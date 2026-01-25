Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Πήγα σε μάγισσες: Ο κανόνας 3-6-9 που «προβλέπει» το μέλλον στη σχέση
Οδηγός 25 Ιανουαρίου 2026, 08:01

Πήγα σε μάγισσες: Ο κανόνας 3-6-9 που «προβλέπει» το μέλλον στη σχέση

Μπορείς να δεις πιο είναι το μέλλον στη σχέση σου; Ο κανόνας 3-6-9 ίσως σε βοηθήσει.

Όπως οι περισσότεροι «κανόνες» στις σχέσεις, ο κανόνας 3‑6‑9 δεν μπορεί να εφαρμοσθεί απόλυτα. Ωστόσο, μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας γενικός οδηγός, δείχνοντας πότε είναι υπερβολικά νωρίς για σοβαρές δεσμεύσεις και πότε είναι πλέον αργά για να επιμείνει κανείς σε μια σχέση που δεν εξελίσσεται.

Κάθε ένας από τους τρεις αριθμούς — τρεις, έξι και εννέα — αντιστοιχεί στον μήνα κατά τον οποίο τείνει να ολοκληρώνεται ένα διαφορετικό, συνηθισμένο στάδιο σε μια σχέση.

Μήνες 0 έως 3: Η «περίοδος του μέλιτος»

Ξεκινώντας από τον τρίτο μήνα, που  αντιστοιχεί στο τέλος του πρώτου τριμήνου, γνωστού ως «περίοδος του μέλιτος». Πρόκειται για μια περίοδο, που εξακολουθείτε να γνωρίζετε ο ένας τον άλλον.

Πιθανότατα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις, μιας και δεν γνωρίζετε αρκετά για τον νέο σας σύντροφο. Μπορεί να μην έχετε καν κάνει τον πρώτο σας σοβαρό καβγά, κάτι που μας οδηγεί στο επόμενο στάδιο.

Μήνες 4 έως 6: Το στάδιο της σύγκρουσης

Το επόμενο αυτό τρίμηνο — που, σύμφωνα με τον κανόνα, ξεκινά γύρω στον τέταρτο μήνα — ονομάζεται «στάδιο της σύγκρουσης», γιατί τότε αρχίζουν να εμφανίζονται οι πραγματικές συγκρούσεις, αν δεν έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους. Μπορεί να προκύψουν από πράγματα που ο σύντροφός σας έκανε στην αρχή, αλλά μετά από τέσσερις μήνες δεν σας φαίνονται πια τόσο χαριτωμένα.

Παράλληλα, νέα στοιχεία του χαρακτήρα σας μπορεί να αρχίσουν να βγαίνουν στην επιφάνεια, επειδή πλέον δεν προσπαθείτε τόσο πολύ να δείχνετε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Οι άμυνες χαλαρώνουν και οι άβολες αλήθειες αναδύονται στην επιφάνεια.

Επιπλέον, μέχρι τώρα έχετε προλάβει να περάσετε μαζί διάφορες καταστάσεις και να δείτε πώς αντιδρά ο καθένας. Για παράδειγμα, μπορεί να κάνατε το πρώτο σας μεγάλο ταξίδι μαζί και να ανακαλύψατε ότι ο σύντροφός σας χρειάζεται 12 διαφορετικές βαλίτσες, ενώ εσείς ταξιδεύετε μόνο με μια χειραποσκευή, ή και το αντίστροφο.

Ακόμη πιο σημαντικό, ίσως να ζήσατε μια στιγμή όπου πραγματικά χρειαστήκατε τον άλλον, αλλά εκείνος δεν ήταν ουσιαστικά δίπλα σας. Στιγμές σαν αυτή είναι καταλυτικές για την πορεία μιας σχέσης.

