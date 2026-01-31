Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
30.01.2026 | 20:21
Βγήκε εκτός λειτουργίας για λίγη ώρα το «100»
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 14:00
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί
Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Το νέο δόγμα της Αθήνας
Media 31 Ιανουαρίου 2026, 05:00

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Το νέο δόγμα της Αθήνας

Το νέο δόγμα της Αθήνας • «Προς το παρόν ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περνάμε κάτω από τα ραντάρ του Τραμπ»

Αρκετά με το doomscrolling: Μας φορτώνει με στρες, θλίψη και απαισιοδοξία

Αρκετά με το doomscrolling: Μας φορτώνει με στρες, θλίψη και απαισιοδοξία

Spotlight

Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:

Οι σχέσεις μας με την ΗΠΑ
Το νέο δόγμα της Αθήνας
• «Προς το παρόν ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περνάμε κάτω από τα ραντάρ του Τραμπ»
• Γιατί σε Μαξίμου και υπουργείο Εξωτερικών αναθεωρούν την τακτική προσέγγισης με τον Λευκό Οίκο
• Τι συνεπάγεται η εξέλιξη και για την προοπτική μιας συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον αμερικανό πρόεδρο
• Καμία κινητικότητα προς το παρόν και για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα

=============

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
ΗΠΑ
Εμφύλιο προκαλούν οι μέθοδοι της Ice

ΙΡΑΝ
Ο Τραμπ ονειρεύεται μια νέα «Βενεζουέλα»

ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
Ετοιμάζεται το ΝΑΤΟ για πόλεμο στην Αρκτική

ΚΙΝΑ
Πογκρόμ στρατηγών και η επέμβαση στην Ταϊβάν

=============

ΤΑ ΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ
Συνδυασμοί που βγάζουν την επόμενη κυβέρνηση
• Ποιοι, με ποιους και γιατί

=============

ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ
12 θάνατοι ζητούν απαντήσεις

=============

ΑΝΑΓΩΓΕΣ
Ο Βυσσινόκηπος, ο Γκοντό, ο Δράκος  και τα κόμματα

=============

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
Πώς η Μπολόνια θα «κόβει κλήσεις» και στην Αθήνα

=============

CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

Εuropa league
Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν
ΠΑΟΚ – Θέλτα

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τράπεζες
Αποταμιεύσεις: Νέες λύσεις προτείνουν οι τράπεζες – Τα πλεονεκτήματα

Αποταμιεύσεις: Νέες λύσεις προτείνουν οι τράπεζες – Τα πλεονεκτήματα

Vita.gr
Νεφρά: Η διατροφή που προστατεύει την υγεία τους

Νεφρά: Η διατροφή που προστατεύει την υγεία τους

Φυσικό αέριο
AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

AKTOR: Γκάζι στον Κάθετο Διάδρομο – Η πρώτη συμφωνία

«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Το αθλητικό – ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα στο MEGA
Media 30.01.26

«Βίλατζ Λιμπερταδόρες»: Το αθλητικό - ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα στο MEGA

Στα χωριά του Έβρου, της Ηπείρου, της Κρήτης και στα νησιά της άγονης γραμμής, το κυριακάτικο ντέρμπι δεν είναι απλά άλλος ένας αγώνας ποδοσφαίρου. Είναι αυτό που τους δίνει ζωή.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 29.01.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Φεβρουαρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφρεί μαζί με τα Ηθικά Ευδήμια του Αριστοτέλη, το μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος», την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Ήπειρος: Υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς, πλημμύρισαν καλλιέργειες – Ανησυχία ενόψει της νέας κακοκαιρίας
Ήπειρος 31.01.26

Υπερχείλισε ο ποταμός Καλαμάς, πλημμύρισαν καλλιέργειες - Ανησυχία ενόψει της νέας κακοκαιρίας

Καλλιεργήσιμες εκτάσεις με ελιές, λεμονιές και μανταρινιές έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη - Η εικόνα που παρουσιάζει ο ποταμός ανησυχεί τους κατοίκους ενόψει της επιδείνωσης του καιρού

Σύνταξη
Η Έλενα Ριμπάκινα κατέκτησε το Australian Open
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Η Έλενα Ριμπάκινα κατέκτησε το Australian Open

Η εκπληκτική Έλενα Ριμπάκινα διέψευσε τα προγνωστικά, νίκησε 2-1 σετ το Νο1 του κόσμου και απόλυτο φαβορί, Αρίνα Σαμπαλένκα και κατέκτησε το πρώτο Australian Open της καριέρας της.

Σύνταξη
Πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης για τις ΣΣΕ – Έδαφος για νέα εργατικά δυστυχήματα η «Κοινωνική Συμφωνία»
«Εντείνει την εκμετάλλευση» 31.01.26

Πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης για τις ΣΣΕ - Έδαφος για νέα εργατικά δυστυχήματα η «Κοινωνική Συμφωνία»

Το ΚΚΕ καταγγέλλει μεταξύ άλλων ότι η υπογραφή της ηγεσίας της ΓΣΕΕ σηματοδοτεί τον «οριστικό ενταφιασμό» του αιτήματος για επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στα συνδικάτα

Σύνταξη
Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)
Euroleague 31.01.26

Βιλντόζα, Μπράουν και Σορτς: Τι γίνεται στον Παναθηναϊκό με τον «τέταρτο γκαρντ» (vids)

