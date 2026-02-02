Παπαστράτος: «Κορυφαίος Εργοδότης» για 12η συνεχή χρονιά στα 95α γενέθλιά της

Στην επιχειρηματική ορολογία, τα ορόσημα συχνά λειτουργούν ως δείκτες σταθερότητας. Για την Παπαστράτος, το 2026 αποτελεί ένα τέτοιο σημείο αναφοράς, καθώς η συμπλήρωση 95 ετών αδιάλειπτης λειτουργίας συμπίπτει με μια ακόμη σημαντική θεσμική αναγνώριση. Η διάκριση της εταιρείας ως «Κορυφαίος Εργοδότης» (Top Employer) στην Ελλάδα για 12η συνεχή χρονιά, αποτελεί επιβεβαίωση μιας στρατηγικής που ισορροπεί με επιτυχία ανάμεσα στην ιστορική κληρονομιά και τον ριζικό επιχειρηματικό μετασχηματισμό, με επίκεντρο την καρδιά της επιχείρησης: τους εργαζομένους της.

Η πιστοποίηση από τον διεθνούς κύρους οργανισμό Top Employers Institute βασίζεται σε μια αναλυτική και ανεξάρτητη αξιολόγηση μέσω της έρευνας «HR Best Practices Survey». Η Παπαστράτος αξιολογήθηκε σε 20 θεματικές ενότητες, όπως η Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού, το Εργασιακό Περιβάλλον, η Μάθηση, η Διαφορετικότητα & Συμπερίληψη, ο Σκοπός & Αξίες, η Ευημερία και άλλα.

Οι συγκεκριμένοι άξονες ευθυγραμμίζονται πλήρως με τη στρατηγική κατεύθυνση πάνω στην οποία η Παπαστράτος σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές για τους ανθρώπους της. Μια ολιστική ανθρωποκεντρική προσέγγιση που αποτυπώνεται και σε άλλες σημαντικές διακρίσεις, όπως η ανάδειξή της τη χρονιά που μόλις αφήσαμε πίσω μας ως «Πιο Ελκυστικός Εργοδότης στην Ελλάδα» για πέμπτη συνεχή χρονιά, σύμφωνα με την έρευνα Employer Brand της Randstad. Παράλληλα, το 2019 έγινε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση Equal Pay & Opportunities από το Ίδρυμα EQUAL-SALARY, εφαρμόζοντας πολιτικές ίσων αμοιβών και ευκαιριών ανεξαρτήτως φύλου και λειτουργώντας ως σημείο αναφοράς για άλλες εταιρείες προκειμένου να ακολουθήσουν το παράδειγμά της.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Μαρία Πατακιούτη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπων και Κουλτούρας της Παπαστράτος και Ν.Α. Ευρώπης της Philip Morris International: «Συμπληρώνοντας 95 χρόνια λειτουργίας της Παπαστράτος, η επαναλαμβανόμενη αυτή αναγνώριση από το Top Employers Institute, αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή αλλά και ευθύνη. Ευθύνη να εξελισσόμαστε διαρκώς και να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των ανθρώπων, αλλά και της χώρας μας, για να δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η εμπιστοσύνη, η συνεργασία και η ανάπτυξη δεν είναι θεωρία, αλλά καθημερινή πράξη. Η πίστη και η προσήλωση των ανθρώπων της Παπαστράτος, πρωτίστως, αλλά και οι συνεχείς διακρίσεις, όπως αυτή του «Top Employer» που λαμβάνουμε για 12η συνεχή φορά, αποδεικνύουν πως η επένδυση στους ανθρώπους μας είναι σταθερή επιλογή και βασικό στοιχείο της κουλτούρας και ταυτότητάς μας.»

