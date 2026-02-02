Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 16 νεκροί από το κρύο – Σφοδρό κύμα ψύχους πλήττει την πόλη
Σύμφωνα με τον δήμαρχο, Ζόχραν Μαμντάνι, οι 13 θάνατοι οφείλονται σε υποθερμία. Κανένας από τους νεκρούς δεν ήταν άστεγος. Η Νέα Υόρκη έχει τη μεγαλύτερη σε διάρκεια περίοδο θερμοκρασιών υπό το μηδέν.
- Έλεγχοι της Τροχαίας: Τα έγγραφα που πρέπει να έχει μαζί του ο οδηγός
- Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
- Η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού περνάει σε νέα εποχή
- Δύο προσωρινές δομές μεταναστών στην Κρήτη - Ανοιχτό το ενδεχόμενο και μόνιμης δομής
Η Νέα Υόρκη μετρά τουλάχιστον 13 νεκρούς, στον θάνατο «των οποίων η υποθερμία έπαιξε ρόλο», ενώ ακόμη τρεις άνθρωποι πέθαναν. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν χρήστες ναρκωτικών, αλλά ελέγχονται οι συνθήκες του θανάτου τους αν συνδέονται με το κρύο.
Είναι η 11η ημέρα ενός σφοδρού κύματος ψύχους που πλήττει την αμερικανική μεγαλούπολη, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι.
Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, δήλωσε:
«Σήμερα το πρωί, δεκαέξι από τους Νεοϋορκέζους συμπολίτες μας πέθαναν ενώ βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος σφοδρού ψύχους. Σε 13 από αυτές τις περιπτώσεις, τα πρώτα συμπεράσματα δείχνουν ότι η υποθερμία έπαιξε έναν ρόλο».
Είπε επίσης ότι οι άλλες τρεις περιπτώσεις «φαίνεται να οφείλονται σε υπερβολική δόση» ναρκωτικών, αλλά ερευνώνται.
Mayor Mamdani confirms sixteen deaths during dangerously cold weather in NYC https://t.co/pQ0L9i5Yzz pic.twitter.com/zHAPfvu95u
— New York Post (@nypost) February 2, 2026
Δεν ήταν άστεγοι
Κανένα από αυτά τα άτομα δεν έμενε στον δρόμο τη στιγμή του θανάτου του, συμπλήρωσε ο δήμαρχος. Επισήμανε ότι ορισμένοι είχαν επικοινωνήσει κατά το παρελθόν με τις υπηρεσίες έκτακτης φιλοξενίας.
Η Νέα Υόρκη, η μεγαλούπολη των βορειοανατολικών ΗΠΑ, «θα μπορούσε να ζει αυτήν τη στιγμή τη μακρότερη συνεχή περίοδο θερμοκρασιών υπό το μηδέν σε όλη την ιστορία της πόλης μας», συμπλήρωσε ο δήμαρχος Μαμντάνι.
.@NYCMayor Mamdani says there have now been 16 deaths from the frigid weather and 13 were due to hypothermia with three overdoses. pic.twitter.com/noLKo7Kv2i
— @jeffcmays.bsky.social (@JeffCMays) February 2, 2026
Για να αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση, η δημοτική αρχή κινητοποίησε έναν στόλο 20 οχημάτων με προσωπικό υγείας, όπως και έκτακτα κέντρα θέρμανσης.
Δεκάδες θάνατοι κάθε χρόνο
Το διάστημα μεταξύ 2005 και 2021, η Νέα Υόρκη κατέγραφε μεταξύ 9 και 27 θανάτους τον χρόνο, που συνδέονταν με το κρύο, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Αυτός ο αριθμός αυξήθηκε σε 34 το 2021 και σε 54 και 2022.
Σύμφωνα με τον οικονομικό ελεγκτή της πόλης, Μαρκ Λεβίν, είναι «δεκάδες χιλιάδες» τον αριθμό οι Νεοϋορκέζοι χωρίς σταθερή κατοικία. «Ιδίως οικογένειες με παιδιά», είπε. «Σχεδόν το 95% διαμένει σε δημοτικά καταφύγια», επισήμανε.
Τον Αύγουστο του 2021, αυτά τα καταφύγια φιλοξενούσαν 44.586 ανθρώπους, «ήτοι τον μικρότερο πληθυσμό σε καθημερινή βάση για σχεδόν 10 χρόνια», διευκρίνισε.
Αυτός ο αριθμός αυξήθηκε από 22.955 στους 62.679 ανθρώπους μεταξύ Ιανουαρίου του 2000 και Ιανουαρίου του 2020. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει το πρόβλημα στέγασης στη Νέα Υόρκη, λόγω κόστους και έλλειψης κατοικιών.
- Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 16 νεκροί από το κρύο – Σφοδρό κύμα ψύχους πλήττει την πόλη
- Κυρ. Μητσοτάκης: Πρώτα «καρφώνει» την αντιπολίτευση και μετά ζητά συναίνεση για τη συνταγματική αναθεώρηση
- Αγορά εργασίας: Ο ανθρώπινος παράγοντας στην εποχή της αυτοματοποίησης
- Η ανάρτηση «βόμβα» Καραχάλιου που «συνδέει» Καρυστιανού – Παύλο Ντε Γκρες
- Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου
- Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε την πτήση για Φρανκφούρτη – Πρόσωπο «κλειδί» μια γυναίκα από τη Γερμανία
- Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του να κερδίσει Όσκαρ, ενώ ο κόσμος καίγεται
- Μετά από μήνες αβεβαιότητας, η Γαλλία εγκρίνει τον προϋπολογισμό για το 2026
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις