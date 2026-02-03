Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Τα Νέα της Αγοράς 03 Φεβρουαρίου 2026, 14:09

16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 στο Athenaeum Intercontinental

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το 16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, 2026. Το Συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με την DNV, το Nasdaq και το NYSE.

Και φέτος θα παρευρεθεί στην εκδήλωση η θεσμική ηγεσία της παγκόσμιας ναυτιλίας και συγκεκριμένα, οι επικεφαλής των τεσσάρων ναυτιλιακών διεθνών Οργανισμών: BIMCO, INTERCARGO, INTERTANKO, & International Chamber of Shipping, ανώτερη εκπρόσωπος από την Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, ο Υπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δημοσίων Έργων της Μάλτας,

ο Αναπληρωτής Βοηθός Υπουργός για Θέματα Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι επικεφαλής των μεγαλύτερων Νηογνωμόνων, υψηλόβαθμα στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, κορυφαίοι επενδυτές από την παγκόσμια αγορά.

Από τις μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές ισορροπίες και τα εξελισσόμενα δασμολογικά πλαίσια, έως την ενεργειακή ασφάλεια, τις ρυθμιστικές πιέσεις, τις αλλαγές στις παγκόσμιες εμπορικές διαδρομές και τις ευρύτερες οικονομικές δυνάμεις, ο ναυτιλιακός τομέας διαμορφώνεται από ένα ευρύ φάσμα ισχυρών παραγόντων. Μέσα σε αυτές τις εξελίξεις, ο ρόλος της ναυτιλίας ως συνδετικού ιστού της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας παραμένει όχι μόνο καθοριστικός αλλά και ολοένα πιο στρατηγικός.

Με προσέλευση που ξεπερνάει τα 1000 άτομα κάθε χρόνο, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν ένα Συνέδριο που θα τους προσφέρει ταυτόχρονα ενημέρωση, ευκαιρίες δικτύωσης με πολύ σημαντικούς παράγοντες της ναυτιλίας, καθώς και με σημαντικούς εκπροσώπους από τον Χρηματοοικονομικό χώρο, από Εμπορικές και Επενδυτικές τράπεζες και άλλους. Πρόκειται για ένα ολοήμερο Συνέδριο, το οποίο είναι γνωστό για τη μεγάλη συμμετοχή πλοιοκτητών, το πλούσιο πληροφοριακό του περιεχόμενο και τις εκτεταμένες ευκαιρίες μάρκετινγκ, δικτύωσης και επιχειρηματικής ανάπτυξης που προσφέρει.

Για την παρακολούθηση είναι απαραίτητη η εγγραφή στον σύνδεσμο :

https://capitallink.com/forums/16th-annual-capital-link-greek-shipping-forum/

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Οι επικεφαλής των τεσσάρων Ναυτιλιακών Διεθνών Οργανισμών

  • κ. Paul Pathy, President – BIMCO; President & CEO – Fednav
  • κ. John Xylas, Chairman – INTERCARGO; President & CEO – Ariston Navigation Corp.; Member of the Board – Union of Greek Shipowners
  • κ. Claes Berglund, Vice Chair – International Chamber of Shipping; Senior Director – Stena
  • κ. Rolf Westfal-Larsen Jr., Chairman – INTERTANKO; Chief Executive Officer – Westfal-Larsen

Ανώτατοι Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι

  • Υπουργός Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Eλληνική Δημοκρατία
  • Υφυπουργός Μαρίνα Χατζημανώλη, Υφυπουργός Ναυτιλίας – Κυπριακή Δημοκρατία
  • Minister Chris Bonett, Minister for Transport, Infrastructure and Public Works – Republic of Malta
  • DAS Marco M. Sylvester, Deputy Assistant Secretary for Transportation Affairs –S. Department of State

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ & ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΠΡΩΙΝΟ

Χορηγοί: Castor •  TORO

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ – ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

κ. George Teriakidis, Regional Manager for Southeast Europe DNV Maritime

κ. Νίκος Μπορνόζης, President Capital Link, Inc.

