Το 16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, 2026. Το Συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με την DNV, το Nasdaq και το NYSE.

Και φέτος θα παρευρεθεί στην εκδήλωση η θεσμική ηγεσία της παγκόσμιας ναυτιλίας και συγκεκριμένα, οι επικεφαλής των τεσσάρων ναυτιλιακών διεθνών Οργανισμών: BIMCO, INTERCARGO, INTERTANKO, & International Chamber of Shipping, ανώτερη εκπρόσωπος από την Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, ο Υπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δημοσίων Έργων της Μάλτας,

ο Αναπληρωτής Βοηθός Υπουργός για Θέματα Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι επικεφαλής των μεγαλύτερων Νηογνωμόνων, υψηλόβαθμα στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, κορυφαίοι επενδυτές από την παγκόσμια αγορά.

Από τις μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές ισορροπίες και τα εξελισσόμενα δασμολογικά πλαίσια, έως την ενεργειακή ασφάλεια, τις ρυθμιστικές πιέσεις, τις αλλαγές στις παγκόσμιες εμπορικές διαδρομές και τις ευρύτερες οικονομικές δυνάμεις, ο ναυτιλιακός τομέας διαμορφώνεται από ένα ευρύ φάσμα ισχυρών παραγόντων. Μέσα σε αυτές τις εξελίξεις, ο ρόλος της ναυτιλίας ως συνδετικού ιστού της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας παραμένει όχι μόνο καθοριστικός αλλά και ολοένα πιο στρατηγικός.

Με προσέλευση που ξεπερνάει τα 1000 άτομα κάθε χρόνο, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν ένα Συνέδριο που θα τους προσφέρει ταυτόχρονα ενημέρωση, ευκαιρίες δικτύωσης με πολύ σημαντικούς παράγοντες της ναυτιλίας, καθώς και με σημαντικούς εκπροσώπους από τον Χρηματοοικονομικό χώρο, από Εμπορικές και Επενδυτικές τράπεζες και άλλους. Πρόκειται για ένα ολοήμερο Συνέδριο, το οποίο είναι γνωστό για τη μεγάλη συμμετοχή πλοιοκτητών, το πλούσιο πληροφοριακό του περιεχόμενο και τις εκτεταμένες ευκαιρίες μάρκετινγκ, δικτύωσης και επιχειρηματικής ανάπτυξης που προσφέρει.

Για την παρακολούθηση είναι απαραίτητη η εγγραφή στον σύνδεσμο :

https://capitallink.com/forums/16th-annual-capital-link-greek-shipping-forum/

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Οι επικεφαλής των τεσσάρων Ναυτιλιακών Διεθνών Οργανισμών

κ. Paul Pathy, President – BIMCO ; President & CEO – Fednav

President – ; President & CEO – κ. John Xylas , Chairman – INTERCARGO ; President & CEO – Ariston Navigation Corp. ; Member of the Board – Union of Greek Shipowners

, Chairman – ; President & CEO – ; Member of the Board – κ. Claes Berglund, Vice Chair – International Chamber of Shipping ; Senior Director – Stena

Vice Chair – ; Senior Director – κ. Rolf Westfal-Larsen Jr., Chairman – INTERTANKO; Chief Executive Officer – Westfal-Larsen

Ανώτατοι Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι

Υπουργός Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – E λληνική Δημοκρατία

Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Υφυπουργός Μαρίνα Χατζημανώλη, Υφυπουργός Ναυτιλίας – Κυπριακή Δημοκρατία

Υφυπουργός Ναυτιλίας – Minister Chris Bonett, Minister for Transport, Infrastructure and Public Works – Republic of Malta

Minister for Transport, Infrastructure and Public Works – DAS Marco M. Sylvester, Deputy Assistant Secretary for Transportation Affairs –S. Department of State

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ & ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΠΡΩΙΝΟ

Χορηγοί: Castor • TORO

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ – ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

κ. George Teriakidis, Regional Manager for Southeast Europe – DNV Maritime

κ. Νίκος Μπορνόζης, President – Capital Link, Inc.

NET ZERO DEBATE – REGULATIONS + ENERGY TRANSITION

Συντονιστής: Dr. John Kokarakis, M&O GMC / BSA Technical Director – Bureau Veritas

Ομιλητές:

κ. Mikki Koskinen, Μanaging Director – ESL Shipping Ltd. ; President – European Shipowners | ECSA

Μanaging Director – President κ . Alfonso Castillero, CEO – Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR)

CEO κ α . Fotini Ioannidou Director, DG for Mobility & Transport – European Commission

DG for Mobility & Transport – κα. Ioanna Procopiou, Managing Director – Prominence Maritime; President Designate – BIMCO; Member of the Board – Union of Greek Shipowners

KEYNOTE INDUSTRY LEADERSHIP ROUNDTABLE STEERING THE COURSE – DRIVING THE INDUSTRY FORWARD

Συντονιστής: κα. Anthi Miliou, Maritime Commercial Director – Lloyd’s Register

Ομιλητές:

κ. John Xylas, Chairman – INTERCARGO; President and CEO – Ariston Navigation Corp.; Member of the Board – Union of Greek Shipowners

Chairman – President and CEO – Member of the Board – κ. Paul Pathy, President– BIMCO

President– κ. Claes Berglund, Vice Chair International – Chamber of Shipping ; Senior Director – Stena

– – κ. Rolf Westfal-Larsen Jr., Chairman – INTERTANKO; Chief Executive Officer – Westfal-Larsen

BANK FINANCE PANEL

Συντονιστής: κ. Anthony Paizes, Partner, Head of Ship Finance, Greece – Hill Dickinson LLP

Ομιλητές:

κ. Vangelis Nomikos, Senior Director – ABN AMRO

Senior Director – κ. Yiannis Karamanolis, Chief of Shipping – Alpha Bank

Chief of Shipping κ. Christos Tsakonas, Global Head of Shipping – DNB

Global Head of Shipping – κ. Vassilios Maroulis, Managing Director, Global Industry Head, Shipping, Logistics & Offshore – Citi

Managing Director, Global Industry Head, Shipping, Logistics & Offshore – κ. Evan Cohen, Managing Director & Group Head of Maritime Finance – First Citizens Bank

ALTERNATIVE FINANCE PANEL

Συντονιστής: κ. Chris Vartzis, Partner, Head of Maritime Finance, Greece – Stephenson Harwood

Ομιλητές:

κ. Nicholas M. Petrakakos, Partner & Managing Director, Maritime & Offshore Investment Banking – Alantra

Partner & Managing Director, Maritime & Offshore Investment Banking – κ. George Fikaris, Managing Director – EnTrust Global

Managing Director κ. Eahan Shi, Executive Director, Shipping Finance Department – Bank of China Financial Leasing

Executive Director, Shipping Finance Department – κ. Sakis Voudris, Director Business Development – Neptune Maritime Leasing Ltd.

NAVIGATING THE DIGITAL HORIZON: TECHNOLOGY, AI & THE FUTURE OF SHIPPING

Συντονιστής: κα. Maria Kyratsoudi, Director, Business Development, Greece – ABS

Ομιλητές:

κ. Vassilis Mavrogiannis, Co-Founder, Chief Maritime Officer – Ask Chief

Co-Founder, Chief Maritime Officer κ. Yiannis Kourkoulis, Vice President and Board Member – Best Oasis Limited ; CEO – Armi Shipmanagement

Vice President and Board Member CEO κ. Mark O’Neil, President & CEO – Columbia Group ; President – InterManager (2020-2024)

President & CEO President κ. Konstantinos Stampedakis, Co-Founder & Managing Director – ERMA TECH GROUP

Co-Founder & Managing Director – κ. Ben Richardson, Chief Executive Officer – Sulnox

KEYNOTE MINISTERIAL ROUNDTABLE

Συντονιστής: κ. George M. Teriakidis, Regional Manager, Southeast Europe – DNV Maritime

Ομιλητές:

Υπουργός Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – E λληνική Δημοκρατία

Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Υφυπουργός Μαρίνα Χατζημανώλη, Υφυπουργός Ναυτιλίας – Κυπριακή Δημοκρατία

Υφυπουργός Ναυτιλίας – Minister Marina Hadjimanolis , Shipping Deputy Minister to the President – Republic of Cyprus

Shipping Deputy Minister to the President Minister Chris Bonett, Minister for Transport, Infrastructure and Public Works – Republic of Malta

Minister for Transport, Infrastructure and Public Works – DAS Marco M. Sylvester, Deputy Assistant Secretary for Transportation Affairs – U.S. Department of State

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ & ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Απονομή του “2026 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD” στον κ. Pantelis Eleftherios (Lou) Kollakis, Chairman – Chartworld Group of Companies

