Σημαντική είδηση:
03.02.2026 | 13:10
Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη Βούλα – Έφερε τραύματα στο λαιμό
Επίδομα έως 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση – Οι δικαιούχοι
Οικονομία 03 Φεβρουαρίου 2026, 12:34

Επίδομα έως 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση – Οι δικαιούχοι

Ποιες περιοχές αφορά το επίδομα για μετεγκατάσταση – Τα ποσά που δοθούν στους δικαιούχους

Σύνταξη
Spotlight

Περισσότεροι δικαιούχοι και περισσότερες περιοχές «μπαίνουν» στο πρόγραμμα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την μετεγκατάσταση πολιτών, με οικονομική ενίσχυση που φτάνει ακόμα και τις 10.000 ευρώ.

Στόχος του προγράμματος είναι να τονωθεί η τοπική κοινωνία και να κατοικηθούν ξανά περιοχές που είναι είτε ορεινές, είτε σε απομακρυσμένες ζώνες ή στα σύνορα.

Οι περιοχές για μετεγκατάσταση

Το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση» ξεκίνησε πιλοτικά μόνο για τον Έβρο και στόχο είχε να αντιμετωπίσει τη δημογραφική συρρίκνωση της περιοχής.

Έως σήμερα το πρόγραμμα αφορούσε μόνο τους παρακάτω δήμους του Έβρου:

  • Τον δήμο Σουφλίου (Δημοτικές ενότητες Ορφέα, Σουφλίου, Τυχερού)
  • Τον δήμο Διδυμοτείχου (Δημοτικές ενότητες Διδυμότειχου, Μεταξάδων)
  • Τον δήμο Ορεστιάδας (Δημοτικές ενότητες Ορεστιάδας, Βύσσας, Τριγώνου, Κυπρίνου)

Σύμφωνα με πληροφορίες στο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν οι εξής περιφερειακές ενότητες: Η Καστοριά, η Φλώρινα, το Κιλκις, οι Σέρρες,  η Πέλλα και η Δράμα.

Οι δικαιούχοι

Ως δικαιούχοι – ωφελούμενες μονάδες της οικονομικής ενίσχυσης, ορίζονταν έως τώρα οι ακόλουθες κατηγορίες:

  • μονοπρόσωπα νοικοκυριά, που αποτελούνται από ενήλικα Έλληνα πολίτη που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή σε διάσταση, υποβάλει ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως είκοσι πέντε (25) ετών που φοιτούν σε δομές εκπαίδευσης οποιασδήποτε βαθμίδας στους δήμους μετεγκατάστασης
  • πολυπρόσωπα νοικοκυριά, που αποτελούνται από φυσικά πρόσωπα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη και απαρτίζονται είτε από (1) άτομο που υποβάλλει φορολογική δήλωση και ένα (1) ή περισσότερα τέκνα είτε από έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς τέκνα, που υποβάλλει φορολογική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών είναι μέλος του νοικοκυριού, ενήλικας Έλληνας πολίτης που υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση.

Τα ποσά για μετεγκατάσταση

Το ποσό του επιδόματος ενοποιείται και διαμορφώνεται ενιαία στα 10.000 ευρώ για όλους τους δικαιούχους του προγράμματος ανεξαρτήτως μεγέθους οικισμού, δηλαδή εάν έχει πάνω από 500 κατοίκους ή κάτω από τον αριθμό αυτόν.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει μέσα στον Μάρτιο

Μέχρι σήμερα στους δικαιούχους του προγράμματος δίνονταν επίδομα:

  • 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση σε οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και συγκεκριμένα στους δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας με πληθυσμό έως 500 κατοίκους
  • 6.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση σε οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και συγκεκριμένα στους δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων.

Το ποσό των 10.000 ευρώ θα καταβληθεί χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και πιθανόν σε δύο δόσεις.

Πώς θα κάνετε αίτηση

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει μέσα στον Μάρτιο στο https://relocation.vouchers.gov.gr/home.

Για να μπείτε στην πλατφόρμα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και στη συνέχεια:

  • Καταχωρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
  • Το IBAN
  • Την οικογενειακή σας κατάσταση
  • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Πηγή: OT

Κτηματολόγιο: Από τις «υπερηχητικές» ταχύτητες στον… καρβουνιάρη
Οικονομία 03.02.26

Κτηματολόγιο: Από τις «υπερηχητικές» ταχύτητες στον… καρβουνιάρη

Γιατί μπλοκάρουν οι μεταγραφές - Σε συστήματα της δεκαετίας του 2000 «τρέχει» η βάση δεδομένων ακινήτων - Επικίνδυνα απαρχαιωμένα το κύριο και το εφεδρικό κέντρο δεδομένων

Προκόπης Γιόγιακας
Μαζί και μόνοι στη δουλειά: Πώς η εργασιακή μοναξιά είναι ο «σιωπηλός δολοφόνος» της παραγωγικότητας
Διεθνείς έρευνες 03.02.26

Μαζί και μόνοι στη δουλειά: Πώς η εργασιακή μοναξιά είναι ο «σιωπηλός δολοφόνος» της παραγωγικότητας

«Η μοναξιά καταστρέφει τους χώρους εργασίας και σκοτώνει την παραγωγικότητα» λένε διεθνείς αναλύσεις. Στην Ελλάδα πάντως οι εργαζόμενοι νιώθουν κυρίως άγχος, θυμό και κούραση, παρά μοναξιά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν τους δασμούς 25% για αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν τους δασμούς 25% για αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ΗΠΑ θα αντικαταστήσουν την Ρωσία ως κύριος προμηθευτής πετρελαίου και η Ινδία θα αγοράσει αμερικανικά προϊόντα συνολικής αξίας μισού τρις δολαρίων σε πέντε χρόνια.

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Ο ανθρώπινος παράγοντας στην εποχή της αυτοματοποίησης
Οι μεγάλες αλλαγές 02.02.26

Οι νέοι κανόνες στην αγορά εργασίας - Η δύναμη του ανθρώπου στην εποχή της αυτοματοποίησης

Σε μια περίοδο ταχύτατης υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνη, της αυτοματοποίησης και έντονων δημογραφικών αλλαγών, το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ανεργία «μονοψήφια», φτώχεια διψήφια: Τι κρύβεται πίσω από την ψαλίδα στα ποσοστά ανεργίας ΔΥΠΑ-ΕΛΣΤΑΤ
Ανάλυση ΠΑΝΣΥΠΟ 02.02.26

Ανεργία «μονοψήφια», φτώχεια διψήφια: Τι κρύβεται πίσω από την ψαλίδα στα ποσοστά ανεργίας ΔΥΠΑ-ΕΛΣΤΑΤ

Η ανεργία σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ έχει μειωθεί στο 8,2%. Όμως οι άνεργοι σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ είναι διπλάσιοι. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων του πρώην ΟΑΕΔ (ΠΑΝΣΥΠΟ), φωτίζει τις αιτίες της ψαλίδας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
