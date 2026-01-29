Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία

Η αμερικανική πρωτεύουσα βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με το φάντασμα της δημοσιονομικής αδράνειας. Λίγες μόλις ώρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, η Γερουσία των ΗΠΑ παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα αδιέξοδο που απειλεί να διακόψει τη λειτουργία κρίσιμων ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Αυτήν τη φορά, η αιτία δεν είναι οι γενικές δαπάνες, αλλά μια βαθιά ιδεολογική ρήξη γύρω από τον έλεγχο της μετανάστευσης.

Η δυναμική της διαπραγμάτευσης ανατράπηκε βίαια μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στη Μινεάπολη. Ο θάνατος του 37χρονου νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων λειτούργησε ως καταλύτης, μετατρέποντας μια τυπική ψηφοφορία προϋπολογισμού σε πεδίο μάχης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι Δημοκρατικοί, υπό την καθοδήγηση του Τσακ Σούμερ, υψώνουν τείχος απέναντι στη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS). Η ρητορική τους είναι πλέον επιθετική: απαιτούν δραστικές μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων), κάνοντας λόγο για «κρατικά στηριζόμενη αυθαιρεσία».

Οι τρεις άξονες της αντιπαράθεσης:

Η απαίτηση για λογοδοσία: Η αντιπολίτευση ζητά αυστηρότερους κανόνες εμπλοκής, χρήση καμερών σώματος από τους πράκτορες και απαγόρευση των επιχειρήσεων σε ευαίσθητους χώρους όπως σχολεία.

Το νομοθετικό μπλόκο: Παρότι οι Ρεπουμπλικάνοι κατέχουν την πλειοψηφία στη Γερουσία των ΗΠΑ, ο κανονισμός των 60 ψήφων τούς καθιστά ομήρους των διαθέσεων των Δημοκρατικών. Η αποτυχία της τελευταίας ψηφοφορίας (45-55) επιβεβαίωσε ότι η συναίνεση είναι μακριά.

Το σενάριο της «αποσύνδεσης»: Μια προτεινόμενη λύση είναι η χρηματοδότηση των υπόλοιπων υπουργείων και η απομόνωση των κονδυλίων του DHS σε μια ξεχωριστή, προσωρινή ρύθμιση. Ωστόσο, η πλευρά των Ρεπουμπλικάνων και ο Λευκός Οίκος εμφανίζονται διστακτικοί σε μια τέτοια υποχώρηση.

Τι διακυβεύεται;

Αν δεν βρεθεί χρυσή τομή, η χώρα οδηγείται σε μερικό shutdown. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα τεθούν σε διαθεσιμότητα ή θα εργάζονται χωρίς πληρωμή, ενώ υπηρεσίες όπως η ασφάλεια αεροδρομίων (TSA) και η FEMA θα υπολειτουργούν.

Παραδόξως, η ίδια η ICE ενδέχεται να επηρεαστεί λιγότερο από όλους, καθώς διαθέτει ήδη σημαντικά αποθέματα κονδυλίων από προηγούμενα νομοσχέδια της κυβέρνησης Τραμπ.

Έτσι, το παράδοξο της κατάστασης είναι ότι ένα shutdown με στόχο τον περιορισμό της ICE ίσως καταλήξει να πλήξει όλες τις υπόλοιπες κρατικές δομές, αφήνοντας την αστυνομία μετανάστευσης πρακτικά ανέπαφη.

Η Ουάσιγκτον κρατά την ανάσα της, καθώς το ρολόι μετρά αντίστροφα για μια πολιτική σύγκρουση που υπερβαίνει τα νούμερα του προϋπολογισμού και αγγίζει τον πυρήνα της κοινωνικής ειρήνης στις ΗΠΑ.