 

NET ZERO DEBATE – REGULATIONS + ENERGY TRANSITION

Συντονιστής: Dr. John Kokarakis, M&O GMC / BSA Technical Director – Bureau Veritas

Ομιλητές:

  • κ. Mikki Koskinen, Μanaging Director – ESL Shipping Ltd.; President European Shipowners | ECSA
  • κ. Alfonso Castillero, CEO Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR)
  • κα. Fotini Ioannidou Director, DG for Mobility & Transport – European Commission
  • κα. Ioanna Procopiou, Managing Director Prominence Maritime; President Designate BIMCO; Member of the Board – Union of Greek Shipowners

 

KEYNOTE INDUSTRY LEADERSHIP ROUNDTABLE STEERING THE COURSE – DRIVING THE INDUSTRY FORWARD

Συντονιστής: κα. Anthi Miliou, Maritime Commercial Director Lloyd’s Register

Ομιλητές:

  • κ. John Xylas, Chairman – INTERCARGO; President and CEO – Ariston Navigation Corp.; Member of the Board – Union of Greek Shipowners
  • κ. Paul Pathy, President– BIMCO
  • κ. Claes Berglund, Vice Chair International Chamber of Shipping; Senior Director Stena
  • κ. Rolf Westfal-Larsen Jr., Chairman – INTERTANKO; Chief Executive Officer – Westfal-Larsen

 

BANK FINANCE PANEL

Συντονιστής:  κ. Anthony Paizes, Partner, Head of Ship Finance, Greece Hill Dickinson LLP

Ομιλητές:

  • κ. Vangelis Nomikos, Senior Director – ABN AMRO
  • κ. Yiannis Karamanolis, Chief of Shipping Alpha Bank
  • κ. Christos Tsakonas, Global Head of Shipping – DNB
  • κ. Vassilios Maroulis, Managing Director, Global Industry Head, Shipping, Logistics & Offshore – Citi
  • κ. Evan Cohen, Managing Director & Group Head of Maritime Finance – First Citizens Bank

ALTERNATIVE FINANCE PANEL

Συντονιστής: κ. Chris Vartzis, Partner, Head of Maritime Finance, Greece – Stephenson Harwood

Ομιλητές:

  • κ. Nicholas M. Petrakakos, Partner & Managing Director, Maritime & Offshore Investment Banking – Alantra
  • κ. George Fikaris, Managing Director EnTrust Global
  • κ. Eahan Shi, Executive Director, Shipping Finance Department – Bank of China Financial Leasing
  • κ. Sakis Voudris, Director Business Development – Neptune Maritime Leasing Ltd.

 

NAVIGATING THE DIGITAL HORIZON: TECHNOLOGY, AI & THE FUTURE OF SHIPPING

Συντονιστής: κα. Maria Kyratsoudi, Director, Business Development, Greece ABS

Ομιλητές:

  • κ. Vassilis Mavrogiannis, Co-Founder, Chief Maritime OfficerAsk Chief
  • κ. Yiannis Kourkoulis, Vice President and Board Member Best Oasis Limited; CEO Armi Shipmanagement
  • κ. Mark O’Neil, President & CEO Columbia Group; President InterManager (2020-2024)
  • κ. Konstantinos Stampedakis, Co-Founder & Managing Director – ERMA TECH GROUP
  • κ. Ben Richardson, Chief Executive Officer – Sulnox

 

KEYNOTE MINISTERIAL ROUNDTABLE

Συντονιστής: κ. George M. Teriakidis, Regional Manager, Southeast Europe – DNV Maritime

Ομιλητές:

  • Υπουργός Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Eλληνική Δημοκρατία
  • Υφυπουργός Μαρίνα Χατζημανώλη, Υφυπουργός Ναυτιλίας – Κυπριακή Δημοκρατία
  • Minister Marina Hadjimanolis, Shipping Deputy Minister to the President Republic of Cyprus
  • Minister Chris Bonett, Minister for Transport, Infrastructure and Public Works – Republic of Malta
  • DAS Marco M. Sylvester, Deputy Assistant Secretary for Transportation Affairs – U.S. Department of State

 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ & ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Απονομή του “2026 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD” στον κ. Pantelis Eleftherios (Lou) Kollakis, Chairman – Chartworld Group of Companies

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ:

  • κ. George A. Tsavliris, Principal Tsavliris Salvage Group
  • κ. Adam Polemis, President New Shipping Limited

ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

2026 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD

Στo επίσημο μεσημεριανό γεύμα του συνεδρίου θα λάβει χώρα η τελετή βράβευσης κατά την οποία θα απονεμηθεί το «2026 Capital Link Greek Shipping Leadership Award« στον κ. Παντελή Ελευθέριο (Λου) Κολλάκη, Chairman – Chartworld Group of Companies  για την εξαιρετική του συμβολή στην Ελληνική και την παγκόσμια ναυτιλία.

Εισαγωγική Ομιλία θα πραγματοποιήσει ο κ. Γιώργος Α. Τσαβλίρης, Principal – Tsavliris Salvage Group και ο                 κ. Αδαμάντιος Πολέμης, President – New Shipping Limited.

Το «Capital Link Greek Shipping Leadership Award» στοχεύει στην αναγνώριση των «ηγετικών προσωπικοτήτων» της Ελληνικής Ναυτιλίας, των προσωπικοτήτων που μέσα από την καταξιωμένη μακρόχρονη πορεία τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάδειξη της Ελληνικής Ναυτιλίας στην ηγετική της θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το «Capital Link Greek Shipping Leadership Award» το 2013 απονεμήθηκε στον Captain Παναγιώτη Ν. Τσάκο, το 2014 στον κ. Περικλή Παναγόπουλο,  το 2015 στον κ. Λάμπρο Βαρναβίδη, Vice Chairman of the Baltic Exchange, Trustee of the Lloyds Register Foundation and Managing Director and Global Head of Shipping RBS 1998, το 2016 στους κ.κ. Νικόλα, Γιώργο και Αντρέα Τσαβλίρη, Tsavliris Salvage Group, το 2017 στον Καθηγητή κ. Κώστα Θ. Γραμμένο, CBE DSc, Chairman C. Grammenos Centre of Shipping Trade & Finance – Bayes Business School, City, University of London, το 2018 στους κ.κ. Πάνο Λασκαρίδη Πρόεδρο, European Community Shipowners Associations; Διευθύνοντα Σύμβουλο, Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Company Ltd. και Αθανάσιο Λασκαρίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Lavinia Corporation, Lavinia Enterprises Limited and Laskaridis Shipping Company Ltd., το 2019 στον Captain Πάρη Δράγνη, Chairman & Founder – Goldenport Group, το  2020 στον κ. Γιώργο Προκοπίου, Founder, Dynacom Tankers Management, Sea Traders – Dynagas, το 2022 στον κ. Συμεών Παληό, Founder and Chairman, Diana Shipping, το 2023 στον κ. Θεμιστοκλή Βώκο, Founder Member, Honorary Chairman of Posidonia; Founder of Seatrade, το 2024 στην TEN LTD.TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD.,& στον Δρ. Νίκο Π. Τσάκο, Founder & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TEN); Chairman – INTERTANKO (2014-2018), και το 2025 στον κ. Θανάση Μαρτίνο, Managing Director – Eastern Mediterranean Maritime Limited.

Χορηγός του Επίσημου Μεσημεριανού Γεύματος: The Marshall Islands Registry

SHIPPING: NAVIGATING THE INTERPLAY OF COMMERCE, GEOPOLITICS & REGULATIONS

Συντονιστής: κα. Dorothea Ioannou, Chief Executive Officer American P&I Club

Ομιλήτριες:

  • κ. Michael Parker Chairman, Global Shipping, Logistics & Offshore – Citi
  • κ. Richard Fulford-Smith, Founder EDEN OCEAN LLC; Co-Founder Affinity Shipping
  • κ. Peter G. Livanos, Chairman and a Member of the Board of Directors GasLog Ltd.
  • Δρ. Anthony S. Papadimitriou, President Onassis Foundation

THE INVESTOR VIEW ON SHIPPING: STRATEGIES ACROSS SECTORS & CYCLES

Συντονιστής: κ. Konstantinos Mexias, Partner, Assets & Structure Finance GroupWatson Farley & Williams

Ομιλητές:

