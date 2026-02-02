Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 16 νεκροί από το κρύο – Σφοδρό κύμα ψύχους πλήττει την πόλη

Η Νέα Υόρκη μετρά τουλάχιστον 13 νεκρούς, στον θάνατο «των οποίων η υποθερμία έπαιξε ρόλο», ενώ ακόμη τρεις άνθρωποι πέθαναν. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν χρήστες ναρκωτικών, αλλά ελέγχονται οι συνθήκες του θανάτου τους αν συνδέονται με το κρύο.

Είναι η 11η ημέρα ενός σφοδρού κύματος ψύχους που πλήττει την αμερικανική μεγαλούπολη, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, δήλωσε:

«Σήμερα το πρωί, δεκαέξι από τους Νεοϋορκέζους συμπολίτες μας πέθαναν ενώ βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος σφοδρού ψύχους. Σε 13 από αυτές τις περιπτώσεις, τα πρώτα συμπεράσματα δείχνουν ότι η υποθερμία έπαιξε έναν ρόλο».

Είπε επίσης ότι οι άλλες τρεις περιπτώσεις «φαίνεται να οφείλονται σε υπερβολική δόση» ναρκωτικών, αλλά ερευνώνται.

Mayor Mamdani confirms sixteen deaths during dangerously cold weather in NYC https://t.co/pQ0L9i5Yzz pic.twitter.com/zHAPfvu95u — New York Post (@nypost) February 2, 2026

Δεν ήταν άστεγοι

Κανένα από αυτά τα άτομα δεν έμενε στον δρόμο τη στιγμή του θανάτου του, συμπλήρωσε ο δήμαρχος. Επισήμανε ότι ορισμένοι είχαν επικοινωνήσει κατά το παρελθόν με τις υπηρεσίες έκτακτης φιλοξενίας.

Η Νέα Υόρκη, η μεγαλούπολη των βορειοανατολικών ΗΠΑ, «θα μπορούσε να ζει αυτήν τη στιγμή τη μακρότερη συνεχή περίοδο θερμοκρασιών υπό το μηδέν σε όλη την ιστορία της πόλης μας», συμπλήρωσε ο δήμαρχος Μαμντάνι.

.@NYCMayor Mamdani says there have now been 16 deaths from the frigid weather and 13 were due to hypothermia with three overdoses. pic.twitter.com/noLKo7Kv2i — @jeffcmays.bsky.social (@JeffCMays) February 2, 2026



Για να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση, η δημοτική αρχή κινητοποίησε έναν στόλο 20 οχημάτων με προσωπικό υγείας, όπως και έκτακτα κέντρα θέρμανσης.

Δεκάδες θάνατοι κάθε χρόνο

Το διάστημα μεταξύ 2005 και 2021, η Νέα Υόρκη κατέγραφε μεταξύ 9 και 27 θανάτους τον χρόνο, που συνδέονταν με το κρύο, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Αυτός ο αριθμός αυξήθηκε σε 34 το 2021 και σε 54 και 2022.

Σύμφωνα με τον οικονομικό ελεγκτή της πόλης, Μαρκ Λεβίν, είναι «δεκάδες χιλιάδες» τον αριθμό οι Νεοϋορκέζοι χωρίς σταθερή κατοικία. «Ιδίως οικογένειες με παιδιά», είπε. «Σχεδόν το 95% διαμένει σε δημοτικά καταφύγια», επισήμανε.

Τον Αύγουστο του 2021, αυτά τα καταφύγια φιλοξενούσαν 44.586 ανθρώπους, «ήτοι τον μικρότερο πληθυσμό σε καθημερινή βάση για σχεδόν 10 χρόνια», διευκρίνισε.

Αυτός ο αριθμός αυξήθηκε από 22.955 στους 62.679 ανθρώπους μεταξύ Ιανουαρίου του 2000 και Ιανουαρίου του 2020. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει το πρόβλημα στέγασης στη Νέα Υόρκη, λόγω κόστους και έλλειψης κατοικιών.