Μήνες 7 έως 9: Το στάδιο της απόφασης

Και έτσι φτάνουμε στο τρίτο τρίμηνο και το «στάδιο της απόφασης». Σε αυτό το σημείο, θεωρητικά, έχετε πλέον αρκετές πληροφορίες για να αποφασίσετε αν αυτή η σχέση μένει στάσιμη ή αν μπορεί να αντέξει στον χρόνο.

Όπως υποδηλώνει το «9», υπάρχει ένα όριο στο πότε πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθείτε ένα αυστηρό και απόλυτα ακριβές χρονοδιάγραμμα για το πότε πρέπει να συμβεί τι.

Ο δικός σας ρυθμός μπορεί να διαφέρει κατά εβδομάδες ή και μήνες, ανάλογα με τη δυναμική της σχέσης, την ηλικία σας, αλλά και τις συνθήκες της ζωής σας. Επιπλέον, μπορεί να υπάρχουν και επιπλέον στάδια — για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να «ζεσταθούν» συναισθηματικά, οπότε δεν περνούν απαραίτητα από μια τυπική περίοδο μέλιτος στην αρχή.

* Πηγή: Vita

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα κρίσιμα τεστ με Κομισιόν και οίκους – Οι δύσκολες ερωτήσεις

Ελληνική οικονομία: Τα κρίσιμα τεστ με Κομισιόν και οίκους – Οι δύσκολες ερωτήσεις

Economy
Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

inWellness
inTown
Plus
Οι MEDUZA μιλούν για το “Melodia” και τη νέα τους εποχή – Πώς χτίζουν έναν ήχο που δεν εξαρτάται από τις τάσεις
Plus 22.01.26

Οι MEDUZA μιλούν για το “Melodia” και τη νέα τους εποχή – Πώς χτίζουν έναν ήχο που δεν εξαρτάται από τις τάσεις

Από τη συνεργασία με τον Argy και τις trance αναφορές μέχρι τη σημασία των live shows και της καλλιτεχνικής ταυτότητας, το ιταλικό τρίο μιλά για τη μουσική που θέλει να αντέχει στον χρόνο

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες
Editorial 25.01.26

Στην «εποχή Τραμπ» εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με φραστικές ακροβασίες

Ο πρωθυπουργός ολοένα και περισσότερο με τις δημόσιες δηλώσεις του αποτυπώνει την αμηχανία της κυβέρνησης σε σχέση με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καιρός: Νέα επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες – Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν τη χώρα
Ελλάδα 25.01.26

Νέα επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες - Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν τη χώρα

Το κύμα κακοκαιρίας θα κάνει την εμφάνισή του αρχικά στο ανατολικό Αιγαίο και θα κινηθεί προς το Ιόνιο - Έντονα θα είναι τα φαινόμενα σε Αττική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αλλά και στην Κρήτη

Σύνταξη
Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων – Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ
Το ωράριο 25.01.26

Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων - Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ

Μέχρι πότε θα διαρκέσουν οι χειμερινές εκπτώσεις - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές προκειμένου να πραγματοποιούν τις αγορές τους στα μαγαζιά με μεγαλύτερη ασφάλεια

Σύνταξη
ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει

Η εθνική σύνταξη για το τρέχον έτος διαμορφώθηκε στα 446,87 ευρώ για ασφάλιση με 20 ετών - Η αύξηση αυτή συμπαρασύρει μια σειρά παροχών που χορηγεί e – ΕΦΚΑ.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας σε πορτμπαγκάζ – Συνελήφθη ο γιος του που είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014
Σοκ 25.01.26

Νεκρός άνδρας σε πορτμπαγκάζ στη Γλυφάδα - Συνελήφθη ο γιος του που είχε σκοτώσει τη μητέρα του το 2014

Η στυγερή δολοφονία αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί της Κυριακής, στη Γλυφάδα, όταν αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν τη σορό μέσα στον χώρο αποσκευών του οχήματος

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στο έλεος της κακοκαιρίας Fern – Τρεις νεκροί από τις ακραίες θερμοκρασίες, χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων
Ιστορική κακοκαιρία 25.01.26

