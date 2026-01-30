Φίνος Φιλμ: 60 χρόνια πέρασαν από το «Ραντεβού στον αέρα» – Το video αφιέρωμα

Η θρυλική μουσική κωμωδία της Finos Film, «Ραντεβού στον Αέρα», συμπληρώνει φέτος 60 χρόνια από την πρώτη της προβολή.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις 30 Ιανουαρίου 1966 και αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα blockbusters της εποχής, κατακτώντας την 1η θέση σε εισπράξεις ανάμεσα σε 101 παραγωγές εκείνης της χρονιάς.

Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Φίνος Φιλμ. Έκοψε 617.423 εισιτήρια, και ήρθε στην πρώτη θέση ανάμεσα στις 101 ελληνικές ταινίες της σεζόν.

60 χρόνια “Ραντεβού στον Αέρα”

Η Φίνος Φιλμ όπως συνηθίζει έκανε και για τη συγκεκριμένη ταινία σχετικό αφιέρωμα:

«Μια από τις πιο αγαπημένες μουσικές κωμωδίες της Φίνος Φιλμ κλείνει σήμερα 60 χρόνια! Από τα μεγαλύτερα blockbusters της εποχής, κατέκτησε την 1η θέση ανάμεσα σε 101 παραγωγές της χρονιάς, και όχι άδικα.

Ένα υπερθέαμα γεμάτο χορό, τραγούδι, στυλ και αξέχαστους χαρακτήρες, με την υπογραφή του Γιάννη Δαλιανίδη και τη dream team των μιούζικαλ – Βλαχοπούλου, Βουτσάς, Βογιατζής, Καραγιάννη, Προκοπίου, Ντούζος και Λιάσκου – το «Ραντεβού στον Αέρα» ήταν και θα είναι ένα ραντεβού που δεν χάσαμε ποτέ, γιατί κάθε φορά που το βλέπουμε… μένουμε για πάντα παιδιά. ❤

Το στόρι της ταινίας

Στο Παρίσι γίνεται διαγωνισμός για τη Μις Ευρώπη, και η Μαίρη, η οποία λαμβάνει μέρος, γνωρίζει κι ερωτεύεται τον Δημήτρη, ο οποίος όμως αναχωρεί ξαφνικά για την Ελλάδα.

Λίγο αργότερα, ο Δημήτρης, που υπηρετεί στην αεροπορία, μαζί με δύο φίλους του σμηνίτες, θα συναντήσει τη Μαίρη μαζί με δύο φίλες της, κι έτσι θα δημιουργηθούν τρία ζευγάρια ερωτευμένων.

Οι σμηνίτες για να μπορούν να βλέπονται συχνότερα με τις κοπέλες τους πείθουν τον διοικητή τους να διοργανώσουν μια παράσταση για την αεροπορία, στην οποία του υπόσχονται ότι θα συμμετέχει και η αγαπημένη του ηθοποιός, Ρένα Βλαχοπούλου.

Έτσι πείθουν την Τζένη, την αδελφή της Μαίρης, η οποία μοιάζει εκπληκτικά με τη γνωστή ηθοποιό, να υποδυθεί τη Βλαχοπούλου, με το μπέρδεμα να είναι αναμενόμενο.