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ:

κ. George A. Tsavliris, Principal – Tsavliris Salvage Group

Principal κ. Adam Polemis, President – New Shipping Limited

ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

2026 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD

Στo επίσημο μεσημεριανό γεύμα του συνεδρίου θα λάβει χώρα η τελετή βράβευσης κατά την οποία θα απονεμηθεί το «2026 Capital Link Greek Shipping Leadership Award« στον κ. Παντελή Ελευθέριο (Λου) Κολλάκη, Chairman – Chartworld Group of Companies για την εξαιρετική του συμβολή στην Ελληνική και την παγκόσμια ναυτιλία.

Εισαγωγική Ομιλία θα πραγματοποιήσει ο κ. Γιώργος Α. Τσαβλίρης, Principal – Tsavliris Salvage Group και ο κ. Αδαμάντιος Πολέμης, President – New Shipping Limited.

Το «Capital Link Greek Shipping Leadership Award» στοχεύει στην αναγνώριση των «ηγετικών προσωπικοτήτων» της Ελληνικής Ναυτιλίας, των προσωπικοτήτων που μέσα από την καταξιωμένη μακρόχρονη πορεία τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάδειξη της Ελληνικής Ναυτιλίας στην ηγετική της θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το «Capital Link Greek Shipping Leadership Award» το 2013 απονεμήθηκε στον Captain Παναγιώτη Ν. Τσάκο, το 2014 στον κ. Περικλή Παναγόπουλο, το 2015 στον κ. Λάμπρο Βαρναβίδη, Vice Chairman of the Baltic Exchange, Trustee of the Lloyds Register Foundation and Managing Director and Global Head of Shipping RBS 1998, το 2016 στους κ.κ. Νικόλα, Γιώργο και Αντρέα Τσαβλίρη, Tsavliris Salvage Group, το 2017 στον Καθηγητή κ. Κώστα Θ. Γραμμένο, CBE DSc, Chairman C. Grammenos Centre of Shipping Trade & Finance – Bayes Business School, City, University of London, το 2018 στους κ.κ. Πάνο Λασκαρίδη Πρόεδρο, European Community Shipowners Associations; Διευθύνοντα Σύμβουλο, Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Company Ltd. και Αθανάσιο Λασκαρίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Lavinia Corporation, Lavinia Enterprises Limited and Laskaridis Shipping Company Ltd., το 2019 στον Captain Πάρη Δράγνη, Chairman & Founder – Goldenport Group, το 2020 στον κ. Γιώργο Προκοπίου, Founder, Dynacom Tankers Management, Sea Traders – Dynagas, το 2022 στον κ. Συμεών Παληό, Founder and Chairman, Diana Shipping, το 2023 στον κ. Θεμιστοκλή Βώκο, Founder Member, Honorary Chairman of Posidonia; Founder of Seatrade, το 2024 στην TEN LTD. –TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD.,& στον Δρ. Νίκο Π. Τσάκο, Founder & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TEN); Chairman – INTERTANKO (2014-2018), και το 2025 στον κ. Θανάση Μαρτίνο, Managing Director – Eastern Mediterranean Maritime Limited.

Χορηγός του Επίσημου Μεσημεριανού Γεύματος: The Marshall Islands Registry

SHIPPING: NAVIGATING THE INTERPLAY OF COMMERCE, GEOPOLITICS & REGULATIONS

Συντονιστής: κα. Dorothea Ioannou, Chief Executive Officer – American P&I Club

Ομιλήτριες:

κ . Michael Parker Chairman, Global Shipping, Logistics & Offshore – Citi

Global Shipping, Logistics & Offshore – κ. Richard Fulford-Smith, Founder – EDEN OCEAN LLC ; Co-Founder – Affinity Shipping

Founder Co-Founder κ . Peter G. Livanos, Chairman and a Member of the Board of Directors – GasLog Ltd.

