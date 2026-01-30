Θεσσαλονίκη: Φωτιά ξέσπασε σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ που βρισκόταν εν κινήσει
Η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος του λεωφορείου το πρωί της Παρασκευής, την ώρα που αυτό βρισκόταν σε διασταύρωση στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης - Δεν κινδύνεψαν επιβάτες
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στην ανατολική Θεσσαλονίκη το πρωί της Παρασκευής, όταν ξέσπασε φωτιά σε λεωφορείο την ώρα που αυτό βρισκόταν εν κινήσει.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Μ. Ψελλού, στην Καλαμαριά, όπου άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα.
Από τη φωτιά στο λεωφορείο δεν κινδύνεψαν επιβάτες καθώς το όχημα κατευθυνόταν προς το συνεργείο
Σύμφωνα με πληροφορίες από το voria.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος λεωφορείου του ΚΤΕΛ που εκτελούσε δρομολόγιο του ΟΣΕΘ, ενώ τα αίτια μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.
Δεν υπάρχουν αναφορές ότι κάποιος επιβάτης κινδύνεψε, καθώς όπως αναφέρει το ίδιο μέσο το λεωφορείο την ώρα που ξέσπασε η φωτιά κατευθυνόταν προς το συνεργείο.
- Θεσσαλονίκη: Φωτιά ξέσπασε σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ που βρισκόταν εν κινήσει
- Βαρύ πένθος για το Δήμο Φιλιατών-Έφυγε από την ζωή ο Δήμαρχος
- Βιολάντα: Στο μικροσκόπιο οι άδειες για τις δεξαμενές – Η υπογραφή του Παπαστεργίου και τι απαντά ο υπουργός
- Λεφτά με το τσουβάλι για την OpenAI – Όλοι θέλουν να επενδύσουν στο χρυσό παιδί της ΑΙ
- Industrial Producer Price Index Down 2.1% in Dec. 2025
- Χιμένεθ: «Μας συγκλόνισε το δυστύχημα, πρέπει όμως να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι»
- Ο Φέλα Κούτι γίνεται ο πρώτος Αφρικανός που λαμβάνει Lifetime Achievement Award στα Grammy
- Κρήτη: Ζευγάρι με ακριβά γούστα – Τσέπωναν… Rolex, Omega, χρυσές λίρες και μανικετόκουμπα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις