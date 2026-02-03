Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Έρχεται η πρώτη εκπομπή για το 2026
Το Αλ Τσαντίρι Νιουζ με τον Λάκη Λαζόπουλο επιστρέφει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21:00, στο MEGA.
- Πόσο αναγκαίο είναι το συνταγματικό «φρένο χρέους» – Η σύγκριση με τη Γερμανία
- Πορεία προς το Μαξίμου από τους οδηγούς ταξί – Προειδοποιούν με απεργία διαρκείας
- Πλημμύρες στον κάμπο του Κιλκίς: Πάνω από 10.000 στρέμματα κάτω από το νερό – Σε απόγνωση οι αγρότες
- Ιαπωνία: 30 νεκροί λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων – Ανάμεσά τους γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη στο χιόνι
Το Αλ Τσαντίρι Νιουζ με τον Λάκη Λαζόπουλο επιστρέφει με την πρώτη εκπομπή για το 2026, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21:00, στο MEGA.
Πόσοι άνθρωποι χωράνε, τελικά, μέσα σε ένα τσαντίρι; Σίγουρα κάθε λογής πολιτικοί που νιώθουν παντοδύναμοι μέσα στα συντρίμμια τους και αξιωματούχοι με βλέμμα που «κολυμπάει στην άγνοια». Αλλά και περσόνες της τηλεόρασης που πασχίζουν να μην εξαερωθούν, ακολουθώντας την ταχύτητα της «μικρότερης οθόνης» — αυτής που χωράει στην παλάμη μας και πλέον καθορίζει τον ρυθμό της ζωής μας.
Ο Λάκης Λαζόπουλος ισιώνει τους καθρέφτες της σάτιρας. Σε μια εποχή «αφύσικης νευρικότητας», το «Τσαντίρι» επιστρέφει για να προσφέρει την απαραίτητη αποσυμπίεση και τον χρήσιμο προβληματισμό, υπενθυμίζοντας πως η σάτιρα είναι ένα αρχαίο όχημα που πάντα βρίσκει τις ρόδες να κυλήσει.
Στη νέα εποχή, η τεχνητή νοημοσύνη συναντά τη φυσική – εκείνη του Λάκη – για ένα οπτικό αποτέλεσμα που θα μας κάνει να αναρωτιόμαστε τι είναι αληθινό και τι AI. Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» θα συνεχίσει και το 2026 να χαρίζει μουσικές αποδράσεις παρέα με αγαπημένους καλλιτέχνες, στιγμές ατόφιας επιθεώρησης από την πένα του Λάκη Λαζόπουλου και το ταλέντο των ηθοποιών που τον συνοδεύουν στη σκηνή.
Η σάτιρα ανανεώνει το σταθερό τηλεοπτικό της ραντεβού με το κοινό, στο MEGA. Νέο Αλ Τσαντίρι Νιουζ με τον Λάκη Λαζόπουλο, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21:00.
#tsantiri
