Στην τελική ευθεία η επαγγελματική διαιτησία στη Βραζιλία

Μόνο τα τυπικά απομένουν για να υιοθετήσει η Βραζιλία την επαγγελματική διαιτησία και το σχέδιο μετάβασης σε αυτή αποτελεί αντιγραφή μοντέλων Ευρωπαϊκών χωρών (Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία) καθώς και του Μεξικού. Το πρώτο βήμα είναι ότι συνολικά 20 διαιτητές, 40 βοηθοί διαιτητές και 12 VAR θα κληθούν να συνάψουν εργασιακή σχέση αποκλειστικής απασχόλησης με την Ομοσπονδία της Βραζιλίας. Ηδη, έχουν γίνει γνωστά τα ονόματα και αν κάποιος αρνηθεί υπάρχουν και εφεδρικοί.

Ο μηνιαίος μέσος όρος μισθοδοσίας των 72 επιλεγμένων αξιωματούχων αγώνων είναι περίπου 13.000 ρεάλ (=2.000 ευρώ), ενώ οι διαιτητές συγκεντρώνουν τις υψηλότερες αμοιβές, με σταθερά ποσά άνω των 30.000 ρεάλ (= 4.800 ευρώ). Η επιλογή των πρώτων 72 επαγγελματιών διαιτητών βασίστηκε σε τρία κριτήρια: 1) Να είναι διεθνείς ή διαιτητές στη Serie A Βραζιλίας, 2) Να έχουν μεγάλο αριθμό αγώνων στη Serie A Βραζιλίας τις σεζόν 2024 και 2025, 3) Να έχουν υψηλό μέσο όρο βαθμολογίας στους αγώνες τους.

Οι σταθεροί μισθοί διαφέρουν ανάλογα με την εμπειρία κάθε διαιτητή και πέρα από τον μισθό οι ρέφερι θα λαμβάνουν επιπλέον χρήματα για κάθε αγώνα που θα ορίζονται, ενώ θα προβλέπεται και μπόνους καλής απόδοσης. Τα κακά νέα είναι ότι θα υποβάλλονται σε τέσσερις ετήσιες αξιολογήσεις, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινή απομάκρυνση (= υποβιβασμός) κατά τη διάρκεια ενός κύκλου αξιολόγησης.

Τα συμβόλαια θα υπογραφούν μέσα στον Φεβρουάριο και η επαγγελματική διαιτησία στη Βραζιλία θα ξεκινήσει από την 1η Μαρτίου 2026. Πάντως, τα ποσά των μισθών δεν θα δημοσιοποιηθούν και δεν θα είναι ίδια για κάθε διαιτητή, καθώς θα παίξει ρόλο αν είναι διεθνής αλλά και η εμπειρία του κάθε ρέφερι.

Οι ρέφερι θα είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν εβδομαδιαίο προπονητικό πρόγραμμα με επίβλεψη μέσω έξυπνων ρολογιών που περιλαμβάνονται σε αποκλειστικό κιτ που θα παρέχεται από την ομοσπονδία. Θα υπάρχει επίσης υποστήριξη από διατροφολόγους, ψυχολόγους και φυσικοθεραπευτές. Επίσης, θα πρέπει να παίρνουν μέρος σε μηνιαία σεμινάρια με θεωρητικά μαθήματα, τεστ και πρακτικές δραστηριότητες. Η έμφαση θα δίνεται στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων και της γενικής διαχείρισης των αγώνων.

Η ομοσπονδία της Βραζιλίας σχεδιάζει να εισαγάγει το ημιαυτόματο οφσάιντ αλλά και την κάμερα σώματος διαιτητή για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των παικτών και τον περιορισμό των υπερβολικών αντιδράσεων και από τις δύο πλευρές.