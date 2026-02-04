Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βγάζει από τον «πάγο» την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Δύο εβδομάδες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις δασμολογικές απειλές του για τη Γροιλανδία, οι βουλευτές της ΕΕ συμφώνησαν την Τετάρτη να συνεχίσουν τις εργασίες για την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας του μπλοκ με τις ΗΠΑ.

Η συμφωνία, που συνήφθη τον Ιούλιο του 2024 από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ορίζει τους δασμούς των ΗΠΑ στο 15% στις εξαγωγές της ΕΕ, ενώ η Ένωση δεσμεύτηκε να μειώσει τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα στο μηδέν.

Οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι πρέπει να εφαρμόσουν τη συμφωνία μέσω νομοθεσίας, είχαν αναστείλει τη διαδικασία, αφού ο Τραμπ απείλησε πολλές χώρες της ΕΕ με δασμούς εάν αρνούνταν να επιτρέψουν στις ΗΠΑ να αποκτήσουν την Γροιλανδία.

«Τα μέλη της επιτροπής εμπορίου παραμένουν προσηλωμένα στην ταχεία προώθηση των εργασιών για τις δύο νομοθετικές προτάσεις, υπό τον όρο ότι οι ΗΠΑ σέβονται την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ένωσης και των κρατών μελών της και τηρούν τους όρους της Συμφωνίας Turnberry», δήλωσε ο Γερμανός ευρωβουλευτής Μπερντ Λανγκ, πρόεδρος της εμπορικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προσθέτοντας ότι η επιτροπή θα μπορούσε να ψηφίσει για τη συμφωνία.

Είναι πιθανό να ακολουθήσει ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Μάρτιο, σύμφωνα με πηγές του Euronews.

Διαφωνία για τις συνθήκες

Οι νομοθέτες από τις πολιτικές ομάδες που χειρίζονται τον φάκελο συζήτησαν τις επόμενες κινήσεις τους κεκλεισμένων των θυρών την Τετάρτη και τελικά η πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ του ξεπαγώματος της συμφωνίας, σύμφωνα με τον Λανγκ. Ωστόσο, η συζήτηση για το περιεχόμενο της συμφωνίας ήταν έντονη.

Οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, η Renew Europe και οι Πράσινοι πίεσαν όλοι για μια ρήτρα που θα μπορούσε να αναστείλει τη συμφωνία σε περίπτωση νέων απειλών για την εδαφική κυριαρχία της νήσου της Αρκτικής, ενώ το ΕΛΚ – η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα της κεντροδεξιάς – θέλει να εφαρμοστεί γρήγορα η συμφωνία για να διασφαλιστεί η βεβαιότητα για τις επιχειρήσεις.

«Η Ομάδα του ΕΛΚ επιδιώκει να αποκαταστήσει τη δυναμική στις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, παρέχοντας βεβαιότητα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ενισχύοντας τη διατλαντική εταιρική σχέση», δήλωσε η ευρωβουλευτής της Κροατίας Ζελιάνα Ζόβκο, διαπραγματευτής της ομάδας.

Την Τετάρτη, όμως, αποχώρησε από τη συνάντηση φανερά αναστατωμένη. «Εδώ είναι σαν τα βραβεία Grammy», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «κάποιοι το παίζουν αστέρια, αλλά μετά, το κόστος το πληρώνουν οι πολίτες».

Οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες τάσσονται υπέρ μιας ρήτρας «λήξης ισχύος», που θα προβλέπει τη λήξη της δασμολογικής ελάφρυνσης της ΕΕ μετά από 18 μήνες, εκτός εάν ανανεωθεί ρητά, ενώ το ΕΛΚ θέλει η ρήτρα να τεθεί σε ισχύ μόνο μετά από τρία χρόνια.

Εν τω μεταξύ, η Anna Cavazzini των Πρασίνων είπε ότι υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες. «Η ΕΕ αντιμετωπίζει επανειλημμένες προσπάθειες καταναγκασμού από τις ΗΠΑ, αλλά τα κράτη μέλη κλείνουν τα μάτια σε αυτή την πραγματικότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να απαντήσει με αποφασιστικότητα σε αυτή την παράλυση», υπογράμμισε.

Όσο για την ακροδεξιά ομάδα «Patriots for Europe» παραμένει επικριτική για τη συμφωνία, την οποία θεωρεί ότι διαπραγματεύθηκε λανθασμένα η Κομισιόν.