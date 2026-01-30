Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στην ανατολική Θεσσαλονίκη το πρωί της Παρασκευής, όταν ξέσπασε φωτιά σε λεωφορείο την ώρα που αυτό βρισκόταν εν κινήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Μ. Ψελλού, στην Καλαμαριά, όπου άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα.

Από τη φωτιά στο λεωφορείο δεν κινδύνεψαν επιβάτες καθώς το όχημα κατευθυνόταν προς το συνεργείο

Σύμφωνα με πληροφορίες από το voria.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος λεωφορείου του ΚΤΕΛ που εκτελούσε δρομολόγιο του ΟΣΕΘ, ενώ τα αίτια μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Δεν υπάρχουν αναφορές ότι κάποιος επιβάτης κινδύνεψε, καθώς όπως αναφέρει το ίδιο μέσο το λεωφορείο την ώρα που ξέσπασε η φωτιά κατευθυνόταν προς το συνεργείο.