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Τι Τζέι Σορτς πέρσι, όμως λαμβάνει ιδιαίτερη διαχείριση από τον Εργκίν Αταμάν – Τι συμβαίνει με τον τέταρτο γκαρντ στο τριφύλλι την τελευταία τριετία

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Θεοδωρικάκος για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Αθάνατοι ήρωες, δεν τους ξεχνάμε ποτέ
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Θεοδωρικάκος για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Αθάνατοι ήρωες, δεν τους ξεχνάμε ποτέ

«Είναι στις καρδιές όλων των Ελλήνων, παρόντες στην εθνική μας μνήμη και στο αδιάκοπο χρέος προάσπισης της πατρίδας», έγραψε σε ανάρτησή του ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Σε μια Θεσσαλονίκη ντυμένη στα μαύρα, κάποιες πληγές παραμένουν ανοιχτές
Τέσσερα χρόνια μετά 31.01.26

Σε μια Θεσσαλονίκη ντυμένη στα μαύρα, κάποιες πληγές παραμένουν ανοιχτές

Ο Άλκης Καμπανός έφυγε από τη ζωή έπειτα από δολοφονική επίθεση χούλιγκαν, γιατί δήλωσε χωρίς φόβο άλλη ομάδα από αυτούς. Μέχρι να φτάσουμε στη μέρα που δεν θα υπάρχει κίνδυνος από την οπαδική τυφλότητα, η 1η Φεβρουαρίου πρέπει να αποτελεί ορόσημο

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ίμια: Συμπεράσματα και διαπιστώσεις
in - analysis 31.01.26

Ίμια: Συμπεράσματα και διαπιστώσεις

Ο Δημήτρης Καραϊτίδης, διευθυντής διπλωματικού γραφείου πρωθυπουργού κατά την κρίση στα Ίμια μιλά για τη νύχτα που έφερε Ελλάδα και Τουρκία μία ανάσα από την πολεμική σύγκρουση.

Σύνταξη
Fake Tax Alerts Spark Concern Across Greece
English edition 31.01.26

Fake Tax Alerts Spark Concern Across Greece

The embedded link does not lead to the authority’s official website but redirects users to an external domain entirely unrelated to the Greek state.

Σύνταξη
Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Ο Ντι Μαρία θυμήθηκε τα νιάτα του με απίθανο γκολ στην Αργεντινή (vid)

Η Ροσάριο Σεντράλ νίκησε 2-1 τη Ρασίνγκ για τη 2η αγωνιστική στο πρωτάθλημα Αργεντινής και ο Άνχελ Ντι Μαρία θυμήθηκε τις μέρες δόξας του στην Ευρώπη πετυχαίνοντας ένα καταπληκτικό γκολ.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Ηχητικά ντοκουμέντα από τις δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια
Τραγωδία στην Ελβετία 31.01.26

«Έχουν πεθάνει πολλοί, στείλτε ασθενοφόρα» - Ηχητικά ντοκουμέντα από τις δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια στο Κραν Μοντανά

Τα ντοκουμέντα, που εξασφάλισε το γαλλικό δίκτυο BFM, αποτυπώνουν τον πανικό και την απόγνωση όσων βίωσαν από κοντά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της ICE στη Μινεάπολη – Οργή για τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ
«ICE Out» 31.01.26

Μαζικές διαδηλώσεις κατά της ICE στη Μινεάπολη - Οργή για τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ

Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί σε δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ - από την Καλιφόρνια έως τη Νέα Υόρκη - αποφάσισαν αποχή με αίτημα την απόσυρση της ICE από τη Μινεάπολη

Σύνταξη
Μητσοτάκης για Ίμια: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» – Τιμή στη μνήμη των πεσόντων
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Μήνυμα Μητσοτάκη για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» - Τιμή στη μνήμη των πεσόντων

«Η Ελλάδα αποδίδει τιμή στους ήρωες θωρακίζοντας την άμυνά της», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για τα 30 χρόνια από τα Ίμια

Σύνταξη
Αγγλία: Φρίκη για 12χρονη που βιάστηκε από δυο Αφγανούς – Έβγαζαν βίντεο και απειλούσαν να σκοτώσουν την οικογένειά της
«Νόμιζα θα πεθάνω» 31.01.26

Φρίκη για 12χρονη που βιάστηκε από δυο Αφγανούς - Έβγαζαν βίντεο και απειλούσαν να σκοτώσουν την οικογένειά της

Η 12χρονη περιέγραψε στο δικαστήριο τις φρικιαστικές στιγμές που έζησε στα χέρια τους - Ο ένας κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι η σεξουαλική πράξη ήταν... συναινετική και ξεκίνησε από εκείνη

Σύνταξη
NBA: Με νέα ιστορική εμφάνιση του Ντόντσιτς, οι Λέικερς διέλυσαν τους Γουίζαρντς (vids, pics)
Μπάσκετ 31.01.26

NBA: Με νέα ιστορική εμφάνιση του Ντόντσιτς, οι Λέικερς διέλυσαν τους Γουίζαρντς (vids, pics)

Ο Λούκα Ντόντσιτς -δυστυχώς για τους Γουίζαρντς- έπαιξε κανονικά παρά τον μικροτραυματισμό της Τετάρτης και με μια ιστορική εμφάνιση οδήγησε τους Λέικερς σε μια εντυπωσιακή νίκη με 142-111 – Όλα τα αποτελέσματα του Σαββάτου στο NBA.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

