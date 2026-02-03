Στον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για τη δολοφονία δύο γυναικών στη Μενεμένη, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο 52χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τη 46χρονη και στη συνέχεια την πέταξαν στα σκουπίδια με τη βοήθεια ενός ακόμη άνδρα.

Ακόμα, κατηγορείται για μία ακόμη δολοφονία, που συνέβη στις 24 Ιουλίου του 2025. Σύμφωνα με τον άνδρα, η δεύτερη γυναίκα πέθανε από χρήση ναρκωτικών μέσα σε υπόγειο και την άφησαν εκεί.

Οι δύο γυναίκες είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενες, η πρώτη τον Σεπτέμβριο του 2024 και η δεύτερη το καλοκαίρι του 2025. Ύστερα από πολύμηνη παρακολούθηση, οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να οδηγηθούν στον 52χρονο.

Οι Αρχές μάλιστα έχουν αφήσει ανοιχτό τον φάκελο καθώς η έρευνα είναι σε εξέλιξη και για άλλες εξαφανίσεις που υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη και για άλλες σορούς που έχουν βρεθεί πλησίον του ΚΤΕΛ Μακεδονία.

Συγκεκριμένα, έχει ανοίξει ο φάκελος για την εξαφάνιση μιας ακόμη 27χρονης που έχει βρεθεί η σορός της κοντά στον Δενδροπόταμο.

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA:

Τα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση

Σύμφωνα με το thestival.gr, η κατάσταση της σορού που βρέθηκε στο υπόγειο χαρακτηριζόταν από εκτεταμένη αποσύνθεση. Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται στο κάταγμα του υοειδούς οστού, ένα εύρημα που, σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές εκτιμήσεις, συνδέεται συχνά με άσκηση πίεσης στον λαιμό.

Το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζεται είναι ότι η κάκωση προκλήθηκε από άτομο το οποίο βρισκόταν πίσω από το θύμα, πέρασε το χέρι γύρω από τον λαιμό της και άσκησε δύναμη με κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση πίεσης θεωρείται συμβατή τόσο με το κάταγμα του υοειδούς όσο και με την εξάρθρωση των αυχενικών σπονδύλων, που φέρεται να αποτέλεσε την άμεση αιτία θανάτου.

Παράλληλα, από τη νεκροψία προέκυψαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε εναλλαγές περιβάλλοντος της σορού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εικόνα αποσύνθεσης και ορισμένα ευρήματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το σώμα δεν παρέμεινε σε ένα και μόνο σημείο, αλλά μετακινήθηκε σε διαφορετικούς χώρους για άγνωστο χρονικό διάστημα. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται σε συνδυασμό με τον χρόνο θανάτου και θεωρείται κρίσιμο για την ανασύνθεση της χρονικής ακολουθίας των γεγονότων.