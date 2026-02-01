newspaper
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη: Αποκρουστική ανάρτηση την ώρα που οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών
Επικαιρότητα 01 Φεβρουαρίου 2026, 14:31

ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη: Αποκρουστική ανάρτηση την ώρα που οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών

«Ο πρωθυπουργός, με μία αποκρουστική και χυδαία ανάρτηση, έχει το θράσος να επικαλείται τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη των εργοδοτικών εγκλημάτων», σημειώνει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του.

Σύνταξη
«Την ώρα που οι οικογένειες και οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών, ο πρωθυπουργός, με μία αποκρουστική και χυδαία ανάρτηση, έχει το θράσος να επικαλείται τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη των εργοδοτικών εγκλημάτων», σημειώνει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του.

«Αυτή η συζήτηση δεν έχει καμία απολύτως αξία για τους εργαζόμενους, αφού η “δυστοπία” στους χώρους δουλειάς είναι ακριβώς το αποτέλεσμα της πολιτικής που υλοποιείται σ’ ολόκληρη την ΕΕ, στη βάση των αντεργατικών οδηγιών της, εντείνοντας συνολικά την εκμετάλλευση και οδηγώντας στην εκτίναξη των εργοδοτικών εγκλημάτων.

Μέτρο σύγκρισης δεν μπορούν, συνεπώς, να είναι τα αιματοβαμμένα ποσοστά στην ΕΕ, αλλά οι επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής μας, για να μπορεί ο εργαζόμενος να πηγαίνει στη δουλειά του και να ξέρει ότι θα γυρίσει ζωντανός», επισημαίνει το ΚΚΕ.

Λιανικό εμπόριο: Η επέλαση των αλυσίδων και ο «θάνατος» (;) του εμποράκου

Λιανικό εμπόριο: Η επέλαση των αλυσίδων και ο «θάνατος» (;) του εμποράκου

Ηλεκτρισμός
ΔΕΗ: Σταθερές τιμές στο ρεύμα για τον Φεβρουάριο

ΔΕΗ: Σταθερές τιμές στο ρεύμα για τον Φεβρουάριο

inWellness
inTown
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απουσιάζει για άλλη μια φορά η ουσία και η ενσυναίσθηση
Για εργατικό δυστύχημα 01.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απουσιάζει για άλλη μια φορά η ουσία και η ενσυναίσθηση

«Να κρύβουμε τις γκάφες, να ασκούμε πολιτική επικοινωνίας, να πετάμε λάσπη απέναντι σε κάθε φωνή κριτικής. Αυτή είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την ανάρτηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
ΠΑΣΟΚ 01.02.26

Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

«Ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε δύο γραμμές να διαφοροποιηθεί ούτε από τη βιαστική δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου περί μη παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας στη Βιολάντα ούτε από τις εθνικά επικίνδυνες θεωρίες του Κοινοβουλευτικού του Εκπροσώπου περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της
«Πλήρη διαλεύκανση» 30.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της

«Ο σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων απαιτεί αλήθεια και απαντήσεις. Πρέπει να έρθουν όλα στο φως, να μη μείνει το παραμικρό στοιχείο χωρίς διερεύνηση», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό
Τι εξετάζεται 30.01.26

Μέτρα τριών φάσεων για το κυκλοφοριακό

Στις άμεσες δράσεις της κυβέρνησης για το κυκλοφοριακό περιλαμβάνονται η μείωση των φορτηγών στον Κηφισό - αλλά όχι η πλήρης απαγόρευσή τους - και έξυπνα φανάρια

Κώστας Ντελέζος
Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα
Πυρά κατά κυβέρνησης 29.01.26

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα

Ο κ. Π. Μαρινάκης «βιάστηκε να διαβεβαιώσει πως ούτε η κυβέρνηση ούτε ο εργοδότης έφεραν κάποια ευθύνη» ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς - «Τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση πριν δούμε τα τελικά πορίσματα;» διερωτάται

Σύνταξη
ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»
Εργατικό δυστύχημα 29.01.26

ΚΚΕ: Παρέμβαση στην ΕΕ «για το προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα»

Η ΕΟ του ΚΚΕ, θέτει σειρά ερωτημάτων στην Κομισιόν - «Οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπουν οδηγίες της ΕΕ είναι το έδαφος πάνω στο οποίο γεννιούνται τα εργοδοτικά εγκλήματα», σημειώνει

Σύνταξη
Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη
Πολιτική 29.01.26

Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά Κασσελάκη

Ο Aλέξανδρος Αυλωνίτης μιλά για «πραξικοπηματική απόπειρα παραβίασης αρχών και κανόνων» και αναφέρει ότι το Κίνημα Δημοκρατίας μετατρέπεται σε ένα «αμιγώς προσωποκεντρικό κόμμα»

Σύνταξη
Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ
Πολιτική 29.01.26

Κουτσούμπας στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ: Απέναντι στον Μητσοτάκη και τη ΝΔ υπάρχει η εναλλακτική πρόταση του ΚΚΕ

«Στις θύελλες που έρχονται σε ένα κόσμο που φλέγεται, μπορούμε να ανταποκριθούμε με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας» ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Ρουσόπουλος πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου συνεδρίου της ΝΔ που θα διεξαχθεί 15-17 Μαΐου
Με απόφαση Μητσοτάκη 29.01.26

Ο Ρουσόπουλος πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου συνεδρίου της ΝΔ που θα διεξαχθεί 15-17 Μαΐου

Ο προσυνεδριακός διάλογος ξεκινά με τη διοργάνωση του πρώτου προσυνεδρίου της ΝΔ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026

Σύνταξη
Το in στην έναρξη του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ – Κουτσούμπας: Οι λύκοι αγρίεψαν και απειλούν ο ένας τον άλλον
Επικαιρότητα 28.01.26 Upd: 21:17

Το in στην έναρξη του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ – Κουτσούμπας: Οι λύκοι αγρίεψαν και απειλούν ο ένας τον άλλον

Το in στην εναρκτήρια εκδήλωση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ στο κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου. Το κάλεσμα του ΚΚΕ για ένα κοινωνικο-πολιτικό μέτωπο, που θα έρθει σε σύγκρουση με το σύστημα, το κεφάλαιο και την εξουσία του.

