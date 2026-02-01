Επίδομα παιδιού: Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή για το 2026
Μέσα στον Φεβρουάριο ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21
- Προβλήματα στη Μεσσηνία από την ισχυρή κακοκαιρία - Κατολισθήσεις και πλημμυρισμένοι δρόμοι
- Πάγωσαν οι καταρράκτες του Νιαγάρα στην καναδική πλευρά
- Προσοχή: Ξεκινά η υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών τιμολογίων στις επιχειρήσεις
- Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη - Πώς η AI αλλάζει καθολικά την εμπειρία του τουρισμού
Προς το τέλος Φεβρουαρίου 2026 πρόκειται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων του επιδόματος παιδιού Α21 του ΟΠΕΚΑ. Η πλατφόρμα, που λειτουργεί μέσω της ΗΔΙΚΑ και του ΟΠΕΚΑ, όταν ενεργοποιηθεί θα παραμείνει ανοικτή έως και τις 13 Μαρτίου 2026, προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν το χρονικό περιθώριο για την υποβολή ή την επικαιροποίηση της αίτησής τους. Η πρώτη πληρωμή για το έτος 2026 έχει προγραμματιστεί για τις 31 Μαρτίου 2026 και θα αφορά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου.
Το ύψος του επιδόματος
Το ύψος του επιδόματος παιδιού διαφοροποιείται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων. Ειδικότερα, για το πρώτο και το δεύτερο παιδί το ποσό ανέρχεται σε 70, 42 ή 28 ευρώ ανά μήνα, ενώ για το τρίτο παιδί και κάθε επόμενο το επίδομα αυξάνεται και διαμορφώνεται σε 140, 84 ή 56 ευρώ ανά μήνα. Το επίδομα παιδιού καταβάλεται σε έξι διμηνιαίες δόσεις, βάσει των στοιχείων της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης.
Η αίτηση Α21 υποβάλλεται ηλεκτρονικά κάθε έτος από τον υπόχρεο υποβολής της φορολογικής δήλωσης ή από τη σύζυγό του, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Τα περισσότερα πεδία της αίτησης είναι προσυμπληρωμένα, καθώς αντλούνται στοιχεία από τον ΑΜΚΑ και από την ΑΑΔΕ.
Στη διάρκεια υποβολής εμφανίζονται τα δηλωθέντα εισοδήματα των μελών της οικογένειας που συμμετέχουν στην αίτηση, ενώ ο αιτών καλείται να συμπληρώσει ή να επιβεβαιώσει στοιχεία όπως η διεύθυνση κατοικίας, τα στοιχεία επικοινωνίας και το ΙΒΑΝ στον οποίο θα πιστωθεί το επίδομα.
Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι
Ιδιαίτερη σημασία για τη σωστή εκκαθάριση του επιδόματος παίζει η υποβολή της φορολογικής δήλωσης Ε1 του τρέχοντος έτους (εισοδήματα 2025). Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα περιλαμβάνουν μόνο όσους έχουν ήδη καταθέσει Ε1. Η έγκαιρη υποβολή της δήλωσης αποτρέπει επίσης τον κίνδυνο καταβολής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Πρόσθετα δικαιολογητικά
Σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως για φοιτητές ή τέκνα με ειδικό καθεστώς, υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να επισυναφθούν ηλεκτρονικά. Η αίτηση μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά, ωστόσο θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την οριστική υποβολή. Μη οριστικοποιημένες αιτήσεις δεν εκκαθαρίζονται και δεν οδηγούν σε πληρωμή.
Επίσης, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ακύρωσης της αίτησης σε περίπτωση λάθους και υποβολής νέας, με την επισήμανση ότι ποσά που έχουν καταβληθεί βάσει ακυρωθείσας αίτησης θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και αναζητούνται.
- Επίδομα παιδιού: Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή για το 2026
- Στην Τούμπα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για να τιμήσει τη μνήμη των επτά φίλων του ΠΑΟΚ (vid)
- Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
- Κακοκαιρία: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία – Σε ποια σημεία χρειάζονται αλυσίδες
- Κάθριν Ο’Χάρα: Η ηθοποιός έπασχε από «situs inversus» – Η καρδιά της ήταν στη δεξιά πλευρά
- Η στεγαστική κρίση απειλεί τα θεμέλια της ευρωπαϊκής δημοκρατίας
- Εσπασε το «στοιχειωμένο» ρεκόρ του Κώστα Κεντέρη που κρατούσε 27 χρόνια
- Κακοκαιρία: «Πνίγηκε» η Ζαγορά – Πού έπεσε ο μεγαλύτερος όγκος νερού στην Αττική
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις