και κατευθύνεται ανυποψίαστη σε μια καλά στημένη παγίδα.
Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.
Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα
Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης
Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου
Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη
Μουσική: Νίκος Τερζής
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA
«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»
ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00, ΣΤΟ MEGA
