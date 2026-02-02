newspaper
Σημαντική είδηση:
02.02.2026 | 20:18
Καραμπόλα στον Κηφισό: Ουρές χιλιομέτρων και καθυστερήσεις στους δρόμους της Αττικής
Μετά από μήνες αβεβαιότητας, η Γαλλία εγκρίνει τον προϋπολογισμό για το 2026
Κόσμος 02 Φεβρουαρίου 2026, 22:31

Μετά από μήνες αβεβαιότητας, η Γαλλία εγκρίνει τον προϋπολογισμό για το 2026

Μετά από αρκετούς μήνες αδιεξόδου στη Γαλλία, ο πολυαναμενόμενος κρατικός προϋπολογισμός για το 2026 τελικά εγκρίθηκε.

Spotlight

Μετά από μήνες πολιτικής αδιεξόδου, ο κρατικός προϋπολογισμός για τη Γαλλία του 2026 εγκρίθηκε οριστικά το βράδυ της Δευτέρας, μετά την απόρριψη δύο προτάσεων μομφής στο κοινοβούλιο.

Οι προτάσεις υποβλήθηκαν ως απάντηση στην απόφαση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί την Παρασκευή να επικαλεστεί το άρθρο 49.3 του συντάγματος, το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση να ψηφίζει νόμους χωρίς την ψήφο των βουλευτών.

Η μία πρόταση κατατέθηκε από το ακροδεξιό Εθνικό Ράλι, η άλλη από τα αριστερά κόμματα, εξαιρουμένων των Σοσιαλιστών.

Καθώς και οι δύο απορρίφθηκαν, ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε αυτόματα, σύμφωνα με το euronews.

Η ψηφοφορία σηματοδοτεί το τελευταίο κεφάλαιο μιας μακράς και ταραχώδους διαδικασίας που ανέδειξε τις βαθιές διαιρέσεις στο κατακερματισμένο κοινοβούλιο της Γαλλίας.

Σε μήνυμα που δημοσίευσε στο X, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί εξέφρασε την ανακούφισή του που η Γαλλία «επιτέλους» έχει προϋπολογισμό.

Διευκρίνισε ότι το κείμενο αυτό «δεν είναι κείμενο της κυβέρνησης», αλλά «αποτέλεσμα κοινοβουλευτικού συμβιβασμού, που ενσωματώνει τροπολογίες από όλες τις ομάδες», προσθέτοντας ότι υποβάλλει τον προϋπολογισμό στο Συνταγματικό Συμβούλιο για να διασφαλίσει ότι συμμορφώνεται με το Σύνταγμα της χώρας.

Από τις πρόωρες εκλογές του 2024 που οδήγησαν σε αδιέξοδο στο κοινοβούλιο, οι νομοθέτες έχουν επανειλημμένα αποτύχει να καταλήξουν σε συμβιβασμό σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της επιδείνωσης των δημόσιων οικονομικών της χώρας. Η καταστροφή του προϋπολογισμού είχε ήδη κοστίσει τη θέση τους σε δύο από τους προκατόχους του Λεκορνί.

Χωρίς σταθερή πλειοψηφία, ο Λεκορνί τελικά επέλεξε να επιβάλει το νομοσχέδιο χωρίς ψηφοφορία.

Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζήτησης τη Δευτέρα, οι εντάσεις ήταν έντονες.

Ο πρωθυπουργός Λεκορνί κατηγόρησε τμήματα της αντιπολίτευσης ότι δημιουργούν «μόνιμη αναταραχή», υποστηρίζοντας ότι η παρεμπόδιση των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό σε μια τέτοια στιγμή είναι ανεύθυνη.

Το ακροδεξιό Εθνικό Ράλι, εν τω μεταξύ, καταδίκασε αυτό που αποκάλεσε «προϋπολογισμό τιμωρίας και στέρησης», προτρέποντας τους βουλευτές να ψηφίσουν για την ανατροπή της κυβέρνησης.

Μια οθόνη δείχνει το αποτέλεσμα της δεύτερης ψηφοφορίας για την πρόταση μομφής κατά της γαλλικής κυβέρνησης στην Εθνοσυνέλευση στο Παρίσι, Γαλλία, 2 Φεβρουαρίου 2026.

Διαχωρισμοί στο κυβερνητικό στρατόπεδο

Ο προϋπολογισμός δεν έπεισε όλους τους συμμάχους της κυβέρνησης. Αρκετοί βουλευτές του κέντρου και της δεξιάς αμφισβήτησαν ανοιχτά το αν ο στόχος της μείωσης του δημόσιου ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ το 2026 — από 5,4% το 2025 — είναι ρεαλιστικός.

Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης, οι επιχειρήσεις θα επιβαρυνθούν με αρκετές αυξήσεις φόρων, συμπεριλαμβανομένου ενός επιπλέον φόρου επί των κερδών των μεγάλων εταιρειών, ο οποίος αναμένεται να αποφέρει περισσότερα από 7 δισ. ευρώ. Το κρατικό έλλειμμα προβλέπεται να ανέλθει σε περίπου 132 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με πέρυσι.

Η Ανιές Πανιέ-Ρουνασέρ, βουλευτής από το στρατόπεδο του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός «δεν προετοιμάζει το μέλλον» και προειδοποίησε ότι η αύξηση των φόρων θα μπορούσε να βλάψει την οικονομική δραστηριότητα.

Υποστήριξε ότι ορισμένες εταιρείες έχουν ήδη παγώσει τις προσλήψεις, περιμένοντας να ξεκαθαρίσει η κατάσταση σχετικά με τα νέα δημοσιονομικά μέτρα.

Διχασμένη αριστερά, οι Σοσιαλιστές κρατούν την ισορροπία

Στην αριστερά, οι διαιρέσεις παραμένουν έντονες. Η ακροαριστερή France Unbowed (LFI) και οι Πράσινοι πίεσαν σκληρά το Σοσιαλιστικό Κόμμα να υποστηρίξει την πρόταση μομφής.

Ωστόσο, οι Σοσιαλιστές κατέστησαν σαφές ότι δεν θα υποστηρίξουν τις προτάσεις, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την επιβίωση της κυβέρνησης. Σε αντάλλαγμα, εξασφάλισαν αρκετές παραχωρήσεις, με πιο συμβολική την αναστολή της εξαιρετικά αντιδημοφιλούς μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, η οποία θα αύξανε την ηλικία συνταξιοδότησης από 62 σε 64 έτη.

Το μέτρο έχει αναβληθεί μέχρι μετά τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Ο συντονιστής της LFI, Μανουέλ Μπομπάρτ, χαρακτήρισε τις παραχωρήσεις που κέρδισαν οι Σοσιαλιστές ως άσκοπες, ενώ η βουλευτής των Πρασίνων, Σαντρίν Ρουσό, τους υπενθύμισε ότι παραμένουν στην αντιπολίτευση.

Η Γαλλία δέχεται αυξανόμενη πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας να περιορίσει το χρέος της, καθιστώντας την δημοσιονομική πειθαρχία πολιτική προτεραιότητα.

World
ΗΠΑ: Έχει φτάσει ο Τραμπ στο «αποκορύφωμα των δασμών»;

ΗΠΑ: Έχει φτάσει ο Τραμπ στο «αποκορύφωμα των δασμών»;

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
inTown
Παλαιστίνη: Ο πρόεδρος Αμπάς προκηρύσσει τις πρώτες εκλογές του κοινοβουλίου της ΟΑΠ
1η Νοεμβρίου 2026 02.02.26

Παλαιστίνη: Ο πρόεδρος Αμπάς προκηρύσσει τις πρώτες εκλογές του κοινοβουλίου της ΟΑΠ

Ο Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι οι «εκλογές θα διεξαχθούν παντού όπου αυτό θα είναι δυνατόν, εντός και εκτός Παλαιστίνης, για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του παλαιστινιακού λαού».

Σύνταξη
Η Ρωσία προειδοποιεί πως οι ξένες δυνάμεις στην Ουκρανία αποτελούν νόμιμους στόχους – «Φρένο» στη Γερμανία
Κόσμος 02.02.26

Η Ρωσία προειδοποιεί πως οι ξένες δυνάμεις στην Ουκρανία αποτελούν νόμιμους στόχους – «Φρένο» στη Γερμανία

Η Ρωσία προέβη σε δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες κάθε ανάπτυξη ξένων στρατιωτικών δυνάμεων ή υποδομή στην Ουκρανία, αποτελούν νόμιμο στόχο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σκάνδαλο στη Βρετανία από τα έγγραφα Έπσταϊν – Ο πρώην πρεσβευτής Μάντελσον του έστειλε κυβερνητικό έγγραφο
Ξεκινά έρευνα 02.02.26 Upd: 22:18

Σκάνδαλο στη Βρετανία από τα έγγραφα Έπσταϊν – Ο πρώην πρεσβευτής Μάντελσον του έστειλε κυβερνητικό έγγραφο

«Πλήρη έρευνα» της σχέσης του Έπσταϊν με τον Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρέσβη και υπουργό, ζητά ο Κιρ Στάρμερ. Ο Μάντελσον ζητουσε από τον Έπσταϊν «να βοηθήσει να ταρακουνήσει» λίγο έναν υπουργό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μπάρακ για S-400 και Τουρκία: Σε έξι μήνες θα έχει λυθεί το ζήτημα – Τι είπε για τα F35
Κόσμος 02.02.26

Μπάρακ για S-400 και Τουρκία: Σε έξι μήνες θα έχει λυθεί το ζήτημα – Τι είπε για τα F35

Ο αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ υποστήριξε ότι «όταν εμείς δεν πουλάμε μαχητικά στην Άγκυρα, εκείνοι πάνε και αγοράζουν τα Eurojet» και εκτίμησε ότι σε έξι μήνες θα έχουν λυθεί τα ζητήματα που προκάλεσε η αγορά των S-400.