  • κ. Bastian Hagebeuker, Partner Blue Star Group; Managing Director Windward Offshore
  • κα. Sofia Kalomenides, Partner Europe Central Capital Markets Leader EY
  • κ. Felix Nölke, Managing Director – Maritime Investments MPC Capital; Managing Director MPC OSE Offshore
  • κ. Alexis Atteslis, Co-Head of Europe & Partner Oak Hill Advisors

 

GREECE AS EUROPE’S ENERGY GATEWAY: MARITIME POWER & TRANSATLANTIC SECURITY

Κύρια Εισαγωγική Ομιλία: κ. Joshua Huck, Deputy Chief of Mission U.S. Embassy in Athens, Greece

Συντονιστής: κ. Morten Løvstad, Vice President Business Development, Global Business Director DNV Maritime

Ομιλητές:

  • κ. Alexandros Exarchou, Chairman & CEO AKTOR Group of Companies; CEO ATLANTIC SEE LNG TRADE
  • κ. Frangiskos Kanellakis, Executive Director Alpha Bulkers / Pantheon Tankers / Alpha Gas
  • κ. George Prokopiou, Founder – Dynacom Tankers Management; Dynagas Ltd. (DLNG) / Sea Traders
  • Δρ. Nikolas P. Tsakos, Founder & CEO – TEN Ltd.; Chairman INTERTANKO (2014-2018)

 

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ:

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ME: DNV

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ME: NASDAQ • NYSE

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: TEN LTD. – TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: ONASSIS GROUP – OLYMPIC SHIPPING AND MANAGEMENT S.A.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Columbia Group • EY

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: ABS • Bureau Veritas • DNB • First Citizens Bank • Hill Dickinson • Liberian Registry • Stephenson Hardwood • Watson Farley & Williams

ΧΟΡΗΓΟΙ: ABN AMRO • The American Club • ALANTRA • Alpha Bank • Ask Chief • Bank of China • Bestoasis • Citi • DORIAN LPG • Entrust Global • ERMA TECH GROUP • Lloyds Register • Neptune Maritime Leasing Ltd • SPM Shipping • Sulnox

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ: Chartworld Shipping Corporation • Dynagas LNG Partners LP • Dynacom Tankers Management Ltd. • Flott & Co. PC • Ifchor Galbraiths • MPC Container Ships • Republic of Cyprus, Shipping Deputy Ministry • CY Maritime Cyprus • Sea Traders S.A. • Seanergy Maritime • Tsavliris Salvage • United Maritime

ΧΟΡΗΓΟΣ SPEAKERS RECEPTION: Hill Dickinson

ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΩΙΝΟΥ: Castor Maritime • Toro

ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ: The Marshall Islands Registry

ΧΟΡΗΓΟΣ COFFEE: Dimello • Papadopoulos

ΧΟΡΗΓΟΣ WIFI: Franman

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Association of Banking and Financial Executives of Hellenic Shipping • With the Support of the Centre for Shipping, Trade and Finance – BAYES BUSINESS SCHOOL , CITY ST. GEORGE’S • BCA College • British Hellenic Chamber of Commerce – BHCC • Greek Shipping Co-operation Committee • Association Hellenique De Droit Maritime • Hellenic Chamber of Shipping • HELMEPA • Hellenic Society of Maritime Lawyers • Piraeus Chamber of Commerce & Industry • Greek Shipping -Shipbroking Companies Association • Hellenic Shipbrokers Association • International Association of the Dry Cargo Shipowners (INTERCARGO) •  (MSc) in International Shipping, Finance & Management – Athens University of Economics and Business • The International Propeller Club of the United States, Port of Piraeus • Piraeus Association of Maritime Arbitration • QMS Maritime Training Center • SEA-LNG

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ALTER EGO MEDIA • TO VIMA • OT – OIKONOMIKOS TAXIDROMOS

All About Shipping Co. UK • Athens – Macedonian News Agency • Business Events Callendar • Efoplistis Shipping Magazine • Efoplistesnews.gr • Εκδόσεις Κέρκυρα – ECONOMIA • Elnavi • The Japan Maritime Daily • KAIJI PRESS • Marine Circle • The Maritime Executive • Naftika Chronika • PIRAEUS365.GR • Robban Assafina • Shipping & Finance • Shipping International Monthly Review • Maritimes.gr • NAFS GROUP • Xinde Marine News • Worldoils.

