Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
03.02.2026 | 13:10
Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη Βούλα – Έφερε τραύματα στο λαιμό
ΚΚΕ: Οι διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού ότι οι σχέσεις με την Τουρκία «δεν χρειάζονται διαμεσολαβητές» είναι αυταπόδεικτα ψευδείς
Πολιτική 03 Φεβρουαρίου 2026, 12:51

ΚΚΕ: Οι διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού ότι οι σχέσεις με την Τουρκία «δεν χρειάζονται διαμεσολαβητές» είναι αυταπόδεικτα ψευδείς

Το δίλημμα δεν είναι ούτε "Μητσοτάκης ή χάος", ούτε "Μητσοτάκης ή κάποιος συνεχιστής της πολιτικής του", αλλά αν ο λαός θα αντιπαλέψει την αντιλαϊκή πολιτική ακόμα πιο αποφασιστικά, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ αναφέρει ο Περισσός

«Οι διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού ότι οι σχέσεις με την Τουρκία «δεν χρειάζονται διαμεσολαβητές» είναι αυταπόδεικτα ψευδείς, απ’ τη στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση εμπλέκει τη χώρα στους επικίνδυνους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς, αναβαθμίζει τη στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ και στηρίζει τις διευθετήσεις των ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο και σε όλο τον κόσμο» επισημαίνει το ΚΚΕ.

Όπως τονίζεται από το ΚΚΕ με φόντο τη χθεσινή συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη «με βάση το παραπάνω πλαίσιο η κυβέρνηση εμπλέκει τη χώρα στον πόλεμο στην Ουκρανία και στηρίζει την αντιδραστική κυβέρνηση Ζελένσκι, στο όνομα της «διεθνούς νομιμότητας», αλλά κλείνει τα μάτια στις επεμβάσεις των ΗΠΑ που κουρελιάζουν ακόμη περισσότερο το διεθνές δίκαιο».

Προσθέτει δε, ότι «στα παραπάνω, και όχι μόνο, έχει την απόλυτη συναίνεση των άλλων κομμάτων του συστήματος, όπως του ΠΑΣΟΚ, επομένως είναι λογικό να τους απευθύνεται και για την επόμενη συγκυβέρνηση. Γι’ αυτό και το δίλημμα δεν είναι ούτε «Μητσοτάκης ή χάος», ούτε «Μητσοτάκης ή κάποιος συνεχιστής της πολιτικής του», αλλά αν ο λαός θα αντιπαλέψει την αντιλαϊκή πολιτική ακόμα πιο αποφασιστικά, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ» τονίζει, καταλήγοντας, το σχόλιο του κόμματος.