Σύνταξη
Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή για το πυρηνικό πρόγραμμα – Πιθανή η συνάντηση Γουίτκοφ-Αραγτσί στην Τουρκία
Axios 02.02.26

Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν την Παρασκευή για το πυρηνικό πρόγραμμα – Πιθανή η συνάντηση Γουίτκοφ-Αραγτσί στην Τουρκία

Πιθανή συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν θα συζητήσουν στην Κωνσταντινούπολη ο Αμερικανός απεσταλμένος και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Παραμένει η στρατιωτική προετοιμασία.

Σύνταξη
Νέο καμπανάκι Ντράγκι: Η ΕΕ πρέπει να γίνει μια «γνήσια ομοσπονδία» για να αποφύγει την παρακμή
Νέα παγκόσμια τάξη 02.02.26

Νέο καμπανάκι Ντράγκι: Η ΕΕ πρέπει να γίνει μια «γνήσια ομοσπονδία» για να αποφύγει την παρακμή

Η Ευρώπη κινδυνεύει να «υποταχθεί, να διαιρεθεί και να αποβιομηχανιστεί», επισήμανε για μια ακόμη φορά ο πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι. Και κάλεσε την ΕΕ να γίνει «γνήσια ομοσπονδία».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου συνελήφθη ξανά, λίγο πριν δικαστεί για βιασμό
Υποτροπίασε 02.02.26

Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας του θρόνου συνελήφθη ξανά, λίγο πριν δικαστεί για βιασμό

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της συζύγου του διαδόχου της Νορβηγίας, συνελήφθη με κατηγορίες για επίθεση, απειλές με μαχαίρι και παραβίαση περιοριστικών όρων. Την Τρίτη δικάζεται για βιασμούς.

Σύνταξη
War Watch: Η αποτυχία του διεθνούς δικαίου μπροστά στη σύγχρονη βαρβαρότητα του πολέμου
Έκθεση 02.02.26

War Watch: Η αποτυχία του διεθνούς δικαίου μπροστά στη σύγχρονη βαρβαρότητα του πολέμου

Έκθεση που καλύπτει 23 συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι περισσότεροι από 100.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί, καθώς τα εγκλήματα πολέμου είναι εκτός ελέγχου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παλαιστίνη: Ο πρόεδρος Αμπάς προκηρύσσει τις πρώτες εκλογές του κοινοβουλίου της ΟΑΠ
1η Νοεμβρίου 2026 02.02.26

Παλαιστίνη: Ο πρόεδρος Αμπάς προκηρύσσει τις πρώτες εκλογές του κοινοβουλίου της ΟΑΠ

Ο Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι οι «εκλογές θα διεξαχθούν παντού όπου αυτό θα είναι δυνατόν, εντός και εκτός Παλαιστίνης, για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του παλαιστινιακού λαού».

Σύνταξη
Υπόθεση Πολάνσκι: Τη βίασε όταν ήταν 13 ετών, τώρα η Σαμάνθα Γκάιμερ λέει τη δική της ιστορία
«Κάθαρση» 02.02.26

Υπόθεση Πολάνσκι: Τη βίασε όταν ήταν 13 ετών, τώρα η Σαμάνθα Γκάιμερ λέει τη δική της ιστορία

Μια νέα ταινία βασισμένη στο πολύκροτο βιβλίο της Σαμάνθα Γκάιμερ φέρνει το πολύκροτο σκάνδαλο ξανά στην επικαιρότητα και αναδεικνύει περισσότερα layers από τα προφανή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ρωσία προειδοποιεί πως οι ξένες δυνάμεις στην Ουκρανία αποτελούν νόμιμους στόχους – «Φρένο» στη Γερμανία
Κόσμος 02.02.26

Η Ρωσία προειδοποιεί πως οι ξένες δυνάμεις στην Ουκρανία αποτελούν νόμιμους στόχους – «Φρένο» στη Γερμανία

Η Ρωσία προέβη σε δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες κάθε ανάπτυξη ξένων στρατιωτικών δυνάμεων ή υποδομή στην Ουκρανία, αποτελούν νόμιμο στόχο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ερώτηση στη Κομισιόν μετά την ανάδειξη του in για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι από ακραίες θερμοκρασίες
Μετά την ανάδειξη από το in 02.02.26

Ερώτηση Αρβανίτη στη Κομισιόν για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι από ακραίες θερμοκρασίες

Η αυξανόμενη ζέστη λόγω κλιματικής αλλαγής ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων με τον αντιπρόεδρο της Αριστεράς (LEFT) Κώστα Αρβανίτη να καταθέτει ερώτηση προς την Κομισιόν.

