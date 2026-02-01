ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη: Αποκρουστική ανάρτηση την ώρα που οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών
«Ο πρωθυπουργός, με μία αποκρουστική και χυδαία ανάρτηση, έχει το θράσος να επικαλείται τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη των εργοδοτικών εγκλημάτων», σημειώνει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του.
«Την ώρα που οι οικογένειες και οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών, ο πρωθυπουργός, με μία αποκρουστική και χυδαία ανάρτηση, έχει το θράσος να επικαλείται τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη των εργοδοτικών εγκλημάτων», σημειώνει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του.
«Αυτή η συζήτηση δεν έχει καμία απολύτως αξία για τους εργαζόμενους, αφού η “δυστοπία” στους χώρους δουλειάς είναι ακριβώς το αποτέλεσμα της πολιτικής που υλοποιείται σ’ ολόκληρη την ΕΕ, στη βάση των αντεργατικών οδηγιών της, εντείνοντας συνολικά την εκμετάλλευση και οδηγώντας στην εκτίναξη των εργοδοτικών εγκλημάτων.
Μέτρο σύγκρισης δεν μπορούν, συνεπώς, να είναι τα αιματοβαμμένα ποσοστά στην ΕΕ, αλλά οι επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής μας, για να μπορεί ο εργαζόμενος να πηγαίνει στη δουλειά του και να ξέρει ότι θα γυρίσει ζωντανός», επισημαίνει το ΚΚΕ.
