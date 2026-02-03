Μεταναστευτικό: Πού θα είναι η δομή για την προσωρινή φιλοξενία στο Ηράκλειο
Το υπουργείο εξετάζει και το σενάριο μόνιμης μονάδας υποδοχής μεταναστών παρά την σύσσωμη αντίδραση των τοπικών αρχών και φορέων
- Πολύ καλό βαθμό βάζει η ΚΕΔ στον Μακέλι για τη διαιτησία του στο ματς ΑΕΚ-Ολυμπιακός
- Έφοδος της γαλλικής αστυνομίας στο Χ – Ο Μασκ καλείται να καταθέσει για τα deepfake και το Ολοκαύτωμα
- Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση ο οπαδός του ΠΑΟΚ που νοσηλεύεται στη Ρουμανία – Πότε θα επιστρέψει στην Ελλάδα
- Γεραπετρίτης: Πιο κρίσιμο από ποτέ να υπερασπιστούμε την πολυμέρεια, να διαφυλάξουμε το διεθνές δίκαιο
Στα διοικητικά όρια του Δήμου Μαλεβιζίου φαίνεται ότι οριοθετείται ο ένας από τους δύο χώρους προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών που δρομολογεί το υπουργείο Μετανάστευσης στην Κρήτη.
Το ενδιαφέρον όμως της υπόθεσης είναι ότι στα πλάνα του υπουργείου εξετάζεται και το σενάριο της δημιουργίας μόνιμης μονάδας υποδοχής μεταναστών, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr έχει εντοπιστεί ένα συγκεκριμένο σημείο που οριοθετείται πέριξ της περιοχής του Αστριτσίου.
Πιο συγκεκριμένα όπως είναι γνωστό, με τροπολογία που προωθεί το αρμόδιο υπουργείο ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία δύο δομών προσωρινής φιλοξενίας όπου η μια από αυτές χωροθετείται στη δυτική Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά στην περιοχή της Αγιάς.
Η δημιουργία δεύτερης δομής στα ανατολικά
Παράλληλα όμως στο σχεδιασμό του υπουργείου είναι η δημιουργία και μιας δεύτερης δομής στην ανατολική Κρήτη όπου σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr πρόκειται για έκταση που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Μαλεβιζίου. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, το ενδιαφέρον του υπουργείου εστιάζει στο βιοτεχνικό πάρκο της Τυλίσου και στην αξιοποίηση μεγάλης εγκαταλελειμμένης βιοτεχνικής μονάδας που δε χρησιμοποιείται.
Ωστόσο αυτό που έχει ενδιαφέρον, είναι ότι στις σκέψεις του υπουργείου παραμένει ο σχεδιασμός για μια μόνιμη δομή φιλοξενίας στην Κρήτη, σενάριο που έχει κατηγορηματικά απορρίψει η σύσσωμη η αυτοδιοίκηση του νησιού.
Πιο συγκεκριμένα πληροφορίες αναφέρουν ότι στο μικροσκόπιο του υπουργείου βρίσκεται περιοχή στην ευρύτερη περιοχή του Αστριτσίου που εξετάζεται ενδελεχώς κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί και επισήμως από τον ίδιο τον υπουργό στη συζήτηση που θα ακολουθήσει στη Βουλή.
Όπως είναι γνωστό ο υπουργός κ. Πλεύρης, αναφερόμενος στο θέμα των προσωρινών δομών έχει τονίσει ότι «αυτήν τη στιγμή, για να γίνει μια δομή χρειάζεται Προεδρικό Διάταγμα, επειδή όμως η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος είναι μια διαδικασία που καθυστερεί, η σύσταση δομών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα μπορεί να γίνεται με υπουργική απόφαση».
Σύμφωνα με τον ίδιο στις προσωρινές δομές, «θα είναι δυνατό να γίνεται η διαδικασία της αρχικής φιλοξενίας, ο διαχωρισμός των ατόμων και όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ θα ακολουθούν τη διαδικασία της παροχής ασύλου αλλά και της μεταφοράς τους. Όσοι έχουν μη προσφυγικό προφίλ, κατά τις διατάξεις του νέου νόμου που θα εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο, θα οδηγούνται σε χώρους κράτησης ώστε, όταν απορριφθεί το άσυλό τους, να ακολουθείται και η διαδικασία της επιστροφής τους».
- Μεταναστευτικό: Πού θα είναι η δομή για την προσωρινή φιλοξενία στο Ηράκλειο
- Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
- Τζέικ Φίσερ: «Ο Αντετοκούνμπο προς το παρόν μένει στους Μπακς, θα δούμε τι θα γίνει…» (pic)
- Επιστολή αποκαλύπτει πόσα πλήρωσε -και τι όφειλε- ο Φράνκο για πίνακα του Γκόγια που ήθελε να χαρίσει στον Χίτλερ
- Ποιος είναι ο 54χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Ροδόπη για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία
- Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών: Στο Top 5 των τουριστικών προορισμών η Αθήνα
- Καλαματιανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δίνει λευκή επιταγή σε μια κυβέρνηση που παραβιάζει συνεχώς το Σύνταγμα
- Πολύ καλό βαθμό βάζει η ΚΕΔ στον Μακέλι για τη διαιτησία του στο ματς ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις