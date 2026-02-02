Μετά από μήνες αβεβαιότητας, η Γαλλία εγκρίνει τον προϋπολογισμό για το 2026

Μετά από μήνες πολιτικής αδιεξόδου, ο κρατικός προϋπολογισμός για τη Γαλλία του 2026 εγκρίθηκε οριστικά το βράδυ της Δευτέρας, μετά την απόρριψη δύο προτάσεων μομφής στο κοινοβούλιο.

Οι προτάσεις υποβλήθηκαν ως απάντηση στην απόφαση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί την Παρασκευή να επικαλεστεί το άρθρο 49.3 του συντάγματος, το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση να ψηφίζει νόμους χωρίς την ψήφο των βουλευτών.

Η μία πρόταση κατατέθηκε από το ακροδεξιό Εθνικό Ράλι, η άλλη από τα αριστερά κόμματα, εξαιρουμένων των Σοσιαλιστών.

Καθώς και οι δύο απορρίφθηκαν, ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε αυτόματα, σύμφωνα με το euronews.

Η ψηφοφορία σηματοδοτεί το τελευταίο κεφάλαιο μιας μακράς και ταραχώδους διαδικασίας που ανέδειξε τις βαθιές διαιρέσεις στο κατακερματισμένο κοινοβούλιο της Γαλλίας.

Σε μήνυμα που δημοσίευσε στο X, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί εξέφρασε την ανακούφισή του που η Γαλλία «επιτέλους» έχει προϋπολογισμό.

Διευκρίνισε ότι το κείμενο αυτό «δεν είναι κείμενο της κυβέρνησης», αλλά «αποτέλεσμα κοινοβουλευτικού συμβιβασμού, που ενσωματώνει τροπολογίες από όλες τις ομάδες», προσθέτοντας ότι υποβάλλει τον προϋπολογισμό στο Συνταγματικό Συμβούλιο για να διασφαλίσει ότι συμμορφώνεται με το Σύνταγμα της χώρας.

Από τις πρόωρες εκλογές του 2024 που οδήγησαν σε αδιέξοδο στο κοινοβούλιο, οι νομοθέτες έχουν επανειλημμένα αποτύχει να καταλήξουν σε συμβιβασμό σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της επιδείνωσης των δημόσιων οικονομικών της χώρας. Η καταστροφή του προϋπολογισμού είχε ήδη κοστίσει τη θέση τους σε δύο από τους προκατόχους του Λεκορνί.

Χωρίς σταθερή πλειοψηφία, ο Λεκορνί τελικά επέλεξε να επιβάλει το νομοσχέδιο χωρίς ψηφοφορία.

Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζήτησης τη Δευτέρα, οι εντάσεις ήταν έντονες.

Ο πρωθυπουργός Λεκορνί κατηγόρησε τμήματα της αντιπολίτευσης ότι δημιουργούν «μόνιμη αναταραχή», υποστηρίζοντας ότι η παρεμπόδιση των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό σε μια τέτοια στιγμή είναι ανεύθυνη.

Το ακροδεξιό Εθνικό Ράλι, εν τω μεταξύ, καταδίκασε αυτό που αποκάλεσε «προϋπολογισμό τιμωρίας και στέρησης», προτρέποντας τους βουλευτές να ψηφίσουν για την ανατροπή της κυβέρνησης.

Διαχωρισμοί στο κυβερνητικό στρατόπεδο

Ο προϋπολογισμός δεν έπεισε όλους τους συμμάχους της κυβέρνησης. Αρκετοί βουλευτές του κέντρου και της δεξιάς αμφισβήτησαν ανοιχτά το αν ο στόχος της μείωσης του δημόσιου ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ το 2026 — από 5,4% το 2025 — είναι ρεαλιστικός.

Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης, οι επιχειρήσεις θα επιβαρυνθούν με αρκετές αυξήσεις φόρων, συμπεριλαμβανομένου ενός επιπλέον φόρου επί των κερδών των μεγάλων εταιρειών, ο οποίος αναμένεται να αποφέρει περισσότερα από 7 δισ. ευρώ. Το κρατικό έλλειμμα προβλέπεται να ανέλθει σε περίπου 132 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με πέρυσι.

Η Ανιές Πανιέ-Ρουνασέρ, βουλευτής από το στρατόπεδο του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός «δεν προετοιμάζει το μέλλον» και προειδοποίησε ότι η αύξηση των φόρων θα μπορούσε να βλάψει την οικονομική δραστηριότητα.

Υποστήριξε ότι ορισμένες εταιρείες έχουν ήδη παγώσει τις προσλήψεις, περιμένοντας να ξεκαθαρίσει η κατάσταση σχετικά με τα νέα δημοσιονομικά μέτρα.

Διχασμένη αριστερά, οι Σοσιαλιστές κρατούν την ισορροπία

Στην αριστερά, οι διαιρέσεις παραμένουν έντονες. Η ακροαριστερή France Unbowed (LFI) και οι Πράσινοι πίεσαν σκληρά το Σοσιαλιστικό Κόμμα να υποστηρίξει την πρόταση μομφής.

Ωστόσο, οι Σοσιαλιστές κατέστησαν σαφές ότι δεν θα υποστηρίξουν τις προτάσεις, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την επιβίωση της κυβέρνησης. Σε αντάλλαγμα, εξασφάλισαν αρκετές παραχωρήσεις, με πιο συμβολική την αναστολή της εξαιρετικά αντιδημοφιλούς μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, η οποία θα αύξανε την ηλικία συνταξιοδότησης από 62 σε 64 έτη.

Το μέτρο έχει αναβληθεί μέχρι μετά τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

Ο συντονιστής της LFI, Μανουέλ Μπομπάρτ, χαρακτήρισε τις παραχωρήσεις που κέρδισαν οι Σοσιαλιστές ως άσκοπες, ενώ η βουλευτής των Πρασίνων, Σαντρίν Ρουσό, τους υπενθύμισε ότι παραμένουν στην αντιπολίτευση.

Η Γαλλία δέχεται αυξανόμενη πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας να περιορίσει το χρέος της, καθιστώντας την δημοσιονομική πειθαρχία πολιτική προτεραιότητα.