Στο έλεος της «Fern» οι ΗΠΑ: Τρεις νεκροί από τις ακραίες θερμοκρασίες, διακοπές ρεύματος και χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Εκτιμάται ότι πάνω από 220 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από το πέρασμα της «Fern» - Ήδη πάνω από 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ρεύμα

Σύνταξη
Αυξάνονται ζήτηση, τιμές σε σπίτια κοντά στους νέους σταθμούς μετρό
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Αυξάνονται ζήτηση, τιμές σε σπίτια κοντά στους νέους σταθμούς μετρό

Ποιες περιοχές έχουν μπει στον χάρτη των επιλογών κατασκευαστών, αγοραστών, ενοικιαστών και επενδυτών που έως σήμερα δεν τις «έβλεπαν» ούτε για κατοικία ούτε για επαγγελματική αξιοποίηση.

Δήμητρα Σκούφου
Σόκαρε ο Γκασκόιν στην περιγραφή της περιπέτειάς του: «Είδα τον πατέρα μου στα σύννεφα και αυτό με τρόμαξε»
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Σόκαρε ο Γκασκόιν στην περιγραφή της περιπέτειάς του: «Είδα τον πατέρα μου στα σύννεφα και αυτό με τρόμαξε»

Ο ποδοσφαιρικός θρύλος Πολ Γκασκόιν έξι μήνες μετά μίλησε με λεπτομέρειες για το δράμα που πέρασε: «Έχω κάνει 38 εγχειρήσεις και συνήθως δεν φοβάμαι, αλλά αυτή τη φορά πραγματικά πανικοβλήθηκα»

Βάιος Μπαλάφας
Άλμπερτ Σπέερ: Η διπλή ζωή του «καλού» Ναζί που γλίτωσε την αγχόνη
Stories 25.01.26

Άλμπερτ Σπέερ: Η διπλή ζωή του «καλού» Ναζί που γλίτωσε την αγχόνη

Ήταν ο αρχιτέκτονας του Χίτλερ και ο «μετανοημένος» Ναζί και στη Νυρεμβέργη βρήκε τρόπο να ξεφύγει από την καταδίκη. Ο Άλμπερτ Σπέερ έπεισε τον κόσμο πως άλλαξε, μα πίσω από τη μετάνοια έκρυβε μια διπλή, σκοτεινή ζωή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εργασία πέρα από τα σύνορα της ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Εργασία πέρα από τα σύνορα: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία

Στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, το 17 % των ατόμων από την ΕΕ που αναζητούν εργασία έχουν διεθνή εργασιακή εμπειρία, η οποία τους έχει δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη ζωή μακριά από την πατρίδα τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τέμπη – Κόρδοβα: Ομοιότητες και διαφορές
Ελλάδα 25.01.26

Τέμπη – Κόρδοβα: Ομοιότητες και διαφορές

Στην Ελλάδα, το σιδηροδρομικό των Τεμπών το 2023 – μια σφοδρή μετωπική σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών στην ίδια γραμμή – καταγράφηκε ως η πιο πολύνεκρη σύγκρουση στην πρόσφατη ιστορία της χώρας, με 57 νεκρούς και πάνω από 180 τραυματίες.

Κώστας Ντελέζος
Προς τι η σιγή ιχθύος Πούτιν ενώ απειλούνται οι σύμμαχοί του;
Εξηγήσεις 25.01.26

Προς τι η σιγή ιχθύος Πούτιν ενώ απειλούνται οι σύμμαχοί του;

Ιδανικά, χώρες που έχει βάλει στο μάτι η Δύση, όπως το Ιράν και η Βενεζουέλα θα ήθελαν να απολάμβαναν στήριξης του Βλαντιμίρ Πούτιν, παρόμοια αυτή που που παρέχουν οι ΗΠΑ σε Ισραήλ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
