Προς το τέλος Φεβρουαρίου 2026 πρόκειται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων του επιδόματος παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ. Η πλατφόρμα, που λειτουργεί μέσω της ΗΔΙΚΑ και του ΟΠΕΚΑ, όταν ενεργοποιηθεί θα παραμείνει ανοικτή έως και τις 13 Μαρτίου 2026, προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν το χρονικό περιθώριο για την υποβολή ή την επικαιροποίηση της αίτησής τους. Η πρώτη πληρωμή για το έτος 2026 έχει προγραμματιστεί για τις 31 Μαρτίου 2026 και θα αφορά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου.

Το ύψος του επιδόματος

Το ύψος του επιδόματος παιδιού διαφοροποιείται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων. Ειδικότερα, για το πρώτο και το δεύτερο παιδί το ποσό ανέρχεται σε 70, 42 ή 28 ευρώ ανά μήνα, ενώ για το τρίτο παιδί και κάθε επόμενο το επίδομα αυξάνεται και διαμορφώνεται σε 140, 84 ή 56 ευρώ ανά μήνα. Το επίδομα παιδιού καταβάλεται σε έξι διμηνιαίες δόσεις, βάσει των στοιχείων της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης.

Η αίτηση Α21 υποβάλλεται ηλεκτρονικά κάθε έτος από τον υπόχρεο υποβολής της φορολογικής δήλωσης ή από τη σύζυγό του, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Τα περισσότερα πεδία της αίτησης είναι προσυμπληρωμένα, καθώς αντλούνται στοιχεία από τον ΑΜΚΑ και από την ΑΑΔΕ.

Στη διάρκεια υποβολής εμφανίζονται τα δηλωθέντα εισοδήματα των μελών της οικογένειας που συμμετέχουν στην αίτηση, ενώ ο αιτών καλείται να συμπληρώσει ή να επιβεβαιώσει στοιχεία όπως η διεύθυνση κατοικίας, τα στοιχεία επικοινωνίας και το ΙΒΑΝ στον οποίο θα πιστωθεί το επίδομα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Ιδιαίτερη σημασία για τη σωστή εκκαθάριση του επιδόματος παίζει η υποβολή της φορολογικής δήλωσης Ε1 του τρέχοντος έτους (εισοδήματα 2025). Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα περιλαμβάνουν μόνο όσους έχουν ήδη καταθέσει Ε1. Η έγκαιρη υποβολή της δήλωσης αποτρέπει επίσης τον κίνδυνο καταβολής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Πρόσθετα δικαιολογητικά

Σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως για φοιτητές ή τέκνα με ειδικό καθεστώς, υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να επισυναφθούν ηλεκτρονικά. Η αίτηση μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά, ωστόσο θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την οριστική υποβολή. Μη οριστικοποιημένες αιτήσεις δεν εκκαθαρίζονται και δεν οδηγούν σε πληρωμή.

Επίσης, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ακύρωσης της αίτησης σε περίπτωση λάθους και υποβολής νέας, με την επισήμανση ότι ποσά που έχουν καταβληθεί βάσει ακυρωθείσας αίτησης θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και αναζητούνται.