Σύνταξη
Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα
Θλίψη 28.01.26

Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα

Η Αριστέα Καζάκου ήτσν γραμματέας του Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, ενώ στις εθνικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής του κόμματος στον νομό Μεσσηνίας

Σύνταξη
Ένα σύστημα αφημένο στην τύχη του – Η ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών παραμένει «μαύρο κουτί»
Διευθύντρια στιος Σέρρες 01.02.26

Ένα σύστημα αφημένο στην τύχη του – Η ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών παραμένει «μαύρο κουτί»

Οι υποκειμενικές κρίσεις των διευθυντών, η προβληματική επίκληση στα ψυχολογικά προβλήματα και το αναιμικό πλαίσιο προστασίας στα σχολεία- Με αφορμή το σοκαριστικό περιστατικό με τη διευθύντρια στις Σέρρες, μιλούν στο in ο ψυχίατρος και διευθυντής του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού, Γιώργος Νικολαΐδης και εκπαιδευτικοί, μέλη της ΟΛΜΕ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν
Θολή μνήμη 01.02.26

Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν

Τα ονόματα των δύο ράπερ και του μεγιστάνα του Χόλιγουντ δώθηκαν ως πληροφορία στο FBI, η οποία αρχειοθετήθηκε ως μέρος της έρευνας για τον Επσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός
Stoiximan GBL 01.02.26

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναθηναϊκός για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας
Premier League 01.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας για την 24η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας
Super League 01.02.26

LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας

LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Αστέρας για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ
Premier League 01.02.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ για την 24η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Προ των πυλών το πόρισμα του ΟΜΕΔ για τη συλλογική σύμβαση εργασίας των διανομέων της efood
Κινητοποιήσεις 01.02.26

Προ των πυλών το πόρισμα του ΟΜΕΔ για τη συλλογική σύμβαση εργασίας των διανομέων της efood

Αναμένεται να επιδοθεί στους οδηγούς της efood τη Δευτέρα - πυκνώνουν οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στις πλατφόρμες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Άρης: «Ράγισαν» καρδιές στο τρισάγιο του Α.Σ για τον Άλκη Καμπανό (pics)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

«Ράγισαν» καρδιές στο τρισάγιο του Α.Σ για τον Άλκη Καμπανό (pics)

Συγκινητικές στιγμές στο τρισάγιο που τελέστηκε στη μνήμη του Άλκη Καμπανού, ενώ παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Σιάο, ο προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας, Χιμένεθ, αλλά και πλήθος κόσμου.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απουσιάζει για άλλη μια φορά η ουσία και η ενσυναίσθηση
Για εργατικό δυστύχημα 01.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απουσιάζει για άλλη μια φορά η ουσία και η ενσυναίσθηση

«Να κρύβουμε τις γκάφες, να ασκούμε πολιτική επικοινωνίας, να πετάμε λάσπη απέναντι σε κάθε φωνή κριτικής. Αυτή είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την ανάρτηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Eιλημμένη απόφαση η μη συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 01.02.26

«Eιλημμένη απόφαση η μη συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία» λέει ο Τσουκαλάς

«Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε για να είναι ο προοδευτικός πόλος αλλαγών απέναντι στη δεξιά...» είπε ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας τα περί συνεργασιών στις επόμενες εκλογές

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο
La Liga 01.02.26

LIVE: Ρεά

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο για την 22η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
«Ασχολούμαι με UFO για τριάντα χρόνια, να που κατέληξα»
«Μην είστε σίγουροι» 01.02.26

«Ασχολούμαι με UFO για τριάντα χρόνια, να που κατέληξα»

Ο ιστορικός της επιστήμης και εκδότης του περιοδικού Skeptic, που επικεντρώνεται στη διερεύνηση ψευδοεπιστημονικών ισχυρισμών, Μάικλ Μπραντ Σέρμερ, δίνει τη δική του εξήγηση για το UFO και UAPs

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κακοκαιρία: Νέος κύκλος καταιγίδων από το απόγευμα – Μην σας ξεγελά ο ήλιος προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι
Ελλάδα 01.02.26

Νέος κύκλος καταιγίδων από το απόγευμα - «Μην σας ξεγελά ο ήλιος» προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι - Live η πορεία του καιρού

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε πολλές περιοχές της χώρας - «Κόκκινος» συναγερμός σε πολλές περιοχής της χώρας από την ΕΜΥ - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σύνταξη
Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ έχει συνηθίσει να υποδύεται σκοτεινούς χαρακτήρες – Οι καλόκαρδοι τον αγχώνουν
«Μια αλληγορία» 01.02.26

Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ έχει συνηθίσει να υποδύεται σκοτεινούς χαρακτήρες – Οι καλόκαρδοι τον αγχώνουν

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τον χαρακτήρα που υποδύεται στην ρομαντική ταινία φαντασίας «The Wicker».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
