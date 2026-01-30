Σχέση: Τα σημάδια που «φωνάζουν» ότι πρέπει να βάλεις τέλος

Ενώ οι αμφιβολίες αποτελούν φυσιολογικό κομμάτι μιας σχέσης, όταν επιμένουν μπορεί να υποδηλώνουν βαθύτερη ασυμβατότητα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναρωτιούνται «Πρέπει να τελειώσω αυτή τη σχέση;» και ακόμα περισσότεροι εκείνοι που σκέφτονται «Πώς θα ξέρω αν πρέπει να τη λήξω;».

3 ερωτήσεις που δείχνουν αν η σχέση σας έχει τελειώσει

Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα εκτός από εσάς. Και το ερώτημα με ποιον θα περάσετε την ζωή σας, δεν θα μπορούσε να είναι πιο σημαντικό: δεκαετίες έρευνας δείχνουν ότι η ποιότητα των σχέσεών μας είναι ο ισχυρότερος παράγοντας για μια υγιή, ευτυχισμένη ζωή, ξεπερνώντας ακόμη και παράγοντες όπως το κάπνισμα, η σωματική δραστηριότητα και η διατροφή. Το διακύβευμα είναι μεγάλο. Πώς θα αποφασίσουμε;

Για να ξεκαθαρίσετε αν αυτή η σχέση σας ταιριάζει, θέστε στον εαυτό σας τις παρακάτω ερωτήσεις σχετικά με τον σύντροφό σας.

Νοιάζεται για την ευημερία και κυρίως, το δείχνει;

Θα το παρατηρήσετε στις μικρές στιγμές. Όταν μιλάτε για κάτι που σας πλήγωσε, προσέξτε πώς αντιδρά ο σύντροφός σας. Αν κάθεται μαζί σας, σας ακούει και αναλαμβάνει την ευθύνη, τότε έχετε δίπλα σας κάποιον που μπορεί να σας φροντίσει και να αποτρέψει την διάβρωση της εμπιστοσύνης.

Αν δείχνει ενδιαφέρον για όσα έχουν σημασία για εσάς και ενθαρρύνουν τις επιδιώξεις σας, αυτό αποτελεί θεμελιώδη στήριξη για την ευτυχία. Μια καλή σχέση σημαίνει ότι μπορείτε να στραφείτε στον σύντροφό σας όταν είστε λυπημένοι, καταβεβλημένοι ή φοβισμένοι, καθώς γνωρίζετε ότι θα λάβετε την απαραίτητη συναισθηματική υποστήριξη.

Σας αρέσει και τον/την θαυμάζετε πραγματικά;

Κάποιος μπορεί να έχει έναν εξαιρετικό χαρακτήρα, αλλά να διαθέτει και χαρακτηριστικά που για εσάς αποτελούν «κόκκινες σημαίες». Το να σας αρέσει ο σύντροφός σας και να νιώθετε τρυφερότητα απέναντί του είναι θεμελιώδες. Έρευνα έδειξε ότι το 94% των ζευγαριών που έβλεπαν θετικά ο ένας τον άλλον και την κοινή τους πορεία είχαν ευτυχισμένο μέλλον, ενώ οι αρνητικές αντιλήψεις προέβλεπαν διαζύγιο και χαμηλότερη ικανοποίηση.

Αν θαυμάζετε τον χαρακτήρα του συντρόφου σας —το ποιος είναι, τι αξίες έχει και πώς εμφανίζεται στον κόσμο— αυτό δημιουργεί το υπόβαθρο της εκτίμησης και της στοργής που χρειάζεστε για να αντέξετε τις δύσκολες στιγμές. Όμως δεν μπορείτε να μείνετε με κάποιον μόνο επειδή σας ταιριάζει «στα χαρτιά»· πρέπει να το νιώθετε.

Νιώθετε ότι σας επιλέγει πραγματικά;

Κάθε μακροχρόνια σχέση περνά περιόδους απογοήτευσης, έντασης και αμφιβολίας. Τα ζευγάρια αντιδρούν πολύ διαφορετικά σε αυτές τις φάσεις. Κάποιοι σκέφτονται να τερματίσουν τη σχέση με το πρώτο ελάττωμα που εντοπίζουν στον σύντροφό τους· άλλοι παραμένουν αφοσιωμένοι μακροπρόθεσμα. Δεκαετίες έρευνας δείχνουν ότι η δέσμευση —η συνεχής επιλογή της συναισθηματικής δέσμευσης — προβλέπει όχι μόνο μακροχρόνια σταθερότητα, αλλά και ικανοποίηση.

Στην πράξη, δέσμευση σημαίνει ότι ο σύντροφός σας δεν απειλεί να φύγει στη διάρκεια μιας σύγκρουσης και είναι πρόθυμος να κάνει δύσκολες συζητήσεις αντί να τις αποφεύγει. Αν ένας από τους δύο —ή και οι δύο— απομακρύνεται συστηματικά, κρατά «ένα πόδι έξω από τη σχέση» ή βασίζεται στην αμφιθυμία αντί στην προσπάθεια, η σχέση δεν μπορεί να εξελιχθεί.

Παρατηρήστε τι νιώθετε καθώς απαντάτε σε αυτές τις ερωτήσεις· τα συναισθήματά σας προσφέρουν καθοδήγηση.

* Πηγή: Vita