Σύνταξη
Σκάνδαλο στη Βρετανία από τα έγγραφα Έπσταϊν – Ο πρώην πρεσβευτής Μάντελσον του έστειλε κυβερνητικό έγγραφο
Ξεκινά έρευνα 02.02.26 Upd: 22:18

Σκάνδαλο στη Βρετανία από τα έγγραφα Έπσταϊν – Ο πρώην πρεσβευτής Μάντελσον του έστειλε κυβερνητικό έγγραφο

«Πλήρη έρευνα» της σχέσης του Έπσταϊν με τον Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρέσβη και υπουργό, ζητά ο Κιρ Στάρμερ. Ο Μάντελσον ζητουσε από τον Έπσταϊν «να βοηθήσει να ταρακουνήσει» λίγο έναν υπουργό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»
Έτσι κι έτσι; 02.02.26

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς δεν συμμετείχε «ποτέ σε ταινίες για τα χρήματα»

«Μου έκαναν πολλές προτάσεις στην αρχή της καριέρας μου και μερικές φορές σκέφτομαι: 'Ε, θα έπρεπε να το είχα κάνει'», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς «Αλλά δεν το έκανα», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»
Ελλάδα 02.02.26

Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονης από τη Νέα Σμύρνη – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Σύνταξη
«Θεία δίκη» – Προς απέλαση μετανάστης από τη Βραζιλία influencer που αποθέωνε την ICE
«Μετανάστες εγκληματίες» 02.02.26

«Θεία δίκη» – Προς απέλαση μετανάστης από τη Βραζιλία influencer που αποθέωνε την ICE

Ο Τζούνιορ Πένα, influencer από τη Βραζιλία, αποκαλούσε «κακοποιούς» τους μετανάστες. Τώρα ζητάει από τους followers του να προσευχηθούν για την τύχη του μέσα από το κελί του ICE

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές
Μπάσκετ 02.02.26

Euroleague: Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του ΟΑΚΑ – Οι τιμές

Η Euroleague έκανε γνωστές τις τέσσερις ημερομηνίες που θα μπορούν οι φίλαθλοι να προμηθεύονται τα εισιτήρια του Final Four το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Από 399 έως 952 ευρώ οι τιμές τους.

Σύνταξη
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – Εξωραϊσμός ή απεικόνιση της πραγματικότητας;
Michael 02.02.26

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – Εξωραϊσμός ή απεικόνιση της πραγματικότητας;

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της βιογραφικής ταινίας «Michael» βρίσκεται ο Τζααφάρ Τζάκσον, ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, στην πρώτη του μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι σκληροί δείκτες τoυ κυκλοφοριακού εκτινάχθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 – Τι αποκαλύπτει η νέα αναφορά του ΕΜΠ
Διογκούμενο πρόβλημα 02.02.26

Οι σκληροί δείκτες τoυ κυκλοφοριακού εκτινάχθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 – Τι αποκαλύπτει η νέα αναφορά του ΕΜΠ

To in προδημοσιεύει αποκλειστικά την αναφορά του εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής του ΕΜΠ με τα ποσοτικά δεδομένα της κίνησης στους δρόμους της πρωτεύουσας- Σε ποιους δρόμους εγκλωβίζονται οι Αθηναίοι και πόσα λεπτά παραπάνω κάνουν για τις διαδρομές τους- Μιλά στο in ο Δρ. Ορφέας Καρούντζος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μπάρακ για S-400 και Τουρκία: Σε έξι μήνες θα έχει λυθεί το ζήτημα – Τι είπε για τα F35
Κόσμος 02.02.26

Μπάρακ για S-400 και Τουρκία: Σε έξι μήνες θα έχει λυθεί το ζήτημα – Τι είπε για τα F35

Ο αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ υποστήριξε ότι «όταν εμείς δεν πουλάμε μαχητικά στην Άγκυρα, εκείνοι πάνε και αγοράζουν τα Eurojet» και εκτίμησε ότι σε έξι μήνες θα έχουν λυθεί τα ζητήματα που προκάλεσε η αγορά των S-400.

Σύνταξη