Chairman and a Member of the Board of Directors Δρ. Anthony S. Papadimitriou, President – Onassis Foundation

THE INVESTOR VIEW ON SHIPPING: STRATEGIES ACROSS SECTORS & CYCLES

Συντονιστής: κ. Konstantinos Mexias, Partner, Assets & Structure Finance Group – Watson Farley & Williams

Ομιλητές:

κ. Bastian Hagebeuker, Partner – Blue Star Group ; Managing Director – Windward Offshore

Partner Managing Director κα . Sofia Kalomenides, Partner Europe Central Capital Markets Leader – EY

Partner Europe Central Capital Markets Leader κ. Felix Nölke, Managing Director – Maritime Investments – MPC Capital ; Managing Director – MPC OSE Offshore

Managing Director – Maritime Investments Managing Director κ. Alexis Atteslis, Co-Head of Europe & Partner – Oak Hill Advisors

GREECE AS EUROPE’S ENERGY GATEWAY: MARITIME POWER & TRANSATLANTIC SECURITY

Κύρια Εισαγωγική Ομιλία: κ. Joshua Huck, Deputy Chief of Mission – U.S. Embassy in Athens, Greece

Συντονιστής: κ. Morten Løvstad, Vice President Business Development, Global Business Director – DNV Maritime

Ομιλητές:

κ. Alexandros Exarchou, Chairman & CEO – AKTOR Group of Companies ; CEO – ATLANTIC SEE LNG TRADE

Chairman & CEO CEO κ. Frangiskos Kanellakis, Executive Director – Alpha Bulkers / Pantheon Tankers / Alpha Gas

Executive Director κ. George Prokopiou, Founder – Dynacom Tankers Management; Dynagas Ltd. (DLNG) / Sea Traders

Founder – Δρ. Nikolas P. Tsakos, Founder & CEO – TEN Ltd.; Chairman – INTERTANKO (2014-2018)

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ:

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ME: DNV

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ME: NASDAQ • NYSE

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: TEN LTD. – TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: ONASSIS GROUP – OLYMPIC SHIPPING AND MANAGEMENT S.A.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Columbia Group • EY

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: ABS • Bureau Veritas • DNB • First Citizens Bank • Hill Dickinson • Liberian Registry • Stephenson Hardwood • Watson Farley & Williams

ΧΟΡΗΓΟΙ: ABN AMRO • The American Club • ALANTRA • Alpha Bank • Ask Chief • Bank of China • Bestoasis • Citi • DORIAN LPG • Entrust Global • ERMA TECH GROUP • Lloyds Register • Neptune Maritime Leasing Ltd • SPM Shipping • Sulnox

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ: Chartworld Shipping Corporation • Dynagas LNG Partners LP • Dynacom Tankers Management Ltd. • Flott & Co. PC • Ifchor Galbraiths • MPC Container Ships • Republic of Cyprus, Shipping Deputy Ministry • CY Maritime Cyprus • Sea Traders S.A. • Seanergy Maritime • Tsavliris Salvage • United Maritime

ΧΟΡΗΓΟΣ SPEAKERS RECEPTION: Hill Dickinson

ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΩΙΝΟΥ: Castor Maritime • Toro

ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ: The Marshall Islands Registry

ΧΟΡΗΓΟΣ COFFEE: Dimello • Papadopoulos

ΧΟΡΗΓΟΣ WIFI: Franman

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Association of Banking and Financial Executives of Hellenic Shipping • With the Support of the Centre for Shipping, Trade and Finance – BAYES BUSINESS SCHOOL , CITY ST. GEORGE’S • BCA College • British Hellenic Chamber of Commerce – BHCC • Greek Shipping Co-operation Committee • Association Hellenique De Droit Maritime • Hellenic Chamber of Shipping • HELMEPA • Hellenic Society of Maritime Lawyers • Piraeus Chamber of Commerce & Industry • Greek Shipping -Shipbroking Companies Association • Hellenic Shipbrokers Association • International Association of the Dry Cargo Shipowners (INTERCARGO) • (MSc) in International Shipping, Finance & Management – Athens University of Economics and Business • The International Propeller Club of the United States, Port of Piraeus • Piraeus Association of Maritime Arbitration • QMS Maritime Training Center • SEA-LNG

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ALTER EGO MEDIA • TO VIMA • OT – OIKONOMIKOS TAXIDROMOS

All About Shipping Co. UK • Athens – Macedonian News Agency • Business Events Callendar • Efoplistis Shipping Magazine • Efoplistesnews.gr • Εκδόσεις Κέρκυρα – ECONOMIA • Elnavi • The Japan Maritime Daily • KAIJI PRESS • Marine Circle • The Maritime Executive • Naftika Chronika • PIRAEUS365.GR • Robban Assafina • Shipping & Finance • Shipping International Monthly Review • Maritimes.gr • NAFS GROUP • Xinde Marine News • Worldoils.