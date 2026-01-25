Πήγα σε μάγισσες: Ο κανόνας 3-6-9 που «προβλέπει» το μέλλον στη σχέση

Όπως οι περισσότεροι «κανόνες» στις σχέσεις, ο κανόνας 3‑6‑9 δεν μπορεί να εφαρμοσθεί απόλυτα. Ωστόσο, μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας γενικός οδηγός, δείχνοντας πότε είναι υπερβολικά νωρίς για σοβαρές δεσμεύσεις και πότε είναι πλέον αργά για να επιμείνει κανείς σε μια σχέση που δεν εξελίσσεται.

Κάθε ένας από τους τρεις αριθμούς — τρεις, έξι και εννέα — αντιστοιχεί στον μήνα κατά τον οποίο τείνει να ολοκληρώνεται ένα διαφορετικό, συνηθισμένο στάδιο σε μια σχέση.

Μήνες 0 έως 3: Η «περίοδος του μέλιτος»

Ξεκινώντας από τον τρίτο μήνα, που αντιστοιχεί στο τέλος του πρώτου τριμήνου, γνωστού ως «περίοδος του μέλιτος». Πρόκειται για μια περίοδο, που εξακολουθείτε να γνωρίζετε ο ένας τον άλλον.

Πιθανότατα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις, μιας και δεν γνωρίζετε αρκετά για τον νέο σας σύντροφο. Μπορεί να μην έχετε καν κάνει τον πρώτο σας σοβαρό καβγά, κάτι που μας οδηγεί στο επόμενο στάδιο.

Μήνες 4 έως 6: Το στάδιο της σύγκρουσης

Το επόμενο αυτό τρίμηνο — που, σύμφωνα με τον κανόνα, ξεκινά γύρω στον τέταρτο μήνα — ονομάζεται «στάδιο της σύγκρουσης», γιατί τότε αρχίζουν να εμφανίζονται οι πραγματικές συγκρούσεις, αν δεν έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους. Μπορεί να προκύψουν από πράγματα που ο σύντροφός σας έκανε στην αρχή, αλλά μετά από τέσσερις μήνες δεν σας φαίνονται πια τόσο χαριτωμένα.

Παράλληλα, νέα στοιχεία του χαρακτήρα σας μπορεί να αρχίσουν να βγαίνουν στην επιφάνεια, επειδή πλέον δεν προσπαθείτε τόσο πολύ να δείχνετε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Οι άμυνες χαλαρώνουν και οι άβολες αλήθειες αναδύονται στην επιφάνεια.

Επιπλέον, μέχρι τώρα έχετε προλάβει να περάσετε μαζί διάφορες καταστάσεις και να δείτε πώς αντιδρά ο καθένας. Για παράδειγμα, μπορεί να κάνατε το πρώτο σας μεγάλο ταξίδι μαζί και να ανακαλύψατε ότι ο σύντροφός σας χρειάζεται 12 διαφορετικές βαλίτσες, ενώ εσείς ταξιδεύετε μόνο με μια χειραποσκευή, ή και το αντίστροφο.

Ακόμη πιο σημαντικό, ίσως να ζήσατε μια στιγμή όπου πραγματικά χρειαστήκατε τον άλλον, αλλά εκείνος δεν ήταν ουσιαστικά δίπλα σας. Στιγμές σαν αυτή είναι καταλυτικές για την πορεία μιας σχέσης.

Μήνες 7 έως 9: Το στάδιο της απόφασης

Και έτσι φτάνουμε στο τρίτο τρίμηνο και το «στάδιο της απόφασης». Σε αυτό το σημείο, θεωρητικά, έχετε πλέον αρκετές πληροφορίες για να αποφασίσετε αν αυτή η σχέση μένει στάσιμη ή αν μπορεί να αντέξει στον χρόνο.

Όπως υποδηλώνει το «9», υπάρχει ένα όριο στο πότε πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθείτε ένα αυστηρό και απόλυτα ακριβές χρονοδιάγραμμα για το πότε πρέπει να συμβεί τι.

Ο δικός σας ρυθμός μπορεί να διαφέρει κατά εβδομάδες ή και μήνες, ανάλογα με τη δυναμική της σχέσης, την ηλικία σας, αλλά και τις συνθήκες της ζωής σας. Επιπλέον, μπορεί να υπάρχουν και επιπλέον στάδια — για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να «ζεσταθούν» συναισθηματικά, οπότε δεν περνούν απαραίτητα από μια τυπική περίοδο μέλιτος στην αρχή.

* Πηγή: Vita