Παράλληλα, η Παπαστράτος, στο εργοστάσιο της οποίας συνυπάρχουν αρμονικά τέσσερις διαφορετικές γενιές εργαζομένων, συνεχίζει να εφαρμόζει πολιτικές που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων της, ενισχύοντας, μεταξύ άλλων, τις γονικές άδειες για όλους, ανεξαρτήτως φύλου. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται παροχές όπως η οικονομική στήριξη σε κάθε νέα γέννηση, η κάλυψη εξόδων βρεφονηπιακών σταθμών, τα προγράμματα κατασκηνώσεων για τα παιδιά των εργαζομένων, καθώς και πρόσθετη ενίσχυση για πολύτεκνες οικογένειες ή οικογένειες με παιδιά με αναπηρία. Επιπλέον, επενδύει συστηματικά στην ενδυνάμωση των ανθρώπων της, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και πρωτοβουλίες που προάγουν την ευεξία (well-being).

Στα 95 της χρόνια, η εταιρεία αποδεικνύει ότι η ανθεκτικότητα ενός οργανισμού δεν μετριέται μόνο με οικονομικά μεγέθη, αλλά με την ικανότητά του να εξελίσσει την κουλτούρα του. Γιατί η πραγματική δύναμη της Παπαστράτος ήταν πάντοτε η ικανότητά της να μετασχηματίζεται, να ηγείται και να διαμορφώνει το μέλλον με αυτοπεποίθηση και σκοπό, προς το καλύτερο.

Η επιτυχία της Παπαστράτος συμπορεύεται με το υψηλό επίπεδο πρακτικών της μητρικής Philip Morris International (PMI), η οποία πιστοποιήθηκε για 10η χρονιά ως Global Top Employer. Η PMI συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στους 17 διεθνείς οργανισμούς με αυτή την παγκόσμια διάκριση, με 32 θυγατρικές της να ηγούνται στις τοπικές αγορές τους.

Επενδύσεις με ανθρωποκεντρικό πρόσημο

Με το βλέμμα στο μέλλον, η Παπαστράτος συνεχίζει να λειτουργεί ως δύναμη θετικής αλλαγής. Η διάκριση ως Top Employer λειτουργεί ως η πλέον χειροπιαστή απόδειξη ότι, παρά τις ταχύτατες τεχνολογικές αλλαγές, το πιο ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα παραμένει το ανθρώπινο κεφάλαιο.

Η Παπαστράτος δίνει ιδιαίτερο βάρος στη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων της, επενδύοντας συστηματικά στη μάθηση μέσα από προγράμματα upskilling και reskilling, με συνεχείς εκπαίδευσης κάθε χρόνο σε νέες δεξιότητες και σύγχρονες τεχνολογίες.

Παράλληλα, η επαφή με την εκπαίδευση και τη νέα γενιά αποτελεί σταθερό πυλώνα της στρατηγικής της. Μέσα από συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα, συμμετοχή σε ημέρες καριέρας και πρωτοβουλίες όπως το FutuReady, μια δωρεάν ολοήμερη ημερίδα για νέες και νέους ηλικίας 18–30 ετών που σπουδάζουν ή κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας, η εταιρεία δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στους νέους και τον κόσμο της εργασίας, αναδεικνύοντας τα επαγγέλματα και τις δεξιότητες που διαμορφώνουν το αύριο.

Στην καρδιά όλων αυτών των δράσεων βρίσκονται οι άνθρωποι και οι ομάδες της Παπαστράτος. Η καθημερινή συνεργασία, η διάθεση για μάθηση και η κοινή επιδίωξη ενός βιώσιμου μέλλοντος, με συνεκτικό άξονα αξίες όπως We Care, We are Better Together, We are Game Changers, συνθέτουν μια κουλτούρα φροντίδας, συμμετοχής και συλλογικής προόδου, που μεταφράζεται σε απτό θετικό αποτύπωμα.

Με σεβασμό στην ιστορία της και προσήλωση στη βιωσιμότητα, η εταιρεία χτίζει τις βάσεις για έναν αιώνα επιτυχημένης παρουσίας στην Ελλάδα. Τιμώντας το παρελθόν της, επενδύοντας στο μέλλον και συνεχίζοντας να προχωρά ως δύναμη θετικής αλλαγής για τους ανθρώπους της, την οικονομία και την κοινωνία.