Τα συγχαρητήρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την πρόκριση των «ερυθρόλευκων» στα play offs του Champions League
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρη τον ποδοσφαιρικό τμήμα του συλλόγου για την σπουδαία πρόκριση στα νοκ-άουτ play offs του Champions League
Ο Ολυμπιακός πήρε σπουδαία νίκη με 2-1 απέναντι στον Άγιαξ στο Άμστερνταμ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League, έκλεισε θέση στην πρώτη 24άδα και κλείδωσε τη συμμετοχή του στη φάση των νοκ-άουτ play offs.
Λίγη ώρα μετά την μεγάλη επιτυχία του συλλόγου, η ΚΑΕ Ολυμπιακός συνεχάρη το ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας με ανάρτησή της στα social media.
Συγκεκριμένα έκανε μία ανάρτηση στο X με μία πανηγυρική ομαδική φωτογραφία από τη Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα στην οποία έγραψε: «Συγχαρητήρια στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού για την πρόκριση στα playoffs